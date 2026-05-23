Dấu hiệu Mỹ có thể tấn công trở lại Iran cuối tuần này

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Mỹ (Ảnh: AFP).

"Một số thành viên thuộc quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy bỏ các kế hoạch của họ cho kỳ nghỉ cuối tuần để chuẩn bị cho khả năng diễn ra các cuộc tấn công", CBS dẫn nguồn thạo tin ngày 22/5 cho biết.

CBS bổ sung thêm: "Các quan chức quốc phòng và tình báo đã bắt đầu cập nhật danh sách triệu tập đối với các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài khi các đợt binh sĩ đồn trú tại Trung Đông luân chuyển ra khỏi chiến trường, đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm bớt tổn thất về người giữa bối cảnh lo ngại về khả năng đáp trả từ phía Iran”.

Trong một tín hiệu khác cho thấy Mỹ có thể sắp động binh trở lại với Iran, theo ảnh chụp vệ tinh ngày 19/5, ít nhất 50 máy bay tiếp dầu và vận tải cơ đang hiện diện tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hủy các kế hoạch vào cuối tuần, trong đó có kế hoạch tham gia đám cưới của con trai. Thay vào đó, ông chọn ở lại Washington vì điều mà ông gọi là "các tình hình liên quan đến chính phủ và tình yêu của tôi dành cho nước Mỹ”.

"Tôi cảm thấy điều quan trọng đối với tôi là phải ở lại Washington, tại Nhà Trắng trong khoảng thời gian quan trọng này”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Kênh truyền hình CBS cho hay, tính đến chiều 22/5, Tổng thống Trump vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về khả năng nối lại các cuộc tập kích Iran.

Trước đó, trang Axios đưa tin Tổng thống Trump đang nghiêng về phương án tái khởi động các cuộc tấn công chống lại Iran do cảm thấy thất vọng với tiến trình đàm phán.

Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã chủ trì một cuộc họp vào với đội ngũ an ninh hôm 22/5 với sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe cùng các thành viên khác trong chính quyền.

Tại cuộc họp này, ông đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình trạng của các cuộc đàm phán và các kịch bản khác nhau nếu đàm phán sụp đổ. Một nguồn tin thân cận với ông Trump và một nguồn tin thứ hai am hiểu tình hình chia sẻ, ông Trump ngày càng trở nên thất vọng về các cuộc đàm phán với Iran trong vài ngày qua.

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/5, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn đang tham gia vào tiến trình ngoại giao bất chấp "các lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu thái quá lặp đi lặp lại" từ phía Mỹ. Ông cũng xác nhận Iran đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Washington.

Tướng chỉ huy quân đội đầy quyền lực của Pakistan Asim Munir đã đến Tehran vào ngày 22/5 để thúc đẩy nỗ lực hòa giải. Ông đã có cuộc gặp với ông Araghchi kéo dài đến đêm muộn để thảo luận về "các sáng kiến và nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa". Một phái đoàn từ Qatar cũng đã tiến hành các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran vào cùng ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo, chuyến thăm không đồng nghĩa với việc "chúng ta đã đạt đến một bước ngoặt hay một tình thế quyết định", khi những bất đồng "sâu sắc và sâu rộng" vẫn còn tồn tại.