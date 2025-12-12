Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

“Tôi đang trả lại quyền lực cho nhân dân”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bình luận trên mạng xã hội tối 11/12 khi thông báo giải tán Hạ viện và mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm.

Theo thông báo của Công báo Hoàng gia, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn sau đó đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm, vốn theo luật phải diễn ra trong vòng 45 đến 60 ngày sau đó.

Hồi tháng 9, ông Anutin từng nói rằng ông dự định giải tán quốc hội vào cuối tháng 1, với tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4, nhưng động thái lần này sẽ đẩy nhanh lộ trình đó.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết động thái trên diễn ra sau một bất đồng với nhóm lớn nhất trong quốc hội, tức đảng đối lập Nhân dân.

Ông Anutin là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8/2023, và tình trạng xáo trộn chính trị đang gây tổn hại cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Ông Anutin lên nắm quyền sau khi rút đảng Bhumjaithai khỏi liên minh cầm quyền và giành được sự ủng hộ của đảng Nhân dân, lực lượng đã đưa ra nhiều yêu cầu, bao gồm trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, như một phần của thỏa thuận hậu thuẫn ông.

“Khi đảng Nhân dân không đạt được điều họ muốn, họ nói rằng họ sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng giải tán Hạ viện ngay lập tức”, ông Siripong cho biết.

Ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân, nói với các phóng viên tối 11/12 rằng đảng Bhumjaithai đã không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận. “Chúng tôi đã cố gắng sử dụng tiếng nói của phe đối lập để thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp”, ông nói.

Thông báo giải tán Hạ viện của Thủ tướng Anutin được đưa ra trùng với thời điểm phiên họp chung của quốc hội bỏ phiếu về một điều kiện để thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp.

Phiên họp đã phê chuẩn điều kiện rằng một dự luật sửa đổi hiến pháp có thể được thông qua với đa số phiếu của quốc hội họp chung, và ít nhất 1/3 thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia nổ ra từ đầu tuần này. Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình đã ký kết cách đây hơn 6 tuần thông qua vai trò trung gian của ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Anutin khẳng định việc giải tán Hạ viện sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan dọc biên giới.