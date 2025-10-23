Nga lên tiếng sau khi Tổng thống Trump hủy họp với Tổng thống Putin

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 23/10 cho biết, Nga “đã lưu ý một số phát biểu của Tổng thống Mỹ hôm 22/10 trong cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đặc biệt là phát biểu đáng chú ý liên quan đến việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, vốn được phía Mỹ đề xuất ban đầu”.

Bà khẳng định Bộ Ngoại giao Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Chúng tôi cho rằng Văn phòng báo chí của Tổng thống Nga sẽ có bình luận chính thức về vấn đề này. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Mỹ theo các thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa hai tổng thống hôm 16/10”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

Theo nhà ngoại giao Nga, mục tiêu của các cuộc tiếp xúc này là “làm rõ hơn các thông số của đối thoại Nga - Mỹ về nhiều khía cạnh của quan hệ song phương cũng như các bước đi tiếp theo trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine”.

“Chúng tôi cho rằng Washington sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những cân nhắc và động cơ của họ liên quan đến các bước đi được thực hiện, bao gồm cả trong lĩnh vực công khai”, bà Zakharova nói thêm.

Trước đó một ngày, phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Budapest, Hungary.

“Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”, chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Ông Trump giải thích: “Điều duy nhất tôi có thể nói là mỗi lần tôi trò chuyện với ông Putin, cuộc nói chuyện đều rất tốt, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Chỉ đơn giản là chẳng đi đến đâu".

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng tiến hành đàm phán với Moscow trong tương lai. “Chúng ta sẽ làm điều đó sau này”, ông Trump nói thêm, nhưng không nêu rõ thời gian hay địa điểm cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo.

Sau cuộc điện đàm ngày 16/10 với ông Putin, Tổng thống Trump cho biết 2 nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm trong vòng 2 tuần tới tại Budapest, Hungary.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngay sau đó đã điện đàm để sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thượng đỉnh Mỹ - Nga. Tuy nhiên, cuộc trao đổi được cho là không đạt được kết quả như kỳ vọng khi Moscow tiếp tục giữ quan điểm về xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, Washington vẫn sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp với quan chức Nga nếu những cuộc tiếp xúc này có thể góp phần giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi sẽ luôn quan tâm tới việc đối thoại nếu có cơ hội để đạt được hòa bình”, ông Rubio nhấn mạnh.