“Chảo lửa” Trung Đông nóng rực qua hình ảnh vệ tinh

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã mở chiến dịch không kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở tình báo, quốc phòng và quan chức cấp cao Iran.

Căng thẳng đã leo thang khắp khu vực, khiến gần 800 người thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và các chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

Tướng Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 3/3 xác nhận hơn 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu và 2 tàu sân bay đang tham gia vào các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran.

Tướng Cooper cho biết lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công gần 2.000 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran bằng hơn 2.000 loại vũ khí kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ đã “đánh chìm toàn bộ hạm đội Iran” và phá hủy “17 chiến hạm” của Iran.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt các khí tài quân sự của Mỹ.

Theo tướng Cooper, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công của Iran vào một trung tâm tác chiến chiến thuật ở Kuwait.

Sau 4 ngày xung đột, các hình ảnh vệ tinh được công bố đã cho thấy phần nào mức độ khốc liệt và tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả rập Xê út sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cảng Bandar Abbas và một tàu bị tấn công trong cuộc không kích tại Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, Iran.

Các hầm chứa vũ khí bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Konarak, Iran.

Một tàu chiến bốc cháy tại căn cứ hải quân Konarak, Iran.

Các hầm chứa máy bay bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Konarak, Iran.

Thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz gần Natanz, Iran.

Thiệt hại nặng nề tại dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran, Iran.

Các tòa nhà và thiết bị bị phá hủy tại căn cứ máy bay không người lái Choqa Baulk-e Alireza ở Choqa Baulk-e Alireza, Iran.

Cảng Jebel Ali, ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị thiệt hại sau khi một trong các cầu cảng bốc cháy do mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn.

Thiệt hại tại căn cứ hải quân Hạm đội 5 của Mỹ sau các cuộc tấn công của Iran ở Manama, Bahrain.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Konarak, Iran.

Hệ thống radar bị phá hủy tại căn cứ không quân Zahedan, Iran.

Ảnh vệ tinh chụp một khu vực bị bao phủ bởi khói ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ảnh: Reuters