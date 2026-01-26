Khoảnh khắc thị trưởng Philippines thoát chết trong gang tấc khi bị mưu sát

Nghi phạm trong vụ phục kích Thị trưởng Akmad Ampatuan (Ảnh: Rappler).

Một vụ mưu sát đã bất ngờ xảy ra vào sáng 25/1 khi các tay súng phục kích đoàn xe của ông Akmad Ampatuan, Thị trưởng Shariff Aguak, tỉnh Maguindanao del Sur.

Cảnh sát cho biết vào khoảng 6h, khi Thị trưởng Akmad đang trên đường về nhà, các nghi phạm trên xe van đã khai hỏa súng chống tăng vào đoàn xe tại góc đường Maguindanao.

Video an ninh cho thấy hai nghi phạm có vũ trang bước ra từ một xe van nhỏ. Một đối tượng mang theo súng chống tăng RPG và bắn về phía xe chở thị trưởng.

Hình ảnh từ video cho thấy đạn bắn trúng vào xe của thị trưởng và khói bốc lên. Mặc dù bị hư hại, xe của thị trưởng vẫn tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Khoảnh khắc xe chở một thị trưởng ở Philippines bị phục kích (Nguồn: Manila Bulletin).

Xe của thị trưởng sau đó dừng lại giữa đường và nhiều tiếng súng vang lên. Lực lượng an ninh trên xe hộ tống thị trưởng đã nổ súng đáp trả.

Theo trợ lý của thị trưởng, hai nhân viên an ninh hộ tống thị trưởng đã bị thương nhẹ. Ba người trong số các nghi phạm đã bị hạ gục, trong khi cảnh sát vẫn đang truy tìm tài xế.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết các nhà chức trách đang điều tra xem liệu các nghi phạm trong vụ phục kích Thị trưởng Akmad có phải là những tay súng được thuê hay không.

Theo Chuẩn tướng Randulf Tuano, người đứng đầu bộ phận thông tin công chúng của PNP, hướng điều tra này được đưa ra sau khi một tổ điều tra đặc biệt được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ phục kích.

Ông cho biết cảnh sát đã xác định 4 nghi phạm trong vụ tấn công, do một người đàn ông được xác định là Raprap cầm đầu. Đối tượng này được xác định đã tấn công đoàn xe chở thị trưởng bằng súng chống tăng.

“Một khả năng đang được xem xét là tay súng đã được thuê cùng với người thân của hắn”, ông Tuano nói.

Raprap trước đó từng đối mặt với 3 lệnh truy nã với các tội danh giết người, cướp có tổ chức và vi phạm lệnh cấm mang súng của Ủy ban Bầu cử.

“Chúng tôi đang đánh giá xem liệu có sơ hở nào về an ninh từ phía các đồn cảnh sát địa phương hay không. Nếu có sai sót, những trường hợp này sẽ bị xử lý theo thủ tục kỷ luật hành chính”, ông Tuano tuyên bố.