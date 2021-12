Chuyên gia hối thúc Anh hành động khẩn cấp, ngăn y tế sụp đổ vì Omicron

Dân trí Nhóm cố vấn khoa học hối thúc chính phủ Anh hành động khẩn cấp để ngăn kịch bản số ca nhiễm Covid-19 có thể lên 2 triệu ca/ngày khiến hệ thống y tế trên bờ vực sụp đổ do biến chủng Omicron.

Số ca Covid-19 ở Anh đang tăng mạnh nhất từ trước đến nay (Ảnh: AFP).

Theo Guardian, các cố vấn khoa học hàng đầu của Anh mới đây cảnh báo, nếu chính phủ nước này không lập tức triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn đà lây lan của Covid-19, số ca nhiễm ở nước này có thể lên 600.000 ca đến 2 triệu ca/ngày vào cuối tháng này.

Cảnh báo trên được Nhóm cố vấn khoa học về các vấn đề khẩn cấp cho chính phủ Anh (SAGE) đưa ra cảnh báo trên dựa vào mô hình phân tích và các yếu tố dịch tễ. Họ cũng cho rằng, số ca nhập viện do Covid-19 ở Anh có thể đạt đỉnh từ 3.000 đến 10.000 ca/ngày. Trong khi đó, số ca tử vong được dự đoán dao động từ 600 đến 6.000 ca/ngày nếu chính phủ Anh không có hành động khẩn cấp trước năm mới.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 mạnh chưa từng có do tác động của cả biến chủng Delta và Omicron. Anh đã ghi nhận hai ngày liên tiếp số ca Covid-19 trong ngày vượt 90.000 ca. Tính đến ngày 18/12, Anh có tổng cộng gần 25.000 ca Omicron, trong đó riêng ngày hôm qua ghi nhận hơn 10.000 ca. Nhóm cố vấn SAGE cho rằng, hàng trăm nghìn người có thể đã nhiễm biến chủng Omicron nhưng chưa được ghi nhận chính thức. Đáng chú ý, số ca nhiễm Omicron bắt đầu tăng nhanh.

Theo các nhà khoa học SAGE, mặc dù chương trình tiêm chủng vaccine là yếu tố quan trọng nhằm kiểm soát đại dịch, nhưng các hoạt động tập trung đông người trong không gian khép kín vẫn là rủi ro lớn nhất khiến virus lan nhanh.

Hệ thống y tế đối mặt nguy cơ sụp đổ

Thị trưởng London Sadiq Khan hôm 19/12 nói, ông tin rằng, các lệnh hạn chế mới là "không thể tránh khỏi". Ông cũng cảnh báo: "Nếu không sớm áp đặt các biện pháp hạn chế mới, chúng ta sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Khi đó, những dịch vụ công như hệ thống y tế nếu không sụp đổ thì cũng trên bờ vực sụp đổ.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Hoàng gia London chỉ ra, biến chủng Omicron có khả năng lây lan cao hơn Delta, và gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn 5 lần. Họ cho biết, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn so với Delta. Thậm chí, kể cả Omicron ít gây triệu chứng nghiêm trọng hơn, nhưng nếu số ca nhiễm tăng quá nhanh trong một thời gian ngắn sẽ gây sức ép lớn lên hệ thống y tế, dẫn đến số ca tử vong do Covid-19 tăng.

Omicron xuất hiện lần đầu tiên ở châu Phi và hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại những nơi xảy ra lây nhiễm cộng đồng, số ca Omicron có thể tăng gấp đôi chỉ sau 1,5-3 ngày.

Các chuyên gia Nam Phi cho biết, tỷ lệ nhập viện do Omicron thấp hơn 11 lần so với Delta. Theo Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Nam Phi, trong tuần thứ hai của đợt dịch mới do Omicron gây ra, chỉ 1,7% bệnh nhân ở nước này phải nhập viện.

Tuy nhiên, WHO và một số chuyên gia cảnh báo, hiện chưa có nhiều dữ liệu để khẳng định độc lực của Omicron thấp hơn Delta và cũng không thể so sánh tình hình ở Anh và Nam Phi do những điều kiện khác nhau.

Minh Phương

Theo Independent, Guardian