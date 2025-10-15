Mỹ cho thôi việc hơn 4.000 công chức khi chính phủ đóng cửa một phần

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần trong nửa tháng qua (Ảnh: Reuters).

Chính quyền ông Trump đã cho thôi việc 4.108 nhân viên kể từ ngày 1/10, ngày chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần, theo một bản tuyên bố mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên tòa án hôm 14/10.

Các đợt cắt giảm này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lực lượng lao động của chính phủ Mỹ. Các cơ quan liên bang có khoảng 2 triệu nhân viên dân sự khi chính quyền ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quy trách nhiệm cho việc sa thải nhân viên là do tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Đến nay, ông Trump và các nghị sĩ đảng Dân chủ chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch chi tiêu cho các cơ quan liên bang.

Ông Trump đang gây áp lực buộc Đảng Dân chủ phải chấp nhận kế hoạch chi tiêu của mình bằng cách sa thải nhân viên liên bang và cắt giảm các chương trình mà ông cho rằng phe đối lập ủng hộ.

Kể từ năm 1981, Mỹ đã trải qua 15 lần chính phủ liên bang đóng cửa một phần, khiến hàng trăm nghìn nhân viên tạm thời nghỉ việc. Tuy nhiên, việc sa thải công chức quy mô lớn trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần chưa từng xảy ra trước đây.

Các công đoàn nhân viên liên bang đang tìm cách sử dụng biện pháp pháp lý để yêu cầu hủy bỏ các vụ sa thải này.

Luật liên bang cấm các cơ quan Mỹ thực hiện chức năng của mình khi chưa có ngân sách được Quốc hội thông qua, trừ một số ngoại lệ liên quan đến an ninh quốc gia hoặc dịch vụ thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.

Các công đoàn lập luận rằng việc sa thải nhân viên không phải là dịch vụ thiết yếu có thể thực hiện trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Họ nói thêm rằng việc đóng cửa chính phủ không thể biện minh cho các vụ cắt giảm hàng loạt, bởi hầu hết nhân viên liên bang hiện chỉ đang bị tạm nghỉ không lương.

Một thẩm phán liên bang dự kiến sẽ mở phiên điều trần về vụ việc này vào ngày 15/10.

Các nhà lập pháp từ Maryland và Virginia đã phản đối các vụ sa thải, cho rằng các đợt cắt giảm đang gây tổn hại cho các gia đình mà họ đại diện. Khoảng 20% lực lượng lao động liên bang Mỹ sống tại Washington DC, Maryland và Virginia, theo số liệu của chính phủ liên bang.