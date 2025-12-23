Mỹ nêu khả năng sáp nhập Greenland, Đan Mạch phản ứng giận dữ

Thuyền đánh cá ở bến cảng Nuuk, Greenland (Ảnh: Reuters).

“Greenland thuộc về người dân Greenland, và toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng”, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 22/12.

“Chúng tôi rất vui được hợp tác với các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, nhưng điều này luôn phải diễn ra với sự tôn trọng đối với chúng tôi, các giá trị và nguyện vọng của chúng tôi”, lãnh đạo Greenland nói thêm.

Tuyên bố của ông Nielsen được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, ông Jeff Landry, làm đặc phái viên Mỹ về Greenland. Đây là động thái mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ trong nỗ lực lâu dài nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Ông Trump nói rằng Đặc phái viên Landry hiểu “Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh cũng như sự sống còn của các đồng minh và cả thế giới”.

Ông Landry, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đã cảm ơn Tổng thống Trump về quyết định bổ nhiệm.

“Thật vinh dự được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”, Thống đốc Louisiana tuyên bố.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Landry nhắc lại rằng ông sẽ không từ bỏ chức vụ Thống đốc Louisiana, đồng thời cho biết “tất cả những gì chúng ta sẽ làm là có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với những người ở Greenland”.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông "rất giận dữ" về việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Landry làm đặc phái viên về Greenland và sẽ triệu tập đại sứ Mỹ tại Đan Mạch để làm rõ vấn đề này.

“Tôi vô cùng giận dữ với quyết định bổ nhiệm và tuyên bố này. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Rasmussen nói với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định “Greenland thuộc về người Greenland, và Mỹ không nên kiểm soát Greenland”.

“Không ai được phép thay đổi biên giới quốc gia bằng vũ lực. Cả về chính trị lẫn quân sự”, Thủ tướng Frederiksen tuyên bố hôm 22/12, đồng thời cho biết bà mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.

Vị trí Greenland (Ảnh: Guardian).

Tổng thống Trump từ đầu năm nay đã liên tục đề cập đến ý tưởng mua lại Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới và lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Giới chức Greenland đã nhiều lần bác bỏ và chỉ trích đề nghị của chủ nhân Nhà Trắng.

Greenland đã được trao quyền tự trị vào năm 2009, bao gồm cả quyền tuyên bố độc lập khỏi Đan Mạch thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Greenland có dân số khoảng 57.000 người, phần lớn là người Inuit bản địa của khu vực Bắc Cực.

Quân đội Mỹ có sự hiện diện lâu dài tại Căn cứ Không gian Pituffik ở phía tây bắc Greenland, một vị trí chiến lược quan trọng cho hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo này.

Với diện tích 2,2 triệu km2, Greenland giàu vàng, bạc, đồng và uranium, và được cho là có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ trong vùng biển thuộc lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, khoảng 80% bề mặt của đảo này được phủ băng.