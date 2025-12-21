Chiến sự Ukraine 21/12: Nga bất ngờ đột phá ở Sumy, Ukraine rút lui

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu (Ảnh minh họa: Reuters).

Ông Zelensky nói về phiên bản thỏa thuận hòa bình công bằng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng "lựa chọn công bằng nhất" liên quan đến lãnh thổ của Ukraine trong "thỏa thuận hòa bình" là chấm dứt chiến tranh tại ranh giới tiếp xúc và sau đó "giành lại" lãnh thổ thông qua các biện pháp ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Zelensky tuyên bố: "Một phiên bản công bằng là khả thi: chúng ta sẽ giữ nguyên hiện trạng, đó là ranh giới tiếp xúc ở bất kỳ khu vực nào của đất nước chúng ta. Hiện tại, đúng vậy, trước khi có ngoại giao, đây là một lệnh ngừng bắn,... và sau đó là chấm dứt chiến tranh".

Theo ông Zelensky, phía Nga sẽ "giữ nguyên" các phần lãnh thổ đang tạm thời kiểm soát ở Donetsk và Luhansk, mà Ukraine sẽ "giành lại" thông qua các biện pháp ngoại giao.

“Chúng tôi sẽ đứng vững và sinh sống tại phần Donbass do chính phủ Ukraine kiểm soát. Đây là những vấn đề cơ bản trong bất kỳ hình thức nào, bởi vì chúng tôi chưa từng thảo luận về vấn đề này”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky lưu ý rằng phía Ukraine giải thích với các đối tác Mỹ rằng Ukraine không thể, kể cả theo Hiến pháp, từ bỏ các vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Nga Putin sẵn sàng "đối thoại" với người đồng cấp Pháp

RIA Novosti đưa tin, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng "đối thoại" với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu: "Ông ấy (Tổng thống Pháp Macron) nói rằng ông ấy sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Putin".

"Tổng thống (Putin) cũng bày tỏ mong muốn đối thoại với người đồng cấp Macron", ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Pháp Macron nói hôm 19/12 rằng châu Âu phải tìm cách đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu trực tuyến với các phóng viên hôm 20/12, cho biết ông coi việc duy trì sự tham gia của Mỹ vào "các cuộc đàm phán hòa bình" là quan trọng, khi bình luận về đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp về việc nối lại hợp tác với Nga.

Ukraine lâm vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng

Kênh Military Summary đưa tin, một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đang diễn ra ở Ukraine do các cuộc tập kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Odessa.

Tại Huliaipole, thêm các đoạn video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga (RFAF) đang tiếp tục tiến công. Một số bộ binh Nga xông vào một khu phức hợp nhà cửa ở phía tây trung tâm thành phố.

Trong khi đó, giao tranh ở Mirnograd đang dần đi đến hồi kết. Bản đồ do phía Ukraine công bố thậm chí còn đánh dấu một vùng xám hoàn toàn ở thành phố này. Đồng thời, một đoạn video định vị địa lý khác cũng cho thấy lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến công ở phía tây thành phố và chiếm các tòa nhà.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 20/12. Lực lượng Moscow xâm nhập vào trung tâm thành phố, lực lượng Kiev ra sức phản công (Ảnh: Military Summary).

Nga bất ngờ đột phá ở Sumy, Ukraine rút lui

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Krasnopolsky, tỉnh Sumy, rạng sáng 20/12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 34 RFAF vượt biên giới quốc tế và tiến vào Vysokoe, nhanh chóng chiếm được ngôi làng trước sự kháng cự yếu ớt của đối phương. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 119 của quân đội Ukraine (AFU) rút lui vào các khu rừng lớn phía tây.

Ngay sau đó, lực lượng Moscow vượt biên giới tại nhiều điểm phía nam và tiến vào làng Grabovskoye. Giao tranh đô thị diễn ra ác liệt, tuy nhiên, phía Nga áp đảo nhờ vượt trội về bộ binh, buộc AFU phải rút lui.

Sau khi chiếm cả Grabovskoye và Vysokoe, lực lượng Moscow kiểm soát được các khu rừng nằm giữa hai khu định cư này, nơi có sự hiện diện ít ỏi của binh sĩ Ukraine do vị trí gần biên giới.

Tuy nhiên, hướng tấn công then chốt được thực hiện xa hơn về phía tây từ Grabovskoye đến làng Ryasne gần đó. Quân đội Nga tiến sâu về phía tây và chiếm được một phần rừng ở đó. Các đơn vị tiền phương tiến vào phía đông Ryasne, nơi giao tranh đang diễn ra.

Phòng tuyến Ukraine ở đây được bảo vệ bởi một đơn vị (Lữ đoàn 119) vừa được điều động từ rừng Serebryanskyi ở tỉnh Luhansk, vì khu vực này là một phần yên tĩnh hơn của tiền tuyến, có nghĩa là khả năng chiến đấu của họ ít nhất cũng bị suy giảm phần nào.

Tại thời điểm này, hầu hết các hành động phòng thủ của Ukraine đang được thực hiện bởi các phi công điều khiển UAV FPV, những người đang cố gắng làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Trong 24 giờ qua, có 13,40km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 20/12. Moscow bất ngờ mở chiến dịch tấn công, giành được hàng loạt vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Theo báo cáo tác chiến, một diễn biến bất ngờ xảy ra đối với lực lượng Kiev tại làng Grabovskoye, tỉnh Sumy, kênh RVvoenkor xác nhận. Và đó chưa phải là tất cả.

Cụ thể, quân đội Nga phát động một cuộc đột phá vào một khu vực mới, vượt qua biên giới và gần như kiểm soát hoàn toàn Grabovskoye. Trước đó, trong ngày, có thông tin cho biết Lữ đoàn 34 RFAF vượt biên giới từ Belgorod và chiếm khu định cư Vysokoye. Sau đó, các đơn vị Moscow xâm nhập vào Grabovskoye.

“Đêm 20/12, lực lượng Moscow tiến vào khu định cư biên giới Grabovskoye ở Sumy và sơ tán hơn 50 cư dân”, truyền thông địa phương đưa tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 20/12. Moscow bất ngờ đột kích và giành được một số vị trí mới (Ảnh: RVvoenkor).

Theo kênh Rybar, trong một thời gian khá dài, khu vực Sumy vẫn tương đối yên tĩnh. Tuy nhiên, hiện nay ghi nhận sự gia tăng hoạt động của quân đội Nga.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 34 RFAF đánh bật đối phương khỏi làng biên giới Vysokoe (ở Krasnopolsky) và cũng có những thành công ở khu vực rừng Vysokoe nằm phía nam.

Lần giao tranh ác liệt cuối cùng diễn ra ở khu vực này là vào mùa xuân, khi lực lượng Kiev xâm nhập huyện Krasnoyarsk (vùng Belgorod), tiến về Repyakhovka và Demidovka. Quân đội Ukraine bị đẩy lùi ra khỏi biên giới Nga, và kể từ đó, hai bên chỉ giới hạn ở việc bắn phá.

Và giờ đây, lực lượng Moscow phát động một chiến dịch mới. Hiện vẫn chưa rõ động thái này sẽ có quy mô lớn đến mức nào, nhưng sẽ sớm có thêm cập nhật từ mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 20/12. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine xác nhận Nga tiến vào một ngôi làng biên giới ở vùng Sumy

Ukrainska Pravda đưa tin, đêm 20/12, quân đội Nga xâm nhập làng biên giới Grabovskoye, nằm ngay trên biên giới tỉnh Sumy. Có nhiều cư dân trong làng không chịu sơ tán và sau đó họ được binh sĩ Nga hộ tống đến lãnh thổ Nga.

Hội Chữ thập đỏ, Tổ chức Thiên thần Trắng và các quan chức Ukraine nỗ lực sơ tán được 1/4 số dân, những người khác, bất chấp cảnh báo về tình hình, vẫn ở lại.

Theo một nguồn tin từ Văn phòng Công tố Ukraine trong giới quân sự, các cuộc tấn công vào biên giới Sumy gần Grabovskoye diễn ra trong vài ngày qua. Quân đội Nga đang bị đẩy lùi và không thể tiến xa hơn.

Truyền thông ủng hộ Kiev xác nhận quân đội Nga hôm 20/12 đã vượt biên giới, chiếm ngôi làng Grabovskoye thuộc tỉnh Sumy (Ảnh: DeepState).

Nga dồn lực vào Huliaipole, Ukraine bắt đầu phản công

Trên hướng Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục đột phá vào trung tâm và xung quanh thành phố, trong khi lực lượng Kiev bắt đầu nhiều cuộc phản công.

Ở phía nam, quân đội Ukraine bắt đầu rút lui khỏi các công sự phía nam Huliaipole do nguy cơ bị bao vây. Lực lượng Moscow truy kích, chiếm một số vị trí trong các khu rừng. RFAF cũng tiến từ phía nam thành phố đến cao tốc, chiếm thêm các vị trí ở đó.

Về phía tây bắc, quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây và xâm nhập tây nam Huliaipole, chiếm nhiều vị trí dọc theo một số con phố khác nhau và các công trình nông nghiệp. Họ đang cố gắng tiến về phía bắc để vượt qua cứ điểm quan trọng của Ukraine trong khu nhà cao tầng từ phía tây, tuy nhiên, AFU bắt đầu phản công, làm chậm bước tiến của đối phương.

Binh sĩ Nga cũng chiếm được trường trung học địa phương và đang giao tranh giành phần phía nam của các tòa nhà chung cư.

Ngoài ra, RFAF tiến về phía bắc vượt qua nghĩa trang và củng cố dọc theo đại lộ Chubarya. Các mũi khác mở rộng đầu cầu qua sông Gaichur và chiếm được một số doanh nghiệp và nhà cửa. Kết quả là, các binh sĩ Ukraine còn lại ở phía đông Huliaipole bị bao vây về mặt chiến thuật.

Ở phía bắc, lực lượng Kiev điều thêm quân tiếp viện đến đầu cầu đang bị thu hẹp của họ ở phía bắc sông Gaichur và bắt đầu tiến hành các cuộc phản công. Họ đạt được một số tiến bộ dọc theo trục Dachna và Hirska, tuy nhiên không thể đánh bật đối phương khỏi khu phức hợp nông nghiệp, những người tiếp tục các hoạt động đột phá nhằm mục đích xóa sổ đầu cầu.

Tổng cộng, trong ngày qua, có 7,27km² nghiêng về phía Nga, AFU giành lại 0,17km².

Trước những diễn biến bất lợi, Ukraine bắt đầu sơ tán dân gần Huliaipole. Cụ thể, tại làng Verkhnyaya Tersa, cách thành phố 17,5km, toàn bộ dân thường đã được chính quyền địa phương sơ tán đến Dnepropetrovsk. Hầu như không còn dân thường nào trên huyết mạch đến Kamyshevakha.

Điều này có nghĩa là lực lượng Kiev sẽ rút lui bởi họ không có gì để cố thủ, các khu định cư thưa thớt, người dân đang rời đi, trời lạnh và thiếu thốn đủ thứ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 20/12. Moscow đột phá theo các mũi tên đỏ, lực lượng Kiev rút lui ở phía nam thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Hồi kết ở Pokrovsk - Mirnograd đã cận kề?

Theo hướng Dobropillya, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía bắc Pokrovsk và đã đạt được những tiến bộ mới ở hai khu vực khác nhau. Ở phía tây, họ phát triển về phía bắc dọc theo 2 hàng cây từ các khu nhà nghỉ ở ngoại ô phía tây bắc Pokrovsk, chiếm giữ các vị trí ở đó và tiến tới Grishino. Họ cũng san bằng chiến tuyến phía đông Grishino, chiếm thêm các vị trí dọc theo hàng cây.

Ở phía đông, binh sĩ Nga tiếp tục tiến về phía tây nam Rodinske, có mặt trong hàng cây phía tây khu trang trại chăn nuôi lợn đầu tiên, củng cố các vị trí mới ở đó. Trong 24 giờ qua, RFAF giành được 4,04km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây bắc Pokrovsk ngày 20/12. Moscow bắt đầu xâm nhập vào khu định cư Grishino (Ảnh: AMK Mapping).

Đồng thời, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công vào Mirnograd và đang quét sạch các điểm kháng cự còn lại của Ukraine trong thành phố, giành thêm 0,59km².

Ở phía bắc Mirnograd, RFAF đã chiếm giữ các vị trí còn lại phía bắc khu mỏ và tiến xa hơn về phía tây đến các khu nhà ở thấp tầng phía tây bắc trung tâm thành phố, nơi họ bắt tay với các nhóm xung kích ở phía tây bắc.

Tại trung tâm, lực lượng Moscow tiến về phía tây, chiếm được một số doanh nghiệp và các tòa nhà chung cư 3 tầng gần đó. Hầu như toàn bộ trung tâm Mirnograd hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ở phía đông bắc, RFAF tiếp tục dọn sạch quận Svetlyy, củng cố được ít nhất 8 tòa nhà cao tầng nữa và đang xóa sổ các vị trí cuối cùng của đối phương trong các tòa nhà chung cư phía đông bắc chợ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 20/12. Moscow tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev trong vòng vây ở Mirnograd (Ảnh: AMK Mapping).

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã hoàn thành việc dọn sạch và giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Svitloe gần Mirnograd, kênh RVvoenkor xác nhận.

Bên cạnh đó, theo kênh ZOV Military, các đơn vị xung kích RFAF đang đột phá dọc đường sắt từ Pokrovsk (Krasnoarmeysk) đến Pavlograd dưới hỏa lực của đối phương. Họ đã mở rộng vùng kiểm soát hơn 1km về phía nam Grishino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 20/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích, siết chặt vòng vây (Ảnh: RVvoenkor).

Theo hướng Pokrovsk - Mirnograd, Tập đoàn quân số 2 thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đã kiểm soát làng Svitloe phía tây Mirnograd, siết chặt hơn nữa vòng vây quanh các cứ điểm của lực lượng Kiev đang bị mắc kẹt trong thành phố, kênh Rybar cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 20/12.Khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Ukraine tuyên bố đẩy lùi 60 cuộc xâm nhập ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, đã có tổng cộng 220 cuộc giao tranh, quân đội Nga đột kích 60 lần trên hướng Pokrovsk nhưng bất thành và tổn thất 128 binh sĩ, cả thiệt mạng và bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivka, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Ukraine giành lại nhiều vị trí ở phía tây Kupyansk

Trong tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục phản công và đã giành lại thêm nhiều khu vực ở phía tây Kupyansk (vùng Kharkov) với tổng diện tích 1,13km², kênh AMK Mapping cho hay.

Sau khi phần lớn binh sĩ Nga rút khỏi tây bắc Kupyansk, AFU cắt đứt mũi nhọn bằng cách tiến về phía nam qua trung tâm thành phố, liên kết với các nhóm xung kích khác đã chiếm được Bệnh viện Trung tâm. Từ đó, họ giải tỏa phần lớn khu vực bị bao vây mới này, bao gồm cả các doanh nghiệp còn lại ở phía tây bắc, cũng như hầu hết các tuyến phố dân cư thấp tầng còn lại.

Ở phía nam, lực lượng Kiev bắt đầu đột kích về phía đông nam từ khu vực kho chứa ngũ cốc, tiến đến đồn cảnh sát. Sau đó, họ xâm nhập về phía đông đến tòa nhà hành chính, cắt đứt hiệu quả các đội hình Nga trong khu vực chợ trung tâm khỏi các đơn vị bị bao vây còn lại.

Quân đội Ukraine cũng chiếm được nhà máy sản xuất đồ nội thất và trường học số 1. Về phía tây 1km, trong khi các nhóm khác bắt đầu một loạt các cuộc phản công vào các khu dân cư thấp tầng, qua đó cắt đứt hiệu quả các đội hình của RFAF ở phía tây nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 20/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Ngược lại, cũng tại Kharkov, theo hướng Bilyi Kolodyaz, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển và chiếm được các vị trí mới ở 3 khu vực khác nhau với tổng diện tích 6,80km².

Ở phía đông bắc, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào Vovchansk (Volchansk), thiết lập vùng đệm xung quanh thành phố, nơi họ chiếm được các vị trí ở 6 hàng cây khác nhau về phía đông nam. Họ cũng tiếp tục tiến vào Vovchanski-Khutory, kiểm soát phần còn lại ở phía đông làng, bao gồm cả khu công nghiệp.

Ở phía tây nam, binh sĩ Nga tiếp tục các hoạt động ở Vilcha. Họ đã phát triển đến rìa đông nam thị trấn và kiểm soát được phần còn lại của các tuyến phố phía tây. Giao tranh vẫn đang diễn ra để giành giật các vị trí cuối cùng của Ukraine trên các tuyến phố phía nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 20/12. Moscow mở rộng địa bàn kiểm soát về phía đông - đông nam (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine gấp rút xây dựng phòng tuyến mới

Truyền thông ủng hộ Kiev đưa tin, quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá của Nga. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã giới thiệu một trong những tuyến phòng thủ đang được xây dựng "dọc theo toàn bộ chiến tuyến".

Cục Vận tải Đặc biệt Nhà nước (DSTS) đã xây dựng một số lượng lớn công sự ở các tỉnh Zaporizhia, Donetsk, Sumy, Kharkov, Chernihiv và Kiev, ông Shmyhal tuyên bố.

"Như vậy, lực lượng DSTS đã xây dựng được 2.130 cứ điểm cấp trung đội, hơn 3.000km hào chống tăng,...", Bộ trưởng Shmyhal nói thêm.