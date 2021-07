Covid-19 "bùng nổ" trở lại ở Mỹ, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chứng khoán

Dân trí Số ca Covid-19 ở Mỹ đang tăng theo cấp số nhân không lâu sau khi giới chức nước này tuyên rằng cuộc chiến với đại dịch đã cận kề chiến thắng nhờ chương trình tiêm chủng.

Số ca Covid-19 tăng mạnh trở lại ở Mỹ (Ảnh minh họa: AP).

Covid-19 "bùng nổ" trở lại

Theo số liệu của Reuters, số ca Covid-19 mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ đã tăng gần 3 lần trong một tháng trở lại đây. Từ ngày 18/6 đến 18/7, số ca mắc mới trong ngày ở Mỹ đã tăng từ 12.000 ca lên 32.136 ca.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện trung bình cũng tăng 21% trong vòng 30 ngày qua, từ 16.000 ca lên 19.000 ca. Số người chết vì đại dịch ở Mỹ tuần trước cũng tăng 25% so với tuần trước đó, trung bình 250 người tử vong mỗi ngày.

Số ca nhiễm, ca nhập viện và ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có xu hướng tăng mạnh trở lại những tuần gần đây chủ yếu do dịch bùng phát mạnh ở những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, đặc biệt khi có sự xuất hiện của biến chủng Delta. Các vắc xin hiện thời vẫn có tác dụng với Delta, nhưng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu quả đã giảm so với các biến chủng khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra, việc tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin cho hiệu quả phòng ngừa cao hơn so với một mũi.

Trong đợt bùng phát mới này, một số bang của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại bang Arkansas, gần như toàn bộ 75 hạt của bang này ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh. Thậm chí ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn như New York, giới chức địa phương cũng lo ngại nguy cơ bùng dịch mới do sự xuất hiện của Delta.

Tại bang California, chính quyền Los Angeles đã phải áp đặt trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc vào cuối tuần sau khi ghi nhận 6 ngày liên tiếp số ca Covid-19 mới trên 1.000 ca/ngày và hiện gần 400 người phải nhập viện.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng thừa nhận, số ca nhiễm mới đang có xu hướng tăng, song chưa có kế hoạch yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại. Ông tuyên bố sẽ tăng gấp đôi nỗ lực tiêm chủng cho người dân nhằm ngăn chặn đà lây lan.

Nhà đầu tư bán tháo chứng khoán

Lo ngại dịch tái bùng phát kéo tụt đà phục hồi kinh tế, nhà đầu tư bán tháo trên thị trường chứng khoán (Ảnh minh họa: Reuters).

Làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh trở lại ở Mỹ đã kéo theo cú sốc trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Lo ngại dịch bùng phát có thể kéo tụt đà phục hồi của nền kinh tế, giới đầu tư bán tháo, khiến chỉ số Dow Jones và S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Trong một bài phát biểu hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào việc kiểm soát đại dịch. Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết, dịch bùng phát mạnh trở lại chủ yếu ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp, cụ thể, 4 bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp chiếm tới 40% tổng số ca bệnh ở Mỹ tuần trước. "Vì vậy, các bạn hãy tiêm vắc xin. Tiêm vắc xin ngay bây giờ", Tổng thống Biden kêu gọi.

Mỹ là một trong những quốc gia tiêm chủng sớm và nhanh chóng nhất thế giới. Chính phủ Mỹ thậm chí đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường ngay trong mùa hè này.

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, nhiều địa phương đã phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế như đeo khẩu trang bắt buộc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm qua đã phát đi cảnh báo mạnh mẽ hơn, khuyến cáo người dân tránh du lịch đến Anh do dịch đang bùng phát mạnh tại quốc gia này.

Chính phủ Anh ngày 19/7 quyết định dỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp hạn chế để mở cửa kinh tế bất chấp mỗi ngày có thêm hàng chục nghìn ca nhiễm. Quyết định đưa ra dựa trên niềm tin vào nỗ lực đẩy nhanh tiêm chủng. Giới chuyên gia cảnh báo, quyết định này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Minh Phương

Theo Guardian, Reuters