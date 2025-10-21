Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại trong tuần này

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn CNBC, Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cho rằng có thể sẽ có đủ số thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ mở cửa chính phủ để chấm dứt tình trạng đóng cửa hiện nay.

“Giờ đây có khả năng trong tuần này mọi việc sẽ được thống nhất, và rất nhanh chóng, các thượng nghị sĩ Dân chủ ôn hòa sẽ thông suốt, giúp chúng ta có một chính phủ mở cửa, sau đó chúng ta có thể đàm phán bất kỳ chính sách nào họ muốn. Tôi nghĩ, tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ chấm dứt trong tuần này”, ông nói.

Mặt khác, ông cảnh báo nếu đảng Dân chủ tiếp tục không hợp tác, Nhà Trắng sẽ có biện pháp mạnh hơn "để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán".

Những phát biểu của cố vấn kinh tế Kevin Hassett cho thấy đảng Dân chủ đang tìm kiếm thời điểm chính trị thuận lợi để kết thúc cuộc đối đầu về việc đóng cửa chính phủ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thể thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời cho các hoạt động của chính quyền liên bang.

Trong thời gian chính phủ bị đóng cửa, Nhà Trắng đã sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang và tiến hành hủy hoặc đóng băng hàng tỷ USD tài trợ cho các dự án giao thông và năng lượng tái tạo lớn tại các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo.