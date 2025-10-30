Tổng thống Mỹ chấm điểm 12/10 cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “tuyệt vời” và rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại về đất hiếm, đậu nành và thuế quan đối với hóa chất dùng trong sản xuất ma túy fentanyl.

Ông cho biết thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ được giảm xuống 47% từ mức 57% hiện nay.

Trong các phát biểu sau cuộc gặp tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc, ông Trump chấm điểm cuộc gặp với ông Tập là “12/10”.

Mỹ sẽ giảm thuế liên quan tới fentanyl xuống 10% từ mức 20%, trong khi Trung Quốc sẽ nối lại việc mua đậu nành ngay lập tức.

Trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump nói với các phóng viên rằng mọi vấn đề liên quan đến đất hiếm đã được giải quyết hoàn toàn, không còn trở ngại nào. Ông cho biết đây là một thỏa thuận có hiệu lực trong một năm và sẽ được gia hạn.

“Tất cả các vấn đề về đất hiếm đã được giải quyết. Đây là vấn đề toàn cầu, có thể nói là liên quan đến cả thế giới, không chỉ riêng nước Mỹ. Không còn bất kỳ trở ngại nào về đất hiếm nữa. Hy vọng cụm từ đó sẽ biến mất khỏi từ vựng của chúng ta trong một thời gian", ông tuyên bố.

Trung Quốc hiện dẫn đầu toàn cầu trong khai thác và chế biến đất hiếm, các vật liệu thiết yếu cho thiết bị quốc phòng, chất bán dẫn và điện tử. Gần đây, việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã khiến chính quyền Trump phản đối, dẫn đến cảnh báo áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ từ ngày 1/11.

Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo đều tươi cười trước ống kính.

“Rất vui được gặp lại ông”, ông Tập nói khi bắt tay ông Trump trước giới truyền thông.

“Tôi cũng rất vui được gặp lại ông", ông Trump đáp lại.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng, và được xem như một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết ông Tập nói với ông Trump rằng điều quan trọng là quan hệ song phương phải đi đúng hướng.

“Ông và tôi đang ở vị trí cầm lái trong quan hệ Trung-Mỹ. Trước những cơn gió và làn sóng thử thách, chúng ta phải giữ vững hướng đi, lèo lái qua những vùng nước phức tạp và đảm bảo con tàu khổng lồ của quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục tiến về phía trước", ông Tập nói.

“Do điều kiện quốc gia khác nhau, đôi khi chúng ta không thể hoàn toàn đồng thuận. Và việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thỉnh thoảng có va chạm là điều bình thường”, ông nói thêm.

Thỏa thuận về đất hiếm, fentanyl và đậu nành tạm thời giúp hạ nhiệt căng thẳng, với kỳ vọng sẽ có thêm các kết quả cụ thể hơn trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào đầu năm 2026.

Ông Trump nói rằng ông Tập sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm dòng chảy các tiền chất hóa học dùng sản xuất fentanyl.