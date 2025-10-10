Tổng thống Hàn Quốc xuất hiện trong chương trình truyền hình nấu ăn

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hea Kyung (Ảnh: JTBC).

Trong kỳ nghỉ lễ Chuseok, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hea Kyung tham gia chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực của JTBC mang tên “Please Take Care Of My Refrigerator” (Hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi) hôm 6/10. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc tham gia chương trình giải trí trên truyền hình thực tế.

Chương trình có sự tham gia của 4 đầu bếp nổi tiếng của Hàn Quốc thi tài để gây ấn tượng với vợ chồng Tổng thống bằng cách sáng tạo hoặc biến tấu các món ăn truyền thống sử dụng nguyên liệu nội địa.

Các món được giới thiệu bao gồm súp gà nhân sâm ăn kèm bánh gà chiên và dầu hành, 4 món ăn vặt với hạt thông, bánh gạo trộn với lá củ cải khô, và cơm cháy chiên.

Sự xuất hiện của Tổng thống Lee và phu nhân nhận được những ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ ca ngợi sự xuất hiện của Tổng thống Lee là cơ hội quảng bá ẩm thực và nguyên liệu Hàn Quốc ra thế giới.

Trong khi đó, đảng đối lập chỉ trích, cho rằng Tổng thống bị phân tâm giữa lúc cả nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ cháy trung tâm dữ liệu. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng phản bác những chỉ trích đó.