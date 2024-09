Cựu Thủ tướng Italy: EU tổn thất lớn vì cố "cai" năng lượng Nga

Ông Mario Draghi (Ảnh: Reuters).

Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết hôm 9/9 rằng sức cạnh tranh kinh tế toàn cầu của Liên minh châu Âu đã bị xói mòn đáng kể do mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

Một báo cáo toàn diện do ông Draghi trình bày chỉ ra rằng việc giảm giá thành năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh và tăng cường đầu tư quốc phòng là 3 trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách trong khối.

Theo chính trị gia này, các quốc gia thành viên EU đang phải vật lộn để ứng phó với giá năng lượng tăng cao hơn.

"Châu Âu đã đột ngột mất đi nhà cung cấp năng lượng quan trọng nhất của mình là Nga", ông Draghi cho biết, nhấn mạnh rằng sự ổn định địa chính trị đang suy yếu, trong khi "sự phụ thuộc của khu vực này đã trở thành điểm yếu".

Ông thừa nhận rằng giá năng lượng ở châu Âu đã giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty EU vẫn đang phải đối mặt với giá điện cao hơn 150% so với giá ở Mỹ. Trong khi đó, EU phải trả nhiều hơn gần 350% để mua khí đốt tự nhiên so với trước khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra.

Các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Moscow và vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại vào năm 2022 đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho EU. Khối này đã chuyển sang các nhà cung cấp Mỹ và Trung Đông để nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) có giá thành đắt hơn nhiều so với khí đốt chảy qua đường ống theo hợp đồng dài hạn.

Theo báo cáo, Nga chiếm hơn 16% giá trị nhập khẩu khí đốt tự nhiên vào EU trong quý đầu tiên của năm nay, giảm so với mức 40% vào năm 2021. Theo ước tính của Bộ Năng lượng Nga, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đắt hơn 30-40% so với khí đốt qua đường ống của Nga.