Đội quân y Ukraine sơ tán một thương binh trên chiến trường (Ảnh minh hoạ: AFP).

Từ Đại tá Ukraine đến Trung tướng Nga

Đài BBC của Anh đưa tin, Moscow đã chính thức bổ nhiệm Đại tá Sergey Storozhenko, người Ukraine, làm Trung tướng quân đội Nga (RFAF).

Ông sinh ra tại tỉnh Kharkov, Ukraine, và tốt nghiệp Khoa Trinh sát của Học viện Lục quân tại Kiev Sau khi ra trường, sĩ quan Storozhenko được điều về công tác tại Lữ đoàn phòng thủ duyên hải 36 của Hải quân Ukraine tại Crimea. Tại đây, ông thăng tiến từ cấp đại đội trưởng lên lữ đoàn trưởng.

Ông Storozhenko cũng phục vụ trong quân đội Ukraine (AFU) với vai trò là Phó chỉ huy Lực lượng Gìn giữ hòa bình Ukraine tại Kosovo (KFOR).

Năm 2014, sau khi lực lượng đặc nhiệm Moscow kiểm soát Crimea, ông đã chuyển sang gia nhập RFAF, nhận quốc tịch Nga và được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lữ đoàn phòng thủ bờ biển 126 của RFAF (hình thành trên cơ sở các đơn vị Ukraine) tại bán đảo này.

Trung tướng Sergey Storozhenko - chỉ huy Tập đoàn quân số 6 thuộc quân đội Nga - vốn là Đại tá lực lượng vũ trang Ukraine (Ảnh: Telegram).

Sau khi xung đột giữa hai nước bùng nổ (24/2/2022), Bộ Quốc phòng Nga đã bổ nhiệm ông Storozhenko làm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 35 thuộc Quân khu phía Đông.

Năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân ký sắc lệnh thăng quân hàm Trung tướng Lực lượng Vũ trang Nga cho ông.

Gần đây, Trung tướng Storozhenko được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 6 của RFAF, chịu trách nhiệm chỉ huy Chiến dịch Kupyansk tại tỉnh Kharkov, quê hương của ông. Điều này đã làm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, choáng váng.

Một sĩ quan cấp cao của quân đội Ukraine giờ đây đã trở thành chỉ huy Tập đoàn quân RFAF đang bao vây thành phố Kupyansk ở Kharkov từ 3 hướng.

Thử thách khó khăn

Kupyansk là một thử thách "khó nhằn", bởi RFAF đã tấn công nơi này trong suốt 2 năm qua nhưng chưa đạt được thắng lợi quyết định. Tại thời điểm này, AFU ở Kupyansk đang cố thủ trên sông Oskil. Ở phía bên kia sông, lực lượng Kiev đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp và sử dụng UAV để liên tục đáp trả lực lượng xung kích Nga.

Lực lượng Moscow áp dụng chiến thuật chậm mà chắc, theo kiểu "nước chảy đá mòn". Với sự kiên nhẫn tột độ, họ sử dụng UAV trinh sát 24/24 để tìm kiếm các trận địa hỏa lực, điểm tiếp tế cũng như mọi thứ khả nghi ở bên kia sông, chỉ thị mục tiêu cho pháo hạng nặng và pháo phản lực lần lượt xóa sổ, từng bước khoét rỗng phòng tuyến kiên cố của đối phương.

Cuối cùng RFAF đã tạo ra một lỗ hổng "chết người" trên tuyến phòng thủ đối phương tại Kupyansk.

Họ không tiến hành một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn - vốn có thể khiến lực lượng đột kích bị phơi bày trước nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác và UAV FPV của Ukraine - mà áp dụng chiến thuật đổ bộ xâm nhập đa điểm trên toàn bộ sông Oskil, bắt đầu thiết lập hàng loạt đầu cầu nhỏ. Sau đó, từng phân đội xung kích nhỏ liên tiếp tiến sang bờ bên kia.

Quả thực, ông Storozhenko, từng phục vụ trong quân đội Ukraine, là người hiểu rõ nhất chiến thuật của AFU và có thể tìm ra cách hiệu quả nhất để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev.

Khi lực lượng Moscow tiếp tục tấn công, pháo binh Ukraine ngày càng thưa thớt và lực lượng phòng thủ bên kia sông cũng suy yếu dần, các pháo đài lần lượt bị phá sập. Toàn bộ tuyến phòng thủ Ukraine ở Kupyansk không còn khả năng chống đỡ.

Việc Trung tướng Storozhenko chỉ huy chiến dịch Kupyansk đã gây chú ý trong giới truyền thông Ukraine và phương Tây, đặc biệt là khi tình hình ở Kupyansk đối với AFU đang xấu đi từng ngày.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk hồi giữa tháng 9. Trong đó, lực lượng Moscow liên tiếp thọc sâu vào trung tâm thành phố, giành quyền kiểm soát thêm nhiều địa bàn và hình thành vòng vây từ 3 mặt (Ảnh: Marat Khairullin).

Theo các phóng viên chiến trường, lực lượng Moscow đã kiểm soát khoảng 1/2 thành phố. Tuy nhiên, việc tiến quân đang tỏ ra khó khăn vì quân đội Ukraine kháng cự quyết liệt.

Điều này được lý giải bởi việc mất Kupyansk không chỉ là một thảm họa về hình ảnh đối với Kiev mà còn là một thất bại quân sự nghiêm trọng, mở đường cho RFAF tiến về Vovchansk và Chuguev.

Quân đội Ukraine đang giữ vững vị trí gần bến xe buýt, bệnh viện trung tâm thành phố, nhà máy bia địa phương và đồn cảnh sát. Nhưng một khi những vị trí này bị chiếm giữ, AFU sẽ vỡ trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov ngày 22/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực tăng viện và phản kích theo mũi tên đen (Ảnh: WarGonzo).

Quân đội Nga thực hành nhuần nhuyễn bài tập “bắt rùa trong bình”

Liên tục xuất hiện thông tin về việc RFAF đang bao vây thành phố Kupyansk từ phía tây và tiến về phía các làng Sobolevka và Moskovka. Trong tuần qua, họ đã vượt sông Khnelitsa và xâm nhập vào Kupyansk ở phía đông bắc.

Tập đoàn quân số 6 RFAF đã bao vây 3 mặt, đang dần "thắt miệng túi" đối với nhóm phòng thủ Ukraine tại đây.

Lực lượng Moscow đã mở toang cánh cửa thép, xuyên thủng phòng tuyến sông Oskil. Nhiều vũ khí hạng nặng và bộ binh cơ giới RFAF vượt qua con sông Oskil từng là chướng ngại vật “bất khả xâm phạm” và tiến sang bờ bên kia.

Bộ chỉ huy Kiev không thiếu quân đến mức sụp đổ trên mọi mặt trận, nhưng chỉ cần họ dồn lực duy trì một cuộc đột kích hoặc phản công tổng lực liên tục ở một số mặt trận trọng điểm như Pokrovsk hay Konstantinovka, thì các mặt trận khác chắc chắn sẽ bị RFAF áp đảo.

Tại Pokrovsk, sự xuất hiện của lực lượng dự bị Ukraine đã giúp AFU ngăn chặn đối phương tiếp tục đột phá ở bên sườn, trì hoãn việc thành phố sụp đổ.

Tuy nhiên, sau khi quân chủ lực Ukraine rút về tập trung phòng thủ Pokrovsk, thì đội hình xung kích RFAF, như một chiếc kìm sắt khổng lồ, chậm rãi nhưng chắc chắn, đã hình thành một cuộc tấn công lớn vào Kupyansk, nơi tuyến phòng thủ của Ukraine vốn đang suy yếu rất nhanh.

Lực lượng Moscow đã thực hành rất nhuần nhuyễn chiến thuật "bắt rùa trong bình" tại Kursk hay Chasov Yar, liệu lần này điều đó có lặp lại ở thành phố chiến lược Kupyansk tại vùng Kharkov?

Tổng thống Putin tuyên bố, Moscow đã triển khai 700.000 quân trong chiến dịch quân sự đặc biệt và quân đội Nga đang chiếm ưu thế trên mọi mặt trận.

Nếu Kupyansk thất thủ, sự việc sẽ không đơn giản như mất một khu đô thị nhỏ với dân số 10.000 người mà nó sẽ giúp Tập đoàn quân số 6 RFAF tiến sát đến phía bắc thành phố Kharkov. Thậm chí họ có thể vượt sông và tấn công Izyum và Vovchansk. Đây chính là hiệu ứng domino.