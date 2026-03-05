Cuộc sống thời chiến dưới làn bom đạn của người Iran

5 ngày sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tấn công khoảng 2.000 mục tiêu tại Iran và phá hủy 20 tàu chiến của Tehan. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố năng lực hải quân và không quân của Iran đã bị vô hiệu hóa.

Một lá cờ Iran được cắm giữa đống đổ nát sau cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát ở Tehran vào ngày 4/3 (Ảnh: Reuters).

Theo Tổ chức Tin tức Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, ít nhất 1.097 người, trong đó có 181 trẻ em, đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích hôm 28/2. Hơn 5.400 người, bao gồm 100 trẻ em, bị thương trong các cuộc tập kích.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công quân sự của Israel vào trụ sở lực lượng Basij của Iran ở Tehran (Ảnh: Reuters).

Cuộc sống của nhiều người dân Iran, đặc biệt tại thủ đô Tehran, bị đảo lộn khi chiến sự bùng nổ.

Khi thủ đô Tehran của Iran bị rung chuyển bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nhiều người dân đã tìm cách sơ tán về các vùng nông thôn. Họ tin rằng những khu vực đó sẽ an toàn hơn vì tránh xa các mục tiêu quân sự.

Tại Tehran, các cơ sở quân sự và cảnh sát được đặt trong khu dân cư và có thông tin cho rằng lực lượng an ninh đang tiến vào trường học và nhà thờ Hồi giáo.

Reza, một thợ mộc, nói với hãng tin Guardian rằng các dịch vụ công cộng thiết yếu như bệnh viện vẫn mở cửa, nhưng trường học thì đóng cửa. Ông cho biết lực lượng an ninh xuất hiện nhiều hơn trên đường phố.

Một người đàn ông kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau trận tập kích vào Tehran (Ảnh: Reuters).

“Tình hình ở Tehran rất căng thẳng, người dân sợ hãi và ai cũng cố gắng ở nhà. Mọi người đang rất lo sợ về những cuộc không kích tiếp theo”, Reza chia sẻ.

Đường phố Tehran yên ắng, nhưng các cửa hàng tạp hóa, thậm chí cả nhà hàng vẫn mở cửa. Khi có các cuộc không kích, người dân chạy vội lên mái nhà để xem khu vực nào bị trúng bom.

Các nhân viên cứu hộ đang khiêng một nạn nhân của vụ không kích vào đồn cảnh sát ở Tehran (Ảnh: Reuters).

AJ, 30 tuổi, cho biết, từ mái nhà của khu chung cư ở Tehran, anh đã nhìn thấy một tên lửa bay vút qua và rơi xuống khu vực nơi một người bạn thân của anh sinh sống.

100 giờ Mỹ mở chiến dịch tập kích Iran

AJ nói rằng các cuộc tấn công diễn ra theo từng đợt, nhưng người dân không sợ hãi như chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày của Israel và Mỹ vào năm ngoái, vì dường như lần này các mục tiêu dân sự bị tấn công ít hơn.

Các ngôi mộ được chuẩn bị cho các nạn nhân sau vụ tấn công vào một trường học ở Minab, Iran (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi lo lắng về tương lai, nhưng tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Có chút hy vọng rằng mọi thứ có thể sẽ tốt hơn”, AJ nói.

AJ cho biết, ở một khía cạnh nào đó, những khoảng thời gian yên tĩnh giữa các cuộc oanh tạc còn đáng sợ hơn, vì không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một người phụ nữ cùng con nhỏ đứng tại hiện trường một vụ không kích (Ảnh: Reuters).

Một phụ nữ lớn tuổi nói rằng bà không muốn Iran khuất phục trước Israel. “Tôi không biết mình có sống sót được không, nhưng tôi sẽ không rời khỏi Iran. Khamenei là một người tử vì đạo. Ông ấy đã ra đi trong thế ngẩng cao đầu”, bà nói, đề cập tới Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Những con phố đổ nát ở Tehran sau các trận tập kích (Ảnh: Reuters).

Một phụ nữ khác ở Tehran cho biết bà bị sốc khi các cuộc tấn công bắt đầu và ban đầu bà không biết chuyện gì đang xảy ra, vì truyền thông địa phương khiến người dân Iran tin rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đang diễn ra tốt đẹp và kỳ vọng vào một thỏa thuận.

Hai công dân Áo, những người đang tìm cách rời khỏi Iran, cho biết tình hình ở Iran đang xấu đi nghiêm trọng khi xung đột lan rộng khắp khu vực.

“Tất cả mọi người đều sợ hãi”, người đàn ông tên Omid nói với hãng tin Reuters.

Một phụ nữ đau buồn trong lễ tang các nạn nhân sau vụ tấn công trường học ở Minab (Ảnh: Reuters).

Omid đã nghe thấy những tiếng nổ lớn gần khách sạn của mình. “Tôi rất sợ hãi. Đó thực sự là một tình huống rất tồi tệ”, Omid chia sẻ.

Mảnh vỡ nằm rải rác sau vụ tấn công vào Bệnh viện Khách sạn Gandhi ở Tehran (Ảnh: Reuters).

Jawad, một công dân Áo khác đang rời Iran, nhớ lại rằng anh đã nhìn thấy “rất nhiều tên lửa, máy bay chiến đấu”. Jawad cũng thừa nhận tình hình “thực sự tồi tệ” ở Iran.

Hai người đàn ông cho biết rất khó để rời khỏi Iran do các yếu tố như vấn đề giao thông và các đại sứ quán đóng cửa khi xung đột nổ ra.

Người dân Iran đau buồn sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: Reuters).