Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ sau mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: Aljazeera).

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 22/5 cho biết, bất kỳ yêu cầu nào đòi hỏi Iran phải bàn giao uranium làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ đều không khả thi.

"Chúng ta sẽ không thể đi đến một kết luận nào nếu cố gắng đi sâu vào các chi tiết liên quan đến lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao tại Iran", vị quan chức này khẳng định.

Ông Baghaei cũng cho biết một phái đoàn Qatar đang tiến hành các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, đồng thời nói thêm rằng Pakistan tiếp tục là bên trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lưu ý, các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ hiện vẫn chưa ở giai đoạn cuối cùng và rất khó để nói liệu một thỏa thuận có thể đạt được "trong vòng vài tuần hay vài tháng" hay không.

Ông Baghaei cho hay khác biệt giữa Tehran và Washington hiện rất "sâu sắc và đáng kể".

"Chúng ta không nhất thiết phải nói rằng mình đã đạt đến thời điểm mà một thỏa thuận đã ở cận kề. Trọng tâm của các cuộc đàm phán là nhằm chấm dứt xung đột. Các chi tiết liên quan đến vấn đề hạt nhân không được thảo luận ở giai đoạn này”, ông nói.

Một quan chức cấp cao của Iran nêu rõ, việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận là điều kiện tiên quyết mang tính cốt lõi để thảo luận về bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Quan chức này cũng xác nhận hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nào và các bên đang nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Tehran và Washington.

Một nguồn tin thân cận với đội ngũ đàm phán của Iran chia sẻ với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim rằng đã có tiến triển đạt được đối với một số khác biệt với Mỹ, tuy nhiên một thỏa thuận sẽ chỉ được ký kết khi tất cả các vấn đề được giải quyết.

Trong khi đó, phía Mỹ tỏ ra lạc quan hơn. Trong một bài phát biểu tại cuộc mít tinh ở Suffern, New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc xung đột với Iran "sẽ sớm kết thúc".

"Chúng ta đã ngăn chặn họ. Họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Và chúng ta sẽ sớm giải quyết dứt điểm việc đó. Nó sẽ sớm kết thúc”, ông Trump nói.

Một trong những điểm nghẽn lớn đối với tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Iran là các vấn đề xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Chính quyền Tổng thống Trump nêu rõ lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, do đó Mỹ muốn tiêu hủy kho uranium làm giàu cao của Tehran - vật liệu vốn có thể coi là tiền đề cho chế tạo bom nguyên tử.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tìm cách thu giữ uranium của Iran, trong khi Nga ngỏ ý sẵn sàng tiếp quản số vật liệu này nhằm tạo điều kiện cho hòa đàm.

Mặc dù vậy, theo các nguồn tin, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị không cho phép chuyển lượng uranium làm giàu cao của Tehran ra nước ngoài.

“Chỉ thị của Lãnh đạo Tối cao, và sự đồng thuận trong bộ máy chính quyền, là kho uranium làm giàu không được đưa ra khỏi đất nước”, một nguồn tin giấu tên của Iran nói.

Nguồn tin cho biết thêm, giới chức hàng đầu của Iran tin rằng việc gửi số vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Mỹ và Israel.