Nga đang dồn lực mở những chiến dịch quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Ukraine và Pháp thảo luận tăng cường phòng không

Ukrainska Pravda đưa tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc tăng cường phòng không của Ukraine và đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, trước số lượng các cuộc không kích của Nga ngày càng tăng khi bước vào mùa đông, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng.

Trong cuộc họp, sự chú ý tập trung vào việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga dành cho Ukraine và tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, đặc biệt là liên quan đến đội tàu chở dầu "bóng đêm" của nước này.

Hai tổng thống cũng thảo luận về sự leo thang căng thẳng giữa các nước châu Âu với Nga cũng như việc phát hiện UAV ở Ba Lan, Romania hay Đan Mạch, và máy bay chiến đấu MiG-31K ở Estonia.

Trước đó, Tổng thống Macron hoan nghênh tuyên bố mới nhất của người đồng cấp Mỹ Donald Trump về Ukraine, lưu ý rằng tuyên bố này "gửi một tín hiệu rất rõ ràng" và gọi đây là "một sự kiện quan trọng".

NATO bất đồng trong ứng phó với UAV và chiến đấu cơ Nga

Theo Bloomberg, các đồng minh NATO đang cố gắng phối hợp nhằm ứng phó với các vụ vi phạm không phận được cho là của Nga nhưng lại công khai mâu thuẫn với nhau và tranh chấp này làm nổi bật những chia rẽ đáng lo ngại trong nội bộ liên minh.

Không giống như các đối tác, Đức đang kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố rằng các đồng minh NATO có nguy cơ rơi vào "bẫy leo thang" của Tổng thống Vladimir Putin nếu bắn vào máy bay Nga.

Ngược lại, các đồng minh khác đang yêu cầu một lập trường quyết đoán hơn để gửi thông điệp tới Điện Kremlin. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã kêu gọi NATO "biểu dương lực lượng" để đáp trả các cuộc xâm nhập mà họ cáo buộc là của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhận định của mình trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hôm 23/9. Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có ủng hộ nỗ lực của các đồng minh NATO nhằm bắn hạ máy bay Nga hay không, ông trả lời: "Có, tôi ủng hộ".

Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng lập trường của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump từ chối trả lời liệu Nhà Trắng có ủng hộ NATO hay không nếu liên minh này bắn hạ máy bay Nga trên không phận, nói rằng điều đó "phụ thuộc vào hoàn cảnh", nhưng "chúng tôi rất quyết tâm ủng hộ NATO".

Chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng Ba Lan sẵn sàng bắn hạ máy bay nước ngoài xâm phạm không phận. Theo ông Rubio, chính sách của NATO là đánh chặn, chứ không phải bắn vào máy bay nước ngoài nếu chúng không tấn công.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi các đồng minh "không nên phản ứng thái quá, nhưng hãy đủ cứng rắn, bởi vì điều duy nhất Nga hiểu là sức mạnh", ông nói.

Tình hình nguy cấp với quân đội Nga ở Dobropolye

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình với mũi thọc sâu của quân đội Nga (RFAF) ở Dobropolye, nằm về phía bắc Pokrvosk, ngày càng xấu đi, dường như họ đã bị lực lượng Kiev bao vây ngược. Các hình ảnh định vị địa lý từ điểm nóng này xác nhận rằng RFAF thực sự đang trong tình thế nguy cấp.

Binh sĩ quân đội Ukraine (AFU) thuộc Tiểu đoàn Skala đã chiếm được một phần làng Novotoretske và, theo các nguồn tin ủng hộ Moscow, lực lượng Kiev cũng đang tiến quân vào Zapovidne.

Ngược lại, dọc theo biên giới hành chính giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk, cuộc đột phá của RFAF vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Bộ binh Nga có thể tiến xa hơn về phía Uspenivka và Pokrovske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 24/9. Trong đó, Kiev tiếp tục phản công mãnh liệt theo các mũi tên vàng. Lực lượng thọc sâu của Moscow có nguy cơ bị bao vây (Ảnh: Military Summary).

"Con lắc đảo ngược": Nga bao vây Ukraine ở Rodinskoye

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã hoàn toàn cô lập nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú tại thị trấn Rodynske khỏi sự tiếp xúc với các lực lượng chính của AFU tại Pokrovsk và Mirnograd.

Cụ thể, cuộc giao tranh giành khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd đang ngày càng trở nên ác liệt. Lực lượng Moscow gia tăng áp lực lên đối phương không chỉ ở Pokrovsk mà còn ở các cứ điểm phòng thủ lớn khác.

Bất chấp sự phản công ác liệt của lực lượng Kiev gần Dobropolye, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 đã hoàn thành việc bao vây nhóm binh sĩ AFU đồn trú tại Rodynske.

Theo ước tính sơ bộ, có tới 2 tiểu đoàn bộ binh Ukraine (tối đa 1.000 người) bị mắc kẹt trong thị trấn này. Không có thông tin chính xác về vũ khí và trang bị của họ. Tuy nhiên, mặc dù đã hoàn toàn mất liên lạc với lực lượng chủ lực, nhóm AFU đồn trú tại Rodynske vẫn sẽ không đầu hàng.

Giống như ở Pokrovsk và Mirnograd, quân đội Ukraine có thể đã tích trữ đạn dược và lương thực trong các tầng hầm. Điều này cho phép họ hoạt động hoàn toàn tự chủ trong thời gian tương đối dài, mặc dù không thể thực hiện bất kỳ hành động chủ động nào, chẳng hạn như đột phá để liên kết với lực lượng của mình hoặc phát động các cuộc phản công cục bộ.

Hơn nữa, các binh sĩ Kiev ở Rodinsky không đầu hàng vì đang chờ đợi kết quả của trận chiến tại Dobropolye, sự hiện diện của họ đã trói buộc nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 RFAF.

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga đã hoàn thành việc xóa sổ một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích đường không 79 tinh nhuệ bậc nhất của đối phương, vốn trước đó đã đột phá vào làng Myrne. Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU cũng thất bại trong các cuộc đột kích vào Novoekonomicheskoe nhằm giải vây cho lực lượng mắc kẹt ở Myrne.

Tiếp theo đó là một "sự đảo ngược" của con lắc, dẫn đến việc các lực lượng chủ lực của Lữ đoàn 79 AFU bị đánh bật khỏi một số vị trí ở phía đông nam Mirnograd. Mức độ nghiêm trọng của tình hình mà đơn vị Ukraine này đang phải đối mặt được tóm tắt trong một bản tin trên kênh Telegram của chính họ vào ngày 23/9.

"Tóm tắt ngắn gọn tình hình trên thực địa. Tại khu vực Mirnograd, đối phương đang tích cực sử dụng pháo hạng nặng chống lại các vị trí của lữ đoàn, dẫn đến việc phá hủy hệ thống công sự và cản trở các tuyến tiếp tế. Việc sơ tán thương binh gặp khó khăn do bị pháo kích liên tục... Việc tiếp tế đạn dược không liên tục, và việc luân chuyển không được thực hiện đầy đủ. Ở một số khu vực, tuyến phòng thủ được bảo vệ bởi một lực lượng nhỏ, làm tăng nguy cơ bị đột phá", thông cáo của Lữ đoàn 79 viết.

Sau một loạt thất bại của AFU ở khu vực phía đông, lực lượng Moscow đã bắt đầu nhanh chóng phá hủy xương sống phòng thủ của đối phương gần Mirnograd. Một tình huống tương tự đang diễn ra ở Pokrovsk lân cận, nơi các hoạt động chủ động của UAV Nga có nguy cơ làm tan rã lực lượng Kiev đồn trú trong thành phố.

Điều này có nghĩa là, không giống như Pokrovsk, AFU có nguy cơ ngay lập tức rơi vào tình huống tuyến phòng thủ của họ có nguy cơ bị chia cắt, với mỗi đơn vị đồn trú nhỏ buộc phải hành động độc lập.

Nhìn vào bản đồ Mirnograd, rõ ràng là lực lượng Moscow đang cắt đứt phần phía nam thành phố khỏi phần phía bắc. Điều duy nhất mà AFU có thể dựa vào trong tình huống như vậy là một mạng lưới các bãi thải ở phía đông.

Tuy nhiên, như có thể thấy từ một thông báo trên kênh Lữ đoàn 79 AFU, quân đội Nga đang tích cực triển khai sức mạnh không quân, điều này gây bất lợi cho khả năng tồn tại của các vị trí phòng ngự lâu dài.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrvosk và Mirnograd ngày 24/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, giành được khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine sắp thất thủ tại vị trí chiến lược ở Krasny Liman

Trang phân tích quân sự ANNA News nhận định, quân đội Nga đang hoàn tất việc kiểm soát khu định cư chiến lược quan trọng Zarechnoye (Kirovsk) gần Krasny Liman.

Chuyện gì đang xảy ra? Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng, khu vực chỉ còn lại đống đổ nát. Quân đội Ukraine đã triển khai tới 19 tiểu đoàn để bảo vệ hướng này nhưng phải hứng chịu tổn thất rất nặng nề.

Tại sao AFU ở Zarechnoye lại kiên cường chống trả như vậy? Khu định cư này là chướng ngại lớn cuối cùng án ngữ phía trước Krasny Liman, một thành phố chiến lược quan trọng trên đường đến Sloviansk và Kramatorsk.

Hiện tại, Nga đang tiến quân về thành phố trên 3 hướng: từ Kolodezi, Torskoe và Shandrigolovo. Và việc giành được phần lớn Zarechnoye không phải là thành công duy nhất của Nga. Họ gần như đã chiếm hoàn toàn một khu định cư quan trọng khác, Shandrigolovo.

Chiến thắng của RFAF ở thành phố này đã trở thành bàn đạp, giúp việc tấn công vào Novoselovka và Derilovo lân cận trở nên tương đối dễ dàng, mở toang cánh cửa thép để thọc sâu vào Krasny Liman, sau đó sẽ cho phép quân đội Nga tiến thẳng về Sloviansk và Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 24/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công trên những mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

Ukraine tuyên bố chặn đứng hơn 120 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 24/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 122 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, trong đó có 47 cuộc ở Pokrovsk. Moscow phóng 6 tên lửa, tiến hành 45 cuộc không kích, thả 87 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 2.435 UAV cảm tử và thực hiện 3.593 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.