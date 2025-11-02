Ukraine dồn dập phóng hỏa lực, tập kích cơ sở năng lượng trong lãnh thổ Nga

Hình ảnh được cho là vụ tấn công nhằm vào một nhà máy dầu của Nga tại thành phố cảng Tuapse ở vùng Krasnodar Krai ngày 1/11 (Ảnh: Exilenova_plus/Telegram).

Các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin quân đội Ukraine đã tấn công một cầu tàu bốc dỡ hàng của một cảng dầu ở vùng Krasnodar của Nga vào đêm 1/11.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám cháy lớn bùng phát từ cầu tàu của cảng, nằm ngoài khơi Biển Đen.

Cảng tại thành phố cảng Tuapse được cho là do công ty dầu khí Rosneft của Nga vận hành.

Thành phố này đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Nga, với các cảng và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hoạt động hậu cần năng lượng của Moscow.

Các quan chức vùng Krasnodar sau đó xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của cảng. Các quan chức nói thêm rằng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của cảng đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang mở rộng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều khu vực khác nhau của Nga. Các vụ nổ đã được báo cáo tại thành phố Oryol sau vụ tấn công được cho là xảy ra tại Krasnodar Krai.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết cảng dầu ở Tuapse trước đây đã bị xuồng không người lái của hải quân Ukraine tấn công trong một cuộc tấn công vào tháng 9.

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ nổ tại nhà máy nhiệt điện Oryol (TPP) ở Oryol, Nga ngày 31/10 (Ảnh: Astra).

Hải quân Ukraine cũng xác nhận lực lượng của họ đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune sản xuất trong nước để tấn công các cơ sở năng lượng lớn của Nga vào đêm 31/10.

Theo hải quân Ukraine, các tên lửa đã bắn trúng Nhà máy Nhiệt điện Oryol (TPP) và trạm biến áp điện Novobryansk tại tỉnh Oryol của Nga. Cả hai cơ sở này đều cung cấp điện cho các nhà máy công nghiệp - quân sự trong khu vực, và việc các cơ sở này bị phá hủy đã "gây ra đòn giáng nghiêm trọng vào hậu cần” của Nga.

"Quân đội Ukraine tiếp tục chứng minh rằng không có hậu phương nào của đối phương là an toàn", hải quân Ukraine tuyên bố.

Ban đầu, Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine sản xuất, có tầm bắn tối đa 300km, được cho là từng được sử dụng vào tháng 4/2022 để đánh chìm soái hạm Moskva của Nga trên Biển Đen.

Ukraine đã sản xuất một số phiên bản nâng cấp của Neptune.

Thống đốc tỉnh Oryol, ông Andrey Klychkov, xác nhận nhà máy điện hạt nhân Oryol đã bị mảnh vỡ từ các máy bay không người lái rơi trúng, "gây hư hại cho thiết bị cung cấp điện". Ông cũng cho biết thương vong nào được báo cáo và các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Nhà máy điện Oryol thuộc sở hữu của RIR Energo, một trong những công ty phát điện lớn nhất của Nga và là một phần của tập đoàn năng lượng Rosatom.

Nhiều vụ nổ cũng được báo cáo tại các thành phố Vladimir và Yaroslavl của Nga, theo các kênh tin tức Telegram của Nga. Người dân địa phương khẳng định hệ thống phòng không được kích hoạt ở cả hai khu vực.

Theo trang phân tích nguồn mở của Astra, các vụ tấn công ở Vladimir nhắm vào một trạm biến áp điện, một trong những cơ sở năng lượng chính của khu vực. Trạm biến áp "Vladimir" đóng vai trò là trung tâm của hệ thống điện khu vực.

Các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào đêm 30/10. Theo DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Nga đã tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện trên khắp Ukraine.

Nga cũng tấn công Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk ở tỉnh Donetsk, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong những tháng gần đây, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.