Mỹ ra tuyên bố mới về hạn chót thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

“Thời hạn là chúng tôi muốn hoàn thành việc này càng sớm càng tốt. Rõ ràng, chúng tôi muốn nó diễn ra vào thứ năm (27/11). Chúng tôi đã tiến triển rất nhiều, nên tôi cảm thấy rất lạc quan rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong một khoảng thời gian hợp lý, rất sớm”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu sau cuộc họp tại Geneva giữa phái đoàn Mỹ với đại diện Ukraine và châu Âu hôm 23/11.

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm: “Dù là thứ năm, thứ sáu, thứ tư hay thứ hai tuần sau, chúng tôi muốn nó diễn ra sớm, bởi vì sẽ tiếp tục có người thiệt mạng nếu cuộc chiến kéo dài”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết bản kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine tiếp tục thay đổi dựa trên ý kiến từ các bên liên quan. Ông gọi đây là thời điểm “rất nhạy cảm”.

“Đây là một tài liệu sống, luôn vận động. Mỗi ngày, với các ý kiến đóng góp, nó lại thay đổi. Tôi có thể khẳng định rằng những điểm còn bỏ ngỏ không phải là không thể giải quyết. Chúng ta chỉ cần nhiều thời gian hơn so với hiện nay”, ông bổ sung.

Nga không tham gia cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày Chủ nhật giữa Mỹ và Ukraine.

Khi được hỏi liệu Ukraine đã thể hiện sẵn sàng nhượng bộ hay chưa, ông Rubio từ chối đi vào chi tiết với lý do đây vẫn là “một quá trình đang diễn ra”.

Ông Rubio cũng lưu ý “Nga có tiếng nói ở đây” và sẽ được tham vấn ở bước tiếp theo của tiến trình hòa bình.

Ông Rubio cho biết Mỹ nhận thức rằng Ukraine cần có các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ đề xuất hòa bình.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng để đạt đến chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này sẽ cần Ukraine cảm thấy rằng họ an toàn và sẽ không bao giờ bị tấn công lần nữa”, ông nói.

Ông Rubio cho biết dù “có khả năng” diễn ra một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong giai đoạn sau, nhưng ông không chắc chắn.

Cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ với Ukraine và châu Âu diễn ra tại Geneva hôm qua không có sự tham gia của Nga. Tại cuộc họp, châu Âu đã đưa ra một kế hoạch hòa bình mới với nhiều điểm khác so với kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Washington đề xuất. Moscow hiện chưa đưa ra bình luận.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, cuộc đàm phán rất tích cực và Tổng thống Trump hài lòng với tiến triển.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi những kết quả “thực chất” từ các cuộc thảo luận ngoại giao tại Geneva.

“Nhiều điều đang thay đổi: Chúng tôi đang làm việc hết sức thận trọng về những bước đi cần thiết để chấm dứt xung đột. Có dấu hiệu cho thấy đội ngũ của Tổng thống Trump đang lắng nghe chúng tôi".

Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine biết ơn Mỹ, biết ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm giúp chấm dứt xung đột.