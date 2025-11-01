Pheu Thai chọn lãnh đạo mới kế nhiệm con gái ông Thaksin

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (giữa) tặng hoa chúc mừng tân lãnh đạo Pheu Thai Julapun Amornvivat (phải) (Ảnh: Bangkok Post).

Đảng Pheu Thai của Thái Lan ngày 31/10 đã bỏ phiếu nhằm bầu ra ban điều hành mới và ủy ban tuyển chọn ứng viên cho các kỳ tổng tuyển cử trong tương lai.

Kết quả cho thấy, cựu Thứ trưởng tài chính Julapun Amornvivat, 50 tuổi, được bầu làm tân lãnh đạo Pheu Thai với 354/369 phiếu ủng hộ, trong khi 15 đại biểu bỏ phiếu trắng.

Ông Amornvivat thay thế cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, con gái út của ông Thaksin Shinawatra, người mới đây từ chức để mở đường cho một cuộc cải tổ lớn nhằm khôi phục niềm tin của công chúng và tăng cường sức mạnh của đảng trước tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 29/3 năm sau. Bà Paetongtarn cũng tham dự đại hội.

Ông Julapun cảm ơn các thành viên đảng vì đã tin tưởng trao cho ông và ban chấp hành mới gồm 29 thành viên nhiệm vụ dẫn dắt Pheu Thai trong giai đoạn tới. Ông mô tả đây là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.

“Tôi đã gắn bó với Pheu Thai từ thời Thai Rak Thai, và trong suốt 25 năm qua, tôi đồng hành cùng phong trào chính trị này qua cả thành công lẫn thử thách. Chưa bao giờ đó là con đường trải đầy hoa hồng, nhưng chúng tôi vẫn kiên định”, ông Julapun nói.

Ông cam kết cải tổ đảng bắt đầu từ việc nâng cao hiệu quả truyền thông với công chúng, đảm bảo thông điệp rõ ràng và minh bạch. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn các ứng viên nghị sĩ chất lượng cao, phản ánh nhu cầu và kỳ vọng của người dân.

“Chính sách của chúng ta phải giải quyết trực tiếp những mối quan tâm của công chúng. Đó không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với sự ủng hộ của các thành viên đảng và hàng chục triệu người đứng phía sau, Pheu Thai có thể giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tới và trở lại cầm quyền”, tân lãnh đạo Pheu Thai phát biểu.

Ông Julapun có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Chulalongkorn và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Boston College, Mỹ.

Ông từng giữ chức Thứ trưởng Tài chính dưới thời chính quyền Thủ tướng Srettha Thavisin và Thủ tướng Paetongtarn từ năm 2023 đến 2025. Từ năm 2021 đến 2025, ông là phó lãnh đạo Pheu Thai.

Bà Paetongtarn thông báo từ chức lãnh đạo Pheu Thai hôm 22/10, nhấn mạnh động thái này là cần thiết nhằm “tái cấu trúc toàn diện” đảng trước kỳ bầu cử quan trọng sắp tới. Bà cho biết đây là bước đầu tiên trong chiến lược cải cách mà bà công bố hồi đầu tháng 10, với mục tiêu xây dựng “một đảng hoàn toàn mới, hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn”.

“Tôi chọn cách từ chức để đảng Pheu Thai có thể tiến hành cải tổ một cách tự do, tạo nên một đảng hoàn toàn mới và hoàn chỉnh”, bà khẳng định, đồng thời cho biết mình sẽ tiếp tục là đảng viên và giữ vai trò lãnh đạo “Gia đình Pheu Thai”.

Quyết định của bà Paetongtarn được đưa ra không lâu sau khi bà bị tòa án phế truất chức vụ thủ tướng với lý do “vi phạm đạo đức công vụ”.