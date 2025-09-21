Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay các binh sĩ Đức (Ảnh minh hoạ: Reuters).

Hầu hết tên lửa Kh-101 Nga bị bắn hạ hôm 20/9 là do F-16 Ukraine

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine trên Telegram công bố một video ghi lại các hoạt động đánh chặn trong cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Nga vào lãnh thổ Ukraine hôm 20/9. Đoạn video cho thấy các hệ thống tên lửa phòng không, các kíp chiến đấu cơ động, và cả các phi công F-16 Ukraine đang chiến đấu.

Không quân Ukraine khẳng định, phần lớn tên lửa Kh-101 bị bắn hạ được cho là do máy bay chiến đấu F-16 Falcon thực hiện.

Theo báo cáo của giới chức Ukraine, vào rạng sáng 20/9, Moscow tấn công Ukraine bằng 579 UAV, 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 32 tên lửa hành trình Kh-101. Trong đó, 552 UAV, 2 tên lửa Iskander và 29 tên lửa Kh-101 của Nga đã không tới được mục tiêu.

Chiến đấu cơ Anh chính thức tuần tra bầu trời Ba Lan

Reuters, trích dẫn thông tin từ chính phủ Anh, cho biết, các máy bay chiến đấu của Anh đã thực hiện chuyến bay tuần tiễu phòng không đầu tiên trên không phận Ba Lan trong khuôn khổ sứ mệnh Eastern Sentry của NATO.

Sứ mệnh này, được chính phủ Anh công bố hồi đầu tuần, ngay sau các vụ máy bay không người lái "bay lạc" vào không phận Ba Lan, gửi đi "một thông điệp rõ ràng: Không phận NATO sẽ được bảo vệ", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Tuyên bố cho biết, 2 tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã cất cánh từ một căn cứ quân sự ở miền Đông nước Anh vào tối 19/9 để tuần tra bầu trời Ba Lan, ngăn chặn và phòng thủ trước các mối đe dọa trên không của đối phương. Các máy bay sau đó đã quay lại Anh an toàn vào sáng 20/9.

Thống chế Không quân Harvey Smith, Tổng Tư lệnh Không quân Hoàng gia, cho biết các chiến đấu cơ của Anh đã tham gia cùng các đồng minh bảo vệ phía Đông NATO.

Phần Lan tuyên bố răn đe mạnh để đảm bảo an ninh cho Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian trước khi đến New York tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố rằng, các đảm bảo an ninh cho Ukraine đòi hỏi các quốc gia châu Âu phải chuẩn bị cho hành động quân sự chống lại Nga nếu Moscow tấn công Ukraine một lần nữa sau thỏa thuận hòa bình.

Ông khẳng định rằng "Nga sẽ không có quyền phủ quyết" đối với hình thức của các đảm bảo này.

Tổng thống Stubb phát biểu: "Về bản chất, đảm bảo an ninh là một biện pháp răn đe. Biện pháp răn đe này phải đáng tin cậy, và để đáng tin cậy, nó phải mạnh mẽ".

Ông cho biết các đảm bảo này sẽ chỉ có hiệu lực sau một thỏa thuận trong tương lai giữa Ukraine và Nga, nhưng nhấn mạnh rằng Nga sẽ không có quyền phủ quyết.

Nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh: "Với tôi, vấn đề không phải là Nga có đồng ý hay không. Tất nhiên, họ sẽ không đồng ý, nhưng đó không phải là vấn đề".

Ý định của Nga tại Zaporizhia ngày càng rõ

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow mở một cuộc tập kích đường không quy mô lớn khác vào Ukraine. Lần này, đòn tấn công chính nhắm vào khu vực Đông Nam, gần các thành phố Dnipro, Zaporizhia, Pavlohrad và Pokrovsk. Hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa được phóng vào các mục tiêu của quân đội Ukraine (AFU).

Trong 24 giờ qua, vùng Baltic chứng kiến ​​sự leo thang căng thẳng đáng kể. Ba tiêm kích MiG-31K của Nga, trong quá trình tái triển khai, đã bị cáo buộc "xâm phạm" không phận Estonia. Sau sự cố này, Estonia đã kêu gọi tham vấn theo Điều 4 của NATO. Phía Nga bác bỏ cáo buộc của Estonia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/9. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là tại Dnipro, Zaporizhia, Pavlohrad và Pokrovsk (Ảnh: Military Summary).

Tình hình trên tiền tuyến tiếp tục xấu đi đối với lực lượng Kiev. Mặt trận duy nhất mà họ duy trì được vị trí ổn định và thế chủ động là gần Sumy, còn các khu vực khác đang chịu áp lực dữ dội từ những bước tiến của quân đội Nga (RFAF). Những thay đổi lãnh thổ có lợi cho phía Nga đã được ghi nhận gần Volchansk, cũng như trên đường tiếp cận Veliky Burluk.

Quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công Zaporizhia. Ý định của Bộ chỉ huy Moscow đang trở nên rõ ràng. Chiến dịch giành một số khu vực kiên cố trên đường đến thành phố Huliaipole dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong tương lai gần.

Ngoài ra, một cuộc tấn công mới của RFAF, bắt đầu trên khu vực đông bắc vùng Kharkov, đang diễn ra mạnh mẽ. Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Kupyansk cũng như hướng tới Krasny Liman, nơi quyền kiểm soát hoàn toàn nằm trong tay Moscow.

Những bước tiến lớn nhất, như thường lệ, đang được báo cáo trên trục Pokrovsk - Huliaipole, nơi lực lượng Moscow đã chiếm được Berezove. Khu vực này đang trở thành một cuộc khủng hoảng quân sự, tương tự như tình hình Dobropolye tháng trước. Vẫn chưa rõ Bộ chỉ huy Kiev sẽ tăng cường lực lượng tới khu vực này khi nào và bằng cách nào.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropettrovsk và Zaporizhia ngày 20/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev cố gắng phản đòn nếu không toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục tiến tới sông Yanchur và đã chiếm được nhiều vị trí mới trên một khu vực tiền tuyến trước đây vẫn còn yên tĩnh.

RFAF tiến quân trên mặt trận từ Malynivka đến Stepove, phát triển dọc theo nhiều hàng cây khác nhau tới sông Yanchur, thu hẹp đáng kể vùng kiểm soát của Kiev tại phía đông con sông. Họ cũng tiến tới tây bắc dọc theo các hàng cây trên bờ nam sông Solona và giành quyền kiểm soát làng Olhivske.

Quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui tới phía bắc Poltavka, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra. Như vậy, trong thời gian ngắn vừa qua, lực lượng Moscow đã giành thêm được 20,9km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Hulyaipole thuộc tỉnh Zaporizhia ngày 20/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine nỗ lực cắt đứt mũi thọc sâu của Nga tại Dobropolye

Kênh AMK Mapping cho hay, trên hướng Dobropolye - Druzhkivka, cả quân đội Nga và Ukraine đều tiến công, đạt được những tiến bộ đáng kể.

AFU tiếp tục nỗ lực cắt đứt tuyến phòng thủ của RFAF đến Kucheriv Yar. Trước các cuộc tấn công này, lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát Dorozhnje và đoạn đường sắt chạy xuống phía nam, vào khoảng thời gian nào đó trong 2 tuần qua. Họ cũng đã quét sạch các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm còn lại của Nga khỏi các tuyến đường tiếp cận phía đông Bilytske.

Sau khi giành được vị trí ở phía tây Nykanorivka, quân đội Ukraine phát triển trên hướng tây nam và xuyên qua các hàng cây trên những cao điểm chiến thuật đến vùng ngoại ô phía tây của Boikivka, nơi giao tranh đang diễn ra để giành một chuỗi công sự lớn và các khu rừng gần đó.

Ở phía đông cao điểm, AFU tiếp tục tiến chậm ở phía nam dọc theo bờ đông sông Kazenyi Torets và giành được chỗ đứng trong các ngôi nhà phía bắc Novotoretske. Họ cũng tiến tới phía đông nam, xuống một khe núi và chiếm lại các hàng cây trên các cao điểm ở phía bắc.

Tại phía tây sông Kazenyi Torets, lực lượng Kiev đã chiếm lại phần lớn Pankivka và bắt đầu tấn công ở phía tây, hướng tới khe núi Hektova Balka, hỗ trợ các cuộc tấn công thọc sườn về phía nam. Họ đã chiếm được một khu rừng và củng cố vị trí dọc theo các hàng cây chạy về phía tây.

Ở phía bắc của mũi Kucheriv Yar, AFU tiếp tục tiến vào Kucheriv Yar và vượt sông Hruzka tại một điểm mới, chiếm được một hàng cây hình chữ U và giành được vị trí vững chắc ở phía nam của mỏ đá liền kề.

Tình hình của quân đội Nga trên mũi thọc sâu rõ ràng không mấy dễ chịu nếu không nói là có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn với lực lượng chủ lực. Nhóm RFAF tiên phong đang bị AFU ép mạnh từ hai phía (trên bản đồ thể hiện rất rõ bằng các mũi tên xanh), nếu không sớm có giải pháp, họ sẽ bị mắc kẹt và hết cơ hội kháng cự.

Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía đông Nove Shakhove.

Trong khi đó, xa hơn về phía đông, RFAF bắt đầu đẩy lùi đối phương khỏi khu vực Popiv Yar, chiếm lại các vị trí đã mất trước đó tại các khu vực rừng phía bắc và phía tây của các mỏ đá. AFU đang cố gắng phản công tại đây.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tăng cường đáng kể các hoạt động tấn công theo hướng Druzhkivka, có thể đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới. Tại đây, họ tiến lên cả hai bờ sông Poltavka, chiếm giữ các vị trí ven rừng trên các cao nguyên phía tây, cũng như các vị trí trong rừng và ven rừng cho đến khe núi phía đông sông. Các cuộc tấn công cũng một lần nữa được tiến hành gần khe núi dẫn đến Sofiivka, mặc dù không rõ mức độ thành công của chúng do ảnh vệ tinh quan sát bị mây che khuất hoàn toàn.

Trong thời gian qua, AFU đã giành lại được 28,14km², còn Nga chỉ mở rộng được 14,0km² mà thôi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 20/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Ngược lại, Kiev phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm hàng loạt vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine thừa nhận thất thế ở Liman

Kênh RVvoenkor đưa tin, quân đội Nga đang áp sát thành phố Liman, tấn công Shandryholove, Sredne và Novoselivka. Các đơn vị xung kích của họ xâm nhập vào Sredne và đang nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

"Ngay tại Shandryholove, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn: RFAF đã chiếm được phần phía nam khu định cư và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể", các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.

Lực lượng Moscow cũng đang tấn công Novoselivka. AFU đang cố gắng làm chậm tốc độ tiến công của đối phương bằng cách sử dụng rộng rãi UAV.

Tình hình vẫn còn giằng co và biến động bởi cả hai bên đang điều động thêm lực lượng, và một tuyến phòng thủ của Ukraine đang được hình thành, điều này sẽ quyết định tương lai gần trên khu vực mặt trận này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 20/9. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được (Ảnh RVvoenkor).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 125 trận đánh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 125 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, quân đội Nga đã tấn công 33 lần theo hướng Pokrovsk và 22 lần theo hướng Toretsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương trong các khu vực Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Novopavlivka, Huliaipole, Orekhov và Dnieper và Toretsk. Riêng tại Pokrovsk, Nga tiến hành 33 đợt tấn công nhưng bất thành và theo dữ liệu sơ bộ, hôm thứ bảy, 178 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này, trong đó 118 người thiệt mạng.