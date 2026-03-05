Iran xuất kích máy bay ném bom tấn công căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông

Căn cứ không quân al-Udeid là nơi đồn trú của khoảng 10.000 quân nhân Mỹ (Ảnh: Reuters).

Sáng 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã điều hai máy bay ném bom chiến thuật Su-24 tới căn cứ không quân al-Udeid - nơi thường có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú - và Ras Laffan, một cơ sở xử lý khí đốt tự nhiên quan trọng của Qatar.

Căn cứ không quân al-Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đóng vai trò trụ sở quan trọng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM)

Theo một nguồn tin, các máy bay Iran chỉ còn “hai phút” nữa là tới mục tiêu. Nguồn tin thứ hai nói rằng các máy bay đã được nhận dạng bằng mắt thường và “mang theo bom cùng vũ khí dẫn đường”.

Phía Qatar đã phát cảnh báo qua vô tuyến nhưng không nhận được phản hồi từ các máy bay Iran, vốn đã hạ độ cao để tránh bị radar phát hiện.

Iran hé lộ "pháo đài" vũ khí dưới lòng đất giữa chiến sự leo thang

Nguồn tin tiết lộ, do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên các bằng chứng hiện có”, các máy bay này được “phân loại là thù địch”. Qatar sau đó điều máy bay chiến đấu, và một tiêm kích F-15 của Qatar đã giao chiến trên không với các máy bay Iran trước khi bắn hạ chúng.

Các máy bay Iran rơi xuống vùng biển lãnh hải của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết trong một cuộc họp báo hôm 3/3 rằng các hoạt động tìm kiếm tổ bay đang được tiến hành.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái về phía các quốc gia Ả rập để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Tuy nhiên, chiến dịch táo bạo của Iran trên không phận Qatar đánh dấu lần đầu tiên nước này sử dụng máy bay có người lái để nhắm vào một quốc gia láng giềng kể từ sau khi Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Đây cũng là lần đầu tiên không quân Qatar tham gia không chiến trực tiếp.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã xác nhận vụ việc trong một cuộc họp báo hôm 4/3, nhưng không nêu rõ mục tiêu của các máy bay ném bom Iran.

“Lần đầu tiên, các tiêm kích Qatar đã bắn hạ hai máy bay ném bom Iran đang trên đường tới vị trí của họ”, ông Caine nói tại Lầu Năm Góc.

Trong cuộc điện đàm hôm 4/3 với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã mô tả vụ việc là hành động “leo thang” và cho thấy “không có mong muốn thực sự” từ phía Iran trong việc giảm căng thẳng hay tìm kiếm giải pháp.

“Thay vào đó, họ tìm cách gây tổn hại cho các nước láng giềng và lôi kéo các nước này vào một cuộc chiến không phải của họ”, ông Al Thani tuyên bố.

Vụ việc trên không phận Qatar là điều bất thường. Thông thường, các đòn trả đũa của Iran thường chỉ thực hiện bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Theo các chính phủ trong khu vực, kể từ cuộc tấn công của Mỹ - Israel, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 máy bay không người lái vào các quốc gia Ả rập dọc theo Vùng Vịnh.

Dù phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi một đầu đạn Iran vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng Shuaiba của Kuwait.