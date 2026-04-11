Binh sĩ Ukraine ở thành phố Liman (Ảnh minh họa: Skynews).

Ba Lan chặn máy bay do thám IL-20 của Nga lần thứ hai trong tuần

Các tiêm kích F-16 của Ba Lan đã ngăn chặn một máy bay trinh sát Ll-20 của Nga trong một cuộc tuần tra trên Biển Baltic vào ngày 9/4, đánh dấu cuộc chạm trán thứ hai như vậy trong vòng một tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan, chiếc IL-20 này đang bay trong không phận quốc tế mà không thông báo kế hoạch bay, đồng thời hoạt động với bộ phát đáp bị tắt.

"Các hành động khiêu khích của Nga đang thử nghiệm hệ thống phòng không của chúng ta", ông Kosiniak-Kamysz cáo buộc, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng Ba Lan luôn sẵn sàng mỗi ngày cho một "phản ứng ngay lập tức".

Vụ ngăn chặn máy bay trinh sát Nga trước đó của quân đội Ba Lan xảy ra vào ngày 8/4.

Lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine sắp có hiệu lực

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh cho đến hết ngày 12/4. Ngay sau nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ủng hộ sáng kiến ​​ngừng bắn này. Cả hai bên cũng đề xuất với nhau rằng trong thời gian ngừng bắn lễ Phục sinh, họ sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng các hành động thù địch không tiếp tục sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ngay trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Moscow đã tuyên bố những tiến bộ đáng kể. Theo thông tin mới cập nhật, quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát được một ngôi làng ở hướng Sumy cũng như một khu định cư khác ở hướng Kramatorsk. Cuộc tổng tấn công năm 2026 của Nga đang dần tăng tốc, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục sinh.

Không phận Nga và Ukraine tương đối yên ắng trước thềm lệnh ngừng bắn có hiệu lực (Ảnh: Military Summary).

Kiev tập kích 2 giàn khoan dầu của Moscow

Ukraine đã tấn công 2 giàn khoan dầu ở phía bắc Biển Caspi vào đêm 10/4 như một phần nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực quân sự - kinh tế của Nga, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Theo tuyên bố, mục tiêu là các giàn khoan cố định trên Biển Caspi, nằm cách tiền tuyến gần 1.000km.

Các giàn khoan này "đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu và chất bôi trơn cho quân đội Nga", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Kyiv Independent không thể xác minh các tuyên bố này, đồng thời, hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về phương thức tấn công hoặc thiệt hại gây ra.

Nga đồng loạt giành quyền kiểm soát Miropolske và Dibrova

Theo kênh Readovka, các sự kiện quan trọng nhất trong ngày qua là việc quân đội Nga giải tỏa Dibrova thuộc vùng Donetsk và Miropolske tại tỉnh Sumy, gia tăng áp lực lên 2 khu vực liên kết của mặt trận, Sloviansk - Kramatorsk và Sumy.

Việc mất Miropolske làm giảm khả năng tiến hành các hoạt động phá hoại của quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực giao nhau giữa các tỉnh Belgorod và Kursk, trong khi việc RFAF giải tỏa Dibrova mở đường cho cuộc tiến công về phía Sloviansk, từ đó họ sẽ phá hủy các tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo sông Seversky Donets.

Hướng Sumy vẫn là khu vực diễn biến sôi động nhất, nơi Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tiến công, mở rộng vùng đệm dọc theo biên giới.

Các đơn vị Moscow đã giành được một thắng lợi chiến thuật quan trọng bằng cách giải tỏa làng biên giới Miropolske thuộc huyện Krasnopolsky. Trong cuộc giao tranh ác liệt, Trung đoàn xe tăng số 15 của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 69 thuộc Tập đoàn quân số 6 RFAF đã đánh bật Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 AFU và củng cố vị trí trong làng, loại bỏ một trong những cứ điểm quan trọng của đối phương tại ngã ba vùng Belgorod và Kursk.

Việc chiếm giữ Miropolske đã thay đổi đáng kể cấu hình của mặt trận Sumy. Trước đây, các đơn vị Kiev sử dụng ngôi làng này như một phần trong cụm cứ điểm bao gồm một chuỗi làng biên giới để cố gắng thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga và làm chệch hướng Cụm tác chiến phía Bắc RFAF khỏi các hoạt động đột phá sâu trong tỉnh Sumy.

Trong cuộc giao tranh ác liệt, tuyến tiếp xúc đã được giữ vững trong một thời gian dài dọc theo tuyến Popovka - Demydivka - Grafovka. Việc mất Miropolske làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine và làm giảm khả năng Kiev tiến hành các hoạt động phá hoại ở khu vực biên giới.

Việc tập trung các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 69 RFAF trên tuyến Miropolske - Novodmitrovka mở ra khả năng tiến công xa hơn về hướng Prokhody và Turya, sau đó có thể dẫn đến việc phá hủy dần toàn bộ tuyến phòng thủ biên giới của Ukraine ở phía đông bắc vùng Sumy.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Quân đội Nga tiếp tục phát huy thành quả, tấn công các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của đối phương ở Manukhovka, Ivolzhansky, Proletarsky, Volnaya Sloboda, Zhadovo, Zapselye và Novodmitrovka. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại huyện Krasnopolsky thuộc Novodmitrovka, nơi AFU đang giữ các vị trí bằng Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ độc lập 103, được tăng cường bởi binh sĩ từ Lữ đoàn tên lửa phòng không 201 từ Mykolaiv.

Gần làng Velykyi Prikol, lực lượng Kiev cố gắng tiến công bằng nhiều nhóm xung kích về phía biên giới. Do các đòn đánh phủ đầu của Nga, một phần đáng kể binh sĩ Ukraine đã bị loại bỏ trước khi kịp đến vị trí đã định.

Tại huyện Shostka, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang dọn sạch các khu rừng biên giới, tiến thêm 250m ở một số khu vực. Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích Moscow đã tiến được tới 800m ở 20 khu vực, mở rộng vùng kiểm soát và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiếp theo vào hệ thống phòng thủ của đối phương.

Diễn biến liên tục của các hoạt động quân sự cho thấy sự mở rộng vùng đệm dọc biên giới và sự suy giảm khả năng của Ukraine trong việc tiến hành hoạt động phá hoại và xâm nhập trên lãnh thổ Nga.

Tương tự Readovka, kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đang tiến công một cách có hệ thống vào các khu vực biên giới tỉnh Sumy. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc Cụm tác chiến phía Bắc đã giải tỏa làng Miropolske.

Sau những trận giao tranh ác liệt, Tập đoàn quân số 6 RFAF đã đẩy lùi được đối phương khỏi làng và củng cố vị trí sau khi đẩy lùi các cuộc phản công từ Bolshoye Prikol.

Tại khu vực phía bắc, giao tranh cũng tiếp diễn, lính xung kích Nga tiến về phía nam Varachino hướng tới khu vực Razboynoye. Trước đó, họ đã chiếm được Malaya Korchakovka trong khu vực này.

Với hoạt động tại các khu vực lân cận trong tháng qua, RFAF có triển vọng tiến đến khu vực rừng rậm giữa Khoten và Mogritsa. Nếu điều này xảy ra, tình hình ở Sumy sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể đối với lực lượng Kiev, bao gồm cả nguy cơ bị pháo binh Nga bắn phá ở vùng ngoại ô phía bắc.

Và AFU hoàn toàn nhận thức được tình huống nguy cấp, vì vậy toàn bộ khu vực Sumy đang hướng tới việc tăng cường giao tranh và pháo kích vào khu vực biên giới. Câu hỏi đặt ra là quân đội Ukraine sẽ lấy quân tiếp viện từ đâu, từ lực lượng dự bị hay từ các khu vực khác, yên tĩnh hơn.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Sumy, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí nhưng không tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Ông Zelensky: Nga muốn chiếm Pokrovsk trước cuối tháng 4

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 8/4 tại một cuộc họp kín rằng Nga muốn chiếm một số cứ điểm cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở phía đông tỉnh Donetsk, bao gồm Druzhkivka, Konstantinovka và Pokrovsk, trước cuối tháng 4.

"Điều này là bất khả thi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ đặt ra thời hạn, và giờ họ đã tự đặt ra mục tiêu này cho mình", ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng tình báo Anh cũng nhận định rằng điều này là bất khả thi.

Đánh giá của ông Zelensky, dựa trên các bản đồ quân sự mới của Nga mà ông đã xem xét với các tướng lĩnh quân sự cấp cao, được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố chiếm được trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk vào tháng 12/2025.

Các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Pokrovsk và gần thành phố lân cận Mirnograd. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây thành phố Konstantinovka từ 3 phía, và Druzhkivka nằm cách đó hơn 10km về phía tây bắc.

Ông Zelensky cũng nói trong cuộc gặp với các nhà báo rằng ông tin Nga đang tăng cường quân số ở Ukraine bằng cách sử dụng lực lượng dự bị chiến lược.

Mặc dù ông cho rằng đây là "một bước đi mạo hiểm" đối với Nga, làm suy yếu biên giới với các nước khác, nhưng ông nói rằng điều này cho phép Moscow tăng cường quân đội bất chấp việc Ukraine gây thương vong tương đương với số lượng binh sĩ mà Nga huy động mỗi tháng.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các tướng lĩnh quân đội cấp cao để tìm cách đối phó.

Nga ném siêu bom FAB-3000 phá hủy hầm ngầm tại tổ hợp chế tạo máy Kherson của Ukraine (Video: TASS).

Con đường dài đến Sloviansk

Tại khu vực Sloviansk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường dẫn đến Rai-Aleksandrivka, nơi lực lượng Moscow đang cố gắng tiến công vào làng từ hai hướng. Họ tấn công từ Kaleniky, tiến cả về phía Rai-Aleksandrivka và vòng qua làng từ phía bắc về phía rừng Dolgy, kênh Rybar cho biết.

Như Rybar đã đưa tin trước đó, khu định cư có tầm quan trọng chiến thuật rất lớn đối với cuộc tấn công Sloviansk trong tương lai của Nga, vì vậy lực lượng Kiev sẽ cố gắng giữ vững nơi này càng lâu càng tốt, để có thời gian tổ chức phòng thủ khu vực đô thị.

Xa hơn về phía nam, sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công của AFU vào Lipovka, lực lượng Moscow đã tiến về Dibrova, nằm dọc theo quốc lộ M-03. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố giành quyền kiểm soát khu định cư này, vì vậy nhiều khả năng sẽ sớm có hình ảnh giám sát khách quan.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 10/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, quân đội Ukraine đang rải mìn dọc các tuyến đường tiếp cận, tạo ra những khu vực kiên cố trong một số nhà dân và tòa nhà cao tầng ở khu vực đô thị, và củng cố chuỗi cứ điểm xung quanh các thành phố.

Do phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ bằng UAV, Bộ chỉ huy Kiev có thể sẽ tập trung vào việc phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và di chuyển của Nga. Trong khi đó, RFAF đang thành công trong việc phá vỡ hệ thống hậu cần của đối phương.

Và không giống như khu vực Konstantinovka lân cận, các tuyến đường tiếp cận Sloviansk và Kramatorsk sẽ khó khăn hơn một chút do mật độ dân số thấp hơn và do đó, số lượng tòa nhà có tầng hầm phù hợp cho việc hình thành các nhóm xâm nhập cũng ít hơn.