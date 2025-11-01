Tiết lộ món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: AFP).

Tổng thống của Hàn Quốc đã tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình một "bàn cờ vây bằng gỗ tốt nhất" trong chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 1/11, chỉ vài ngày sau khi ông tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao một chiếc vương miện vàng trong cuộc họp thượng đỉnh.

Quà tặng dành cho các nguyên thủ nước ngoài là một phần quan trọng trong hoạt động ngoại giao quốc tế.

Ông Tập đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Lee Jae Myung vào ngày cuối cùng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố lịch sử Gyeongju, Hàn Quốc.

Ông Lee cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, sau một giai đoạn quan hệ song phương có lúc căng thẳng.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bàn cờ vây được chế tác từ gỗ của cây Torreya nucifera quý hiếm, loài cây bản địa ở đảo Jeju.

Cả hai nhà lãnh đạo đều yêu thích trò chơi này, và khi ông Tập đến thăm Hàn Quốc 11 năm trước, ông cũng từng được tặng những quân cờ vây, đó là lý do phía Hàn Quốc chọn món quà này.

Một số bàn cờ vây thương mại làm từ loại gỗ tương tự hiện được rao bán trực tuyến với giá gần 5 triệu won (khoảng 4.500 USD).

Ngoài ra, ông Lee còn tặng ông Tập một khay sơn mài khảm xà cừ truyền thống, tượng trưng cho mong muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống.

Bữa tiệc cấp nhà nước sau hội nghị thượng đỉnh sẽ có các món ăn được yêu thích ở cả 2 nước, bao gồm bánh bao, món gà chiên ngọt cay Hàn Quốc nổi tiếng trong giới du khách Trung Quốc, và bào ngư sốt Mala, loại nước sốt Tứ Xuyên rất được người Hàn ưa chuộng.

Rượu trắng cao cấp Mengzhilan, loại rượu yêu thích của ông Tập, cũng sẽ được phục vụ trong tiệc, Văn phòng Tổng thống cho biết.

Trước đó trong tuần, ông Lee đã gặp Tổng thống Donald Trump trước cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC.

Để ghi nhận vai trò “người kiến tạo hòa bình” của ông Trump trên bán đảo Triều Tiên, ông Lee đã trao tặng ông Huân chương “Grand Order of Mugunghwa”, huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc.

Ông Trump cũng được tặng một bản sao của chiếc vương miện có chóp vàng cao và các hình lá rủ xuống. Bản gốc của chiếc vương miện này được tìm thấy trong một ngôi mộ ở Gyeongju, kinh đô của vương quốc cổ Silla, từng cai trị khoảng 1/3 bán đảo Triều Tiên cho đến thế kỷ IX.