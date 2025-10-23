Tổng thống Trump sắp ra tuyên bố quan trọng về xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu vào đầu giờ chiều 23/10 theo giờ địa phương (đêm 24/10 giờ Việt Nam). Trong đó, chủ nhân Nhà Trắng được cho là sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng liên quan đến cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Bài phát biểu được cho là sẽ tập trung vào những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cũng như khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Trước đó, ông Trump từng bày tỏ hy vọng việc áp lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga sẽ buộc Moscow “phải trở nên lý trí hơn”.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Hôm 22/10, phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Budapest, Hungary.

“Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”, chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của Moscow.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Washington đã phát động “một hành động mang tính đối đầu với Nga”.

"Mỹ là đối thủ của chúng tôi, và người tự xưng là kiến tạo hòa bình ấy nay đã bước vào con đường đối đầu với Nga... Và giờ đây ông Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu mà ông ấy từng chỉ trích”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội Telegram.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng chúng “hoàn toàn phản tác dụng”, đặc biệt là trong bối cảnh 2 bên vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định các lệnh trừng phạt này “sẽ không gây ra vấn đề đáng kể nào” cho Moscow.

“Đất nước chúng tôi đã phát triển một khả năng miễn dịch mạnh mẽ trước các hạn chế của phương Tây và sẽ tiếp tục tự tin phát triển tiềm lực kinh tế cũng như năng lượng”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà nói, Moscow đã nắm được những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đó có việc hủy hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song Bộ Ngoại giao Nga vẫn sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bà Zakharova cũng phản ứng tương tự sau khi Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Nga.

“Đây là một thực tế rõ ràng: các biện pháp trừng phạt mà họ áp đặt lên Nga không phát huy hiệu quả như họ mong muốn. Trên thực tế, các lệnh trừng phạt này đang gây tổn hại chủ yếu cho chính Liên minh châu Âu”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.