Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nộp đơn xin Hoàng gia ân xá

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Ông Thaksin Shinawatra đã nộp đơn xin ân xá hoàng gia cho bản án tù 1 năm của mình, luật sư của ông cho biết hôm 29/9.

Ông bị phán quyết ngồi tù đầu tháng này sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết rằng ông chưa thực sự thi hành án tù ban đầu, do ông đã dành 6 tháng ở một bệnh viện kể từ khi trở về nước vào tháng 8/2023, sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Thaksin, 76 tuổi, ban đầu bị kết án 8 năm tù vì xung đột lợi ích và lạm quyền trong thời gian làm Thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Bản án này sau đó được Nhà vua Thái Lan giảm xuống còn một năm.

Theo luật sư Winyat Chartmontree, đơn xin ân xá, một thủ tục được áp dụng cho tất cả tù nhân đã hoàn tất quá trình tố tụng, có thể giúp giảm thời gian thụ án hiện tại của ông Thaksin nếu được Hoàng gia Thái Lan chấp thuận.

“Đơn xin ân xá đã được nộp. Đây là quyền hợp pháp của mọi tù nhân", ông Winyat nói với báo chí.

Dù không còn giữ chức vụ cấp cao, ông Thaksin vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định tới chính trường Thái Lan trong nhiều năm qua.

Việc ông bị giam giữ diễn ra sau khi con gái ông, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, bị tòa phế truất hồi tháng 8 vì vi phạm đạo đức trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tuần trước, bà Paetongtarn tiết lộ, ông Thaksin đã được giao nhiệm vụ đốc công, chuyên giám sát các đội công nhân nạo vét cống thoát nước của nhà tù Trung ương Klong Prem ở Bangkok.