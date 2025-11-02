Chủ tịch Trung Quốc tặng điện thoại thông minh cho Tổng thống Hàn Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xem các quà tặng ngày 1/11 (Ảnh: Yonhap).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 1/11 đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh cấp nhà nước và tiệc tối sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống nước chủ nhà đã trao đổi quà tặng sau cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Tập Cận Bình tặng ông Lee Jae-myung hai chiếc điện thoại thông minh của hãng Xiaomi cùng một bộ "tứ bảo thư phòng", gồm các dụng cụ để viết thư pháp.

Sau khi ông Lee tặng ông Tập bàn cờ vây gỗ "tốt nhất", cả hai nhà lãnh đạo cùng nhau tiến đến bàn trưng bày những chiếc điện thoại thông minh được bọc trong hộp đen và một quan chức nhận thấy màn hình trên các thiết bị này là được sản xuất tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc nhấc một trong những chiếc hộp lên và nhìn vào nó và hỏi đùa rằng: "Không rõ điện thoại này có tính năng bảo mật thông tin hay không?".

Ông Tập nói đùa lại rằng ông Lee nên “kiểm tra xem có cửa hậu (backdoor) không”. Thuật ngữ “cửa hậu” (backdoor) dùng để chỉ một cơ chế ẩn cho phép truy cập vào hệ thống, vượt qua xác thực hoặc kiểm soát an ninh thông thường, thường được nhắc tới trong các tranh luận về an ninh mạng. Tổng thống Lee cười và vỗ tay đáp lại.

Sau màn trao đổi hài hước, hai nhà lãnh đạo tiếp tục buổi lễ tặng quà, trong đó còn có khay sơn mài khảm trai truyền thống của Hàn Quốc.

Trong khi đó, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng gửi tặng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Hye-kyung một bộ tách trà bằng sứ trắng.