Binh sĩ Ukraine bị thương trong giao tranh với Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine liên tiếp thất thủ ở nam Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một loạt tuyên bố tại Minsk (Belarus) trong diễn đàn kinh tế. Ông tập trung chủ yếu vào tình hình xung quanh Ukraine và đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu tiếp tục đàm phán.

Moscow phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn khác vào Ukraine. Các cuộc tấn công nhắm vào Odessa, Dnipro và Kharkov.

Tên lửa Iskander Nga tấn công phá hủy mục tiêu Ukraine ở Odessa, vụ nổ khủng khiếp (Video: Telegram).

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công và giành thắng lợi dọc theo tiền tuyến. Các báo cáo cho biết hoạt động dọn dẹp đã bắt đầu tại làng Zirka và phát triển về phía Zaporizhia.

Mặt trận nam Donetsk vẫn tiếp tục sôi động. Sau khi làng Zaporizhia và Yalta thất thủ, quân đội Ukraine (AFU) cũng đầu hàng tại khu định cư Zirka chỉ sau vài ngày. Tình hình của lực lượng Kiev ở đây rõ ràng là căng thẳng sau những chiến thắng gần đây của Moscow.

"Nhờ những hành động quyết đoán của các đơn vị thuộc Nhóm phương Đông, khu định cư Chervona Zirka ở Donetsk đã được kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại làng Zirka ở nam Donetsk ngày 28/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).

Cụ thể, các cuộc tấn công của lực lượng Moscow vào mặt trận Zaporizhia vẫn tiếp tục. Một số nguồn tin báo cáo rằng phía Nga đã có thêm những bước tiến mới quan trọng. Phần phía đông của khu định cư Kamianske được cho là hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Ngoài việc chiếm được phần phía nam và phía đông Kamianske, RFAF đã tiến vào phần phía bắc và đang cố gắng củng cố các vị trí của mình ở đó. Trong thời gian này, quân đội Nga cũng đã chiếm được hoàn toàn ngôi làng Stepove, kênh Suriyakmaps xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 28/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại phía bắc Kupyansk, một cây cầu mà RFAF đã sử dụng để tiến vào thành phố vài tháng trước đã bị phá hủy. Việc phá hủy cây cầu có thể cho thấy lực lượng Moscow sẽ giành được thêm lãnh thổ và nguy cơ tấn công Kupyansk tăng lên.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở Chasov Yar, trong 3 ngày qua, lực lượng Moscow có những bước tiến đáng kể vào trung tâm thành phố, chiếm được quận Levanevskoho và tàn tích của nhà máy vật liệu chịu lửa Pleshcheyev, cũng như những thành công mới ở quận Shevchenko.

Các biện pháp khắc phục đã được AFU triển khai khẩn cấp vì họ vẫn tiếp tục kiểm soát phía bắc, nơi họ đang cố gắng xâm nhập trở lại vào quận nhỏ này.

Ngoài ra, tình hình ở các quận phía bắc thành phố đã được làm rõ, nơi lực lượng Moscow đã đến nghĩa trang ở phía tây quận Novopivnichnyi và tiến vào khu vực rừng rậm ở phía tây quận Zakhidnyi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Chasov Yar ngày 28/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Kiev phản công theo mũi tên xanh và chiếm lại một số vị trí (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga tiến sang vùng Dnipropetrovsk

Theo kênh AMK Mapping, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn đầu cầu giữa sông Mokri Yaly và sông Vovcha, chiếm lĩnh hàng loạt vị trí mới quan trọng.

Vì các con sông có thể được sử dụng làm vùng đệm, nên có khả năng sự chú ý của RFAF hiện sẽ tập trung vào các khu vực ở phía tây nam và đông bắc để đánh sập phần nhô ra giữa Dachne và Horikhove, với mục tiêu là tiếp cận Novopavlovka và tiến lên bờ tây sông Mokri Yaly, liên kết mặt trận với Komar và tiếp cận làng Zelenyi Hai.

Việc kiểm soát phần tiền tuyến này là rất quan trọng đối với cuộc tấn công cuối cùng của quân đội Nga vào Novopavlovka và tiến trình chung ở phía tây Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, họ vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến điểm mà họ có thể xâm nhập thành phố một cách hiệu quả.

Quân đội Nga tiếp tục tiến lên và gần như đã kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ còn lại do Ukraine nắm giữ ở phía nam sông Vovcha và phía đông sông Mokri Yaly.

Xe thiết giáp Ukraine "lì lợm" chống đỡ bầy UAV Nga, pha cuối cực khốc liệt (Video: Telegram).

Quân đội Nga tiến vào hai khu vực chính. Ở phía đông, họ tiếp tục giành được phần đông nam nổi bật của làng Zaporizhia. Họ tiến về phía tây dọc theo xa lộ Kurakhove - Proyasna, chiếm các vị trí mới ở các hàng cây, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát các vị trí tại hàng cây xa hơn về phía bắc.

Về phía tây bắc, RFAF mở rộng vị trí của mình tại làng Yalta, chiếm thêm nhiều ngôi nhà và cuối cùng là toàn bộ ngôi làng. Sau đó, họ mở một cuộc tấn công về phía tây nam, chiếm nhiều hàng cây mới và giành được vị trí tại các ngôi nhà phía nam làng Zirka. Tổng diện tích mà phía Nga đã kiểm soát lên tới xấp xỉ 10,89km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk ngày 28/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga thay đổi chiến thuật gần Pokrovsk khiến Ukraine vỡ trận

Báo The Times của Anh cho biết, quân đội Nga thay đổi chiến thuật gần Pokrovsk khiến đối phương lúng túng và có nguy cơ sụp đổ hàng loạt.

Cụ thể, sau những nỗ lực chiếm Pokrovsk từ hướng đông, lực lượng Moscow đã bắt đầu một cuộc tấn công cơ động đánh thọc sườn với mục tiêu là giành quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc chính nối thành phố với Konstantinovka.

Trước những diễn biến mới vô cùng bất lợi đối với AFU, tình hình có thể thay đổi trong tương lai gần, The Times nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh RVvoenkor xác nhận Nhóm quân Trung tâm RFAF đã đột phá và chiếm một phần Novoekonomichne gần Mirnograd, tạo ra một đầu cầu cho cuộc tấn công tiếp theo.

Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công, giao tranh đường phố dữ dội vẫn tiếp diễn. "Các trận chiến giành Novoekonomichne đã được báo cáo từ vài ngày trước và hiện tại tình hình đã leo thang", giới phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 111 trận giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 111 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ và quân đội Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở bắc Slobozhansky và Kursk, nam Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye và Orekhov.

Một số sân bay của Nga đã ngừng hoạt động

Truyền thông Nga, trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsia) cho biết, rạng sáng 29/6, một số sân bay của Nga đã áp dụng lệnh hạn chế. Có thông tin cho biết lệnh hạn chế tạm thời đã được áp dụng tại các sân bay Volgograd, Penza, Saransk, Saratov và Elista.

Vào lúc 4h40 theo giờ Kiev, Rosaviatsia đã đưa tin về việc các hoạt động của các sân bay đã được nối lại.

Ukraine tấn công trúng kho đạn Nga tại khu vực Bryansk

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, hôm 28/6, các đơn vị của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR), phối hợp với các đơn vị AFU khác, đã tiến hành một cuộc tấn công vào các kho đạn dược RFAF tại khu vực Bryansk trên lãnh thổ Nga.

Các kho của Trung tâm Hậu cần 1060 (trước đây là kho vũ khí 120 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga), nằm ở khu vực Bryansk, đã bị tấn công.

Báo cáo cho hay: "Mục tiêu đã bị tấn công và có cháy nổ. Lực lượng Phòng vệ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp để làm suy yếu tiềm lực kinh tế - quân sự của đối phương và buộc Liên bang Nga phải chấm dứt hành động gây hấn vũ trang chống lại Ukraine".

Trước đó, có thông tin cho rằng UAV tấn công của GUR đã tập kích các cơ sở quân sự ở Bryansk, Nga vào sáng 28/6.

Nga mở rộng nhà máy sản xuất máy bay ném bom tại Kazan

Ukrainska Pravda đưa tin, Nga đang mở rộng nhà máy sản xuất máy bay Kazan, nơi các tòa nhà sản xuất lớn đã được xây dựng vào mùa đông năm ngoái, theo hình ảnh vệ tinh.

Các nhà phân tích viết rằng tòa nhà mới lớn nhất dài khoảng 320m và có diện tích khoảng 19.000m2, tương đương với 3 sân bóng đá.

Lý do của việc mở rộng là nhu cầu tăng cường sản xuất máy bay trong nước cho hàng không dân dụng và quân sự. Khoảng 1 tỷ euro được cho là đã được phân bổ cho việc hiện đại hóa nhà máy. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt lao động, hoạt động sản xuất được cho là đang gặp khó khăn nghiêm trọng và chậm tiến độ. Do đó, việc mở rộng chỉ có thể hoàn thành vào cuối năm sau.

Báo cáo viết: "Nhà máy Kazan đặc biệt quan trọng đối với việc sản xuất và hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược, bao gồm cả những máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đây chính là những máy bay đã bị hư hại và phá hủy trong chiến dịch "Mạng nhện" tấn công bằng UAV của Ukraine vào tháng 6. Nhà máy máy bay Kazan là nhà máy duy nhất ở Nga có thể bù đắp cho tổn thất về máy bay ném bom chiến lược".

Chuyên gia quân sự Marko Eklund, người từng làm việc trong ngành tình báo Phần Lan, cho rằng việc mở rộng nhà máy Kazan "sẽ không giải quyết được các vấn đề của ngành hàng không và toàn bộ ngành công nghiệp Nga".