Đan Mạch tuyên bố cứng rắn trước kế hoạch của Mỹ với Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất ý tưởng Mỹ mua lại Greenland ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên (Ảnh: Reuters).

Phát biểu từ dinh thự chính thức hôm 1/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chỉ trích điều bà gọi là những hành động “gây sức ép” từ “đồng minh thân cận nhất” của Đan Mạch. Không nêu đích danh Mỹ, nhưng bà chỉ trích ý tưởng một quốc gia khác sáp nhập đảo Greenland.

“Về việc muốn tiếp quản một đất nước khác, một dân tộc khác như thể đó là thứ có thể mua và sở hữu thì chúng tôi không phải là bên tìm kiếm xung đột, nhưng cũng đừng ai nghi ngờ rằng dù điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ kiên định”, bà Frederiksen nói.

Trong bài phát biểu đêm Giao thừa của mình, Vua Frederik X cũng nhắc tới “những thời điểm đầy biến động,” ca ngợi “sức mạnh và niềm tự hào” của người dân Greenland, đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng các chương trình huấn luyện quân sự tại Bắc Cực. Đan Mạch đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực này trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Những tuyên bố này được đưa ra vài tuần sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland - hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch.

Tại một cuộc họp báo vào tháng 12, ông Trump lập luận rằng Mỹ “cần” Greenland với lý do “an ninh quốc gia”.

Việc bổ nhiệm ông Landry, người từng công khai tuyên bố sẽ làm việc để “biến Greenland thành một phần của Mỹ”, đã gây phản ứng gây gắt tại Copenhagen. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen gọi động thái này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và đã triệu tập đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích.

Gần đây, cơ quan tình báo Đan Mạch xác định Mỹ là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, cho rằng Washington “sử dụng sức mạnh kinh tế, bao gồm cả các đe dọa áp thuế cao, để áp đặt ý chí của mình và không còn loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, ngay cả với các đồng minh”.