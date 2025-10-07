Tổng thống Trump để ngỏ thỏa hiệp để chấm dứt đóng cửa chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi sẵn lòng hợp tác với phe Dân chủ về các chính sách y tế thất bại của họ, hoặc bất cứ vấn đề nào khác, nhưng trước hết họ phải để chính phủ của chúng ta mở cửa trở lại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 6/10.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Trump từng gợi ý ông có thể đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ, những người đang yêu cầu gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act hay còn gọi là Obamacare) như một điều kiện để kết thúc tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ông Trump tỏ ra sẵn sàng đàm phán, thay vì tiếp tục giữ lập trường yêu cầu đảng Dân chủ phải mở cửa chính phủ trước.

Phát biểu với các phóng viên tại phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng đạt được “một thỏa thuận đúng đắn” và cho biết “chúng tôi đang nói chuyện với đảng Dân chủ”.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, nhanh chóng phủ nhận việc 2 bên đang đàm phán, nhưng khẳng định đảng Dân chủ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế được gia hạn.

“Nếu ông ấy thực sự đã mong muốn làm việc với phía Dân chủ, chúng tôi sẽ có mặt. Trong nhiều tháng qua, đảng Dân chủ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa cùng ngồi lại để mang lại chính sách chi phí y tế thấp hơn và dịch vụ tốt hơn cho người dân Mỹ. Nếu ông Trump và đảng Cộng hòa cuối cùng cũng sẵn sàng thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ ở đó, sẵn sàng để đạt được kết quả”, ông Schumer nói.

Chiến lược của ông Schumer được cho là chờ ông Trump “chớp mắt trước, đặt cược rằng Tổng thống sẽ chọn khôi phục một phần hoặc toàn bộ trợ cấp bảo hiểm thay vì phải gánh trách nhiệm về những hậu quả do việc đóng cửa kéo dài.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đăng dòng bình luận sẵn sàng đàm phán, ông Trump rút lại bình luận, khẳng định rằng đảng Dân chủ phải chấm dứt bế tắc trước thì ông mới sẵn sàng thỏa thuận về vấn đề y tế.

“Thực tế là họ nên mở cửa chính phủ của chúng ta ngay tối nay!”, ông viết trên mạng xã hội.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa do lãnh đạo phe đa số John Thune dẫn đầu giữ lập trường rằng họ chỉ sẵn sàng thảo luận gia hạn trợ cấp y tế sau khi đảng Dân chủ cho phép chính phủ mở cửa trở lại.

Chính phủ Mỹ đã tạm ngừng hoạt động một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thông qua ngân sách cho năm tài khóa mới. Điều này đồng nghĩa với hàng triệu nhân viên liên bang có thể làm việc không lương.

Thượng viện đã bỏ phiếu lần thứ năm nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, song tiếp tục bế tắc khi cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều giữ nguyên lập trường. Hai bên đều tìm cách đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc lập pháp.