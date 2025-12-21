Ukraine "thiệt đơn, thiệt kép" khi Nga tăng tốc về vành đai pháo đài

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Một trận chiến giành Sloviansk sẽ bắt đầu vào năm tới, theo nhận định của Mykola Melnyk, cựu binh Ukraine, chuyên gia của nhóm phân tích Leviathan. Ông cho rằng trận đánh này là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, Ukraine đang gặp thế "thiệt đơn, thiệt kép" khi vừa đối phó với khó khăn về mặt thế trận, vừa kém hơn về nguồn lực. Nga đã xuyên qua được một mắt xích của vành đai pháo đài, đồng thời đang tìm cách tiến sâu hơn nữa với binh sĩ và vũ khí áp đảo.

Ukraine vừa gặp khó trong việc phòng thủ trước đà tiến của Nga và còn gặp thách thức lớn hơn nếu thực sự muốn phản công giành lại lãnh thổ. Về lâu dài, Nga vẫn có lợi thế hơn trong cuộc chiến tiêu hao.

Cùng với Kramatorsk, Druzhkivka và Pokrovsk, Sloviansk tạo thành cái gọi là “vành đai pháo đài Donbass”. Một đột phá tại đây sẽ cho phép lực lượng Nga tiến công vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và đe dọa quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Theo ông Melnyk, trận chiến giành Kramatorsk trên thực tế đã bắt đầu, và các diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào những bài học mà Ukraine rút ra từ cuộc chiến trong năm 2025 cũng như cách nước này tiến hành tác chiến trong năm 2026.

“Đây là những điều không thể tránh khỏi. Sẽ có trận chiến giành Sloviansk, và trận chiến giành Kramatorsk đã bắt đầu rồi”, ông Melnyk nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định dứt khoát rằng Ukraine sẽ không công nhận Donbass là lãnh thổ của Nga, dù trên phương diện pháp lý hay trên thực tế.

Vị trí khu vực vành đai pháo đài của Ukraine ở Donbass (Ảnh: Deep State).

Sloviansk mang ý nghĩa vừa biểu tượng vừa chiến lược. Năm 2014, lực lượng thân Nga từng kiểm soát thành phố, nhưng được quân đội Ukraine đã giành lại được vài tháng sau đó. Kể từ đó, Sloviansk nhiều lần bị tập kích, song vẫn tiếp tục đóng vai trò là hậu phương và trung tâm hậu cần.

Trận chiến giành Sloviansk phụ thuộc lớn vào tình hình mặt trận Pokrovsk. Hiện nay, theo phía Ukraine, lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 80% thành phố này và gần như bao vây Myrnohrad, thành phố lân cận của Pokrovsk. Nga cũng đẩy quân lên gần Kostiantynivka, một chốt chặn chiến lược của Ukraine ở khu vực.

Ông Melnyk cho biết Nga đang áp dụng mô hình quen thuộc từng được sử dụng gần Pokrovsk và Myrnohrad, tránh các cuộc tấn công trực diện, thay vào đó là phá hủy hệ thống hậu cần của đối thủ.

“Khi Nga nhận ra việc tiến vào cụm đô thị Pokrovsk - Myrnohrad rất khó khăn do địa hình cao, họ đã đưa các tuyến hậu cần vào tầm kiểm soát hỏa lực. Trước hết là bao vây về hậu cần, sau đó mới là bao vây thực sự”, ông giải thích.

Theo ông Melnyk, cách tiếp cận tương tự cũng đang được áp dụng gần Siversk và nhiều khả năng sẽ được sử dụng đối với Sloviansk và Kramatorsk.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng các thành phố này có thể và phải được giữ vững trong thời gian dài, nhưng chỉ khi áp dụng một cách tiếp cận toàn diện. Điều đó bao gồm củng cố công sự, huy động lực lượng hiệu quả, năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như việc phân tích và sửa chữa các sai lầm ở cấp chỉ huy.

“Không thể chỉ nói rằng 3 lữ đoàn sẽ trấn giữ ở đó là đủ. Điều này đòi hỏi một gói biện pháp đầy đủ, chứ không phải những tuyên bố suông", ông Melnyk kết luận.