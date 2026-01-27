Khoảnh khắc phà chở hơn 300 người bị chìm ở Philippines

Phà bị chìm ở Philippines ngày 26/1 (Ảnh: Facebook).

Nạn nhân sống sót Aquino Sajili kể lại, ông đã gọi cho một người bạn là luật sư khi đang đứng bám vào lan can phà MV Trisha Kerstin 3. Ông nói ông nghĩ tàu sắp chìm và nhờ bạn báo cho Lực lượng Tuần duyên Philippines.

“Mười phút sau, tôi nghe thấy một tiếng rắc lớn, đột ngột. Rồi con tàu lật úp ngay lập tức”, ông Sajili cho biết.

Ông mô tả cảnh hoảng loạn nhanh chóng bao trùm: “Phụ nữ và trẻ em la hét, khóc lóc. Có rất nhiều trẻ em ở đó”.

Phà chở gần 360 người gặp nạn vào rạng sáng 26/1. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích.

Khoảnh khắc kinh hoàng vụ chìm phà chở hơn 300 người ở Philippines (Video: AP)

“Nhiều nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi… Con tàu quá lớn nên khi bị nó úp xuống đè lên, bạn phải rất khỏe mới có thể trồi lên mặt nước”, ông Sajili cho biết.

Ông Sajili kể lại ông được một hành khách khác đánh thức khi chiếc phà 3 tầng bắt đầu nghiêng nguy hiểm.

“Anh ấy báo cho chúng tôi và đưa áo phao. Không ai từ thủy thủ đoàn cảnh báo chúng tôi cả. Chính hành khách giúp đỡ lẫn nhau giữ bình tĩnh và bảo nhau đừng nhảy khỏi tàu”, ông nói.

Ông Sajili bám vào một phần nhỏ của con tàu còn nổi trên mặt nước cho đến phút cuối, trước khi buông ra và bơi về phía một bè cứu sinh.

Chiếc bè bị lật úp trước khi ông kịp tới nơi, do những người tuyệt vọng cố bám lên từ dưới nước. “Cuối cùng, chúng tôi chỉ còn cách bám vào chiếc bè cứu sinh lật ngược và nổi lênh đênh. Chúng tôi trôi trên biển hơn 3 tiếng”, ông kể.

Những tàu cứu hộ đầu tiên đến vào khoảng 3h30 sáng, dù những người đang nổi trên mặt nước phải chờ lâu hơn. “Chúng tôi chỉ nổi lênh đênh, an ủi nhau, động viên nhau đừng hoảng loạn”, ông Sajili nói.

Các nhóm nhỏ người sống sót lần lượt được tàu cá và tàu do chủ phà Aleson Shipping Lines điều tới đón.

Ông Sajili cho rằng thời gian phản ứng của Lực lượng Tuần duyên là “không thể chấp nhận được”. “Chúng tôi ở gần Basilan, nhưng họ mất hơn 3 tiếng mới tới cứu”, ông nói.

Chiếc phà chìm cách đảo Baluk-Baluk thuộc tỉnh Basilan khoảng 5km về phía đông, gần bán đảo Zamboanga.

Ông cũng phản bác các mô tả cho rằng biển động vào thời điểm tàu chìm. Ông cho biết sóng chỉ mạnh lên sau khi họ đã ở dưới nước nhiều giờ.

Sau khi nói chuyện với những người sống sót khác, ông tin khả năng cao sẽ có vụ kiện nhằm vào chủ tàu.

“Tôi nghĩ chúng tôi có thể thu thập đủ bằng chứng để chứng minh rằng các thành viên thủy thủ đoàn thực sự đã tắc trách”, ông nói.

Aleson Shipping Lines, công ty cũng vận hành phà Lady Mary Joy 3, nơi 31 người thiệt mạng trong vụ cháy năm 2023, chưa đưa ra bình luận.

“Tôi chỉ biết ơn vì nhiều người đã sống sót. Nhưng tôi hy vọng đây cũng là bài học để các hãng vận tải biển thực hiện đúng nghĩa vụ của họ theo luật”, ông Sajili nhấn mạnh.