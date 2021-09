Điều ít biết về đội cận vệ "lá chắn sống" của Tổng thống Putin

Dân trí Là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi môt đội ngũ cận vệ được đào tạo tốt hàng đầu thế giới.

Đội vệ sĩ bảo vệ Tổng thống Putin tại một sự kiện ở Milan, Italia tháng 10/2014 (Ảnh: Reuters).

Theo Russia Beyond, đội ngũ bảo vệ an ninh cho ông Putin gồm những người có các kỹ năng và được huấn luyện rất bài bản và kỹ lưỡng. Mục tiêu nhất quán của họ chính là đảm bảo an toàn cho Tổng thống Nga tại bất cứ nơi nào ông đặt chân đến.

Quá trình chuẩn bị

Một tháng trước khi ông Putin có kế hoạch xuất hiện trước công chúng, đội an ninh của ông đã thực hiện hoạt động tiền trạm. Đầu tiên, họ sẽ phân tích mọi khả năng có thể xảy ra: các hoạt động tội phạm, bất ổn xã hội, thậm chí là đánh giá khả năng xảy ra thiên tai tại nơi diễn ra sự kiện như động đất, lũ lụt.

Đội an ninh sẽ đảm bảo tại nơi ông xuất hiện, mọi vật dụng sẽ được sửa chữa cẩn thận, để khi ông Putin tới đó, không một kỹ thuật viên hay nhân viên sửa chữa nào sẽ cần xuất hiện và tiếp cận nơi ở của ông Putin. Một thiết bị đặc biệt của đội giám sát sẽ gửi tín hiệu tới tất cả điện thoại thông minh và thiết bị gần vị trí của ông Putin để theo dõi và phát hiện bất cứ hoạt động nào đáng nghi.

Chỉ sau khi các bước chuẩn bị trên được đảm bảo an toàn, ông Putin mới di chuyển tới và đội an ninh sẽ bắt tay vào quá trình tác nghiệp ngay lập tức.

Đội cận vệ hùng hậu

Đội ngũ an ninh bảo vệ tổng thống Nga được gọi bằng cái tên "Cơ quan bảo vệ liên bang" (FPS). Russia Beyond cho biết đội ngũ này rất đông đảo. Tuy nhiên, FPS không chỉ bảo vệ tổng thống mà họ còn nhiệm vụ bảo vệ nhiều nhân vật quan trọng khác như thủ tướng, chủ tịch cơ quan lập pháp, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc cơ quan an ninh liên bang, chủ tịch hội đồng an ninh, chủ tịch hội đồng bầu cử trung ương…

Các vệ sĩ theo sát ông Putin trong một hoạt động tiếp xúc với công chúng hồi tháng 1/2020 (Ảnh: Kremlin).

Trong FPS, một lực lượng đặc biệt được cắt cử chuyên nhận nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Tuy nhiên, một điểm đáng ngạc nhiên là yêu cầu để tham gia FPS không bao gồm kinh nghiệm từng chinh chiến trận mạc trước đó. Một nguồn tin cho biết, kinh nghiệm thực chiến là có ích, nhưng thường không được áp dụng trong công việc vệ sĩ. "Trong chiến tranh, bạn ra đòn tấn công. Nhưng là một vệ sĩ, bạn chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ nhân vật quan trọng", nguồn tin giải thích.

Đó là lý do các cựu cảnh sát không phù hợp với công việc này, vì họ được huấn luyện để khống chế và bắt giữ nghi phạm và tội phạm. Tuy nhiên, là một vệ sĩ, các thành viên của FPS cần đảm bảo mục tiêu là nhân vật được bảo vệ phải an toàn, và không cần thiết phải truy đuổi kẻ tấn công vì đó là việc của đơn vị khác.

Một yêu cầu đặc biệt là các thành viên của FPS phải có kỹ năng dự đoán và ngăn chặn mối đe dọa và thực hiện trong âm thầm không gây sự chú ý. Một yêu cầu khác là những người nộp đơn tham gia đội vệ sĩ cần trẻ hơn 35 tuổi, cao từ 1,75-1,90 m và nặng từ 75-90 kg.

Các vệ sĩ riêng của tổng thống cũng phải hiểu ngoại ngữ và có kiến thức chính trị cơ bản - đủ để biết người tiếp cận tổng thống là ai và những người này nên được đối xử như thế nào.

Các vệ sĩ của ông Putin cũng phải sức chịu đựng cao. Họ được huấn luyện để có khả chịu lạnh ngay cả khi mặc áo khoác mỏng (áo khoác dày có thể ảnh hưởng tới chuyển động của cơ thể) và không đổ mồ hôi khi nóng. Ngoài ra, các vệ sĩ được phép hút thuốc lá để giúp xoa dịu cơn căng thẳng nhanh hơn, nhưng không phép được trong quá trình tập luyện hoặc làm việc. Công việc vệ sĩ của tổng thống được mô tả là "rất căng thẳng", đó là lý do tại sao họ được phép rời khỏi lực lượng sau 35 tuổi.

Hoạt động ở thực địa

Khi ông Putin xuất hiện ở nơi công cộng, đội ngũ bảo vệ của ông sẽ tập hợp thành 4 vòng tròn bảo vệ. Đội ngũ tiếp cận gần nhất là vệ sĩ riêng của tổng thống, với trang phục vest, kính đen và đeo tai nghe và xách vali. Diện mạo "nghiêm trọng" này được xem là một lời cảnh báo dành cho những kẻ có âm mưu tấn công rằng, tổng thống đang được bảo vệ chặt chẽ.

Một chi tiết đặc biệt khác là vệ sĩ luôn để 2 tay phía trước và tay trái thường giơ lên một nửa. Đây là yêu cầu đặc biệt vì các vệ sĩ luôn phải trong tình trạng báo động. Họ phải sẵn sàng che chắn cho tổng thống khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Những chiếc vali họ cầm theo sẽ có tác dụng như là "tấm khiên" bảo vệ cho tổng thống trước làn đạn của kẻ tấn công.

Ngoài ra, các vệ sĩ được trang bị súng Gurza, có thể bắn 40 viên đạn/phút và có thể xuyên thủng áo chống đạn từ khoảng cách 50 m.

Một khẩu súng Gurza (Ảnh minh họa: RBTH).

Tuy nhiên, nếu một vụ nổ súng xảy ra gần tổng thống, đó là dấu hiệu cho thấy đội ngũ an ninh đã bị "vỡ" vòng vây bảo vệ ở bên ngoài. Lúc này, các vệ sĩ vòng trong cùng sẽ giương lên một chiếc ô đặc biệt được làm từ sợi kevlar. Chiếc ô này rất chắc chắn và có thể bảo vệ tổng thống khỏi các vật thể bay lao tới.

Ngoài vòng trong cùng có nhiệm vụ quan trọng, những vệ sĩ ở vòng thứ 2 cũng có vai trò quan trọng không kém. Họ sẽ mặc thường phục, đi lẫn vào đám đông và quan sát những đối tượng khả nghi. Vòng thứ 3 sẽ đứng bao quanh đám đông để ngăn những đối tượng tình nghi tràn vào. Trong khi đó, vòng thứ 4 là các tay súng bắn tỉa thường đứng trên các nóc tòa nhà lân cận.

Ngoài ra, nếu tổng thống xuất hiện ở những khu vực tương đối rộng lớn, đội vệ sĩ sẽ triển khai thêm các thiết bị bảo vệ đặc biệt khác, như khiên chống đạn.

Đức Hoàng

Tổng hợp