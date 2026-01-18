Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155m tại trận địa gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhia (Ảnh minh họa: Skynews).

Phái đoàn Ukraine khẩn trương tới Mỹ đàm phán

Kênh Military Summary đưa tin, tại Odessa, tâm lý căng thẳng của người dân đang gia tăng giữa những tuần mất điện. Chính quyền Kiev đang kêu gọi người dân thủ đô rời khỏi thành phố do thiếu nguồn cung cấp điện, sưởi ấm và nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khẩn trương cử một phái đoàn đến Mỹ để đàm phán. Có vẻ như Kiev sẵn sàng nhượng bộ để chấm dứt xung đột, nhưng liệu Nga có lắng nghe?

Trên mặt trận Zaporizhia, các cuộc tấn công tập trung của quân đội Nga (RFAF) tiếp tục diễn ra ở phía đông Orekhov, đồng thời họ đang tiến xuyên qua tuyến phòng thủ cuối cùng của đối phương xung quanh Huliaipole, chiếm giữ thêm các vị trí phòng thủ kiên cố.

Tại Donetsk, RFAF đã có nỗ lực bao vây một phần Kramatorsk và Sloviansk. Từ hầu hết mọi hướng, lực lượng Moscow hiện chỉ còn cách cụm tập đoàn cứ điểm kiên cố 10-20km. Quân đội Ukraine (AFU) đang cố gắng giữ vững phòng tuyến Liman (Lyman) và Konstantinovka, trong khi đối phương đang tập trung tiến công trực diện hơn nữa.

Quân đội Nga phát động cuộc tấn công toàn diện nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donetsk bao gồm các thành phố Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Ông Zelensky công bố thay đổi về nhân sự Không quân Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky công bố một quyết định liên quan đến hoạt động của Không quân Ukraine, nhưng không nêu rõ nội dung cụ thể.

Theo đó, ông đã chỉ thị tân Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov thực hiện những thay đổi đối với Không quân và Phòng không, nhưng không nêu rõ những thay đổi này sẽ bao gồm những gì.

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết: "Có những chỉ thị riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine liên quan đến công tác của Không quân và bảo vệ bầu trời. Sẽ có những quyết định".

Sau đó, ông đã làm rõ trong bài phát biểu trước toàn quốc rằng điều này bao gồm cả các quyết định về nhân sự: "Với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chúng tôi đã thảo luận về công tác phòng không, việc xác minh hậu quả và diễn biến của các cuộc tập kích đường do Nga thực hiện. Mọi hành động của đối phương phải được phân tích đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hệ thống phòng thủ của chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn".

"Cũng sẽ có những quyết định cần thiết để thay đổi hệ thống an ninh của chúng ta, bao gồm cả các quyết định về nhân sự", ông cho hay.

Trước đó, hôm 3/8/2025, ông Zelensky bổ nhiệm Trung tướng Anatoly Krivonozhko làm Tư lệnh Không quân, lực lượng đã không có người chỉ huy trong suốt một năm qua.

Xuất hiện bước ngoặt ở cánh đông Zaporizhia

Theo kênh Rybar, cuộc đột phá của quân đội Nga tại khu vực phía đông Zaporizhia vẫn tiếp diễn. Việc kiểm soát Zhovtneve (Elenokonstantynivka) đã được công bố ngày 16/1, và giờ đây Pryluky cũng chính thức nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Sư đoàn 127 RFAF đã mở rộng đầu cầu trên sông Gaichur, và quan trọng hơn nữa, họ vượt qua tuyến phòng thủ thứ hai của đối phương trong khu vực Zaporizhia.

Tuyến phòng thủ dài 12km được hình thành giữa sông Gaichur và đường sắt của AFU đã sụp đổ mở ra tiềm năng phát triển rất lớn cho quân đội Nga. Sau khi giải tỏa Ternovatoye và đóng sập "vòng vây" phía nam Huliaipole, lực lượng Moscow sẽ có thể đột phá trên một mặt trận tương đối rộng.

Tuy nhiên, không nên vội vàng "cầm đèn chạy trước ô tô". Bộ chỉ huy Kiev đang thiết lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo tuyến Rozhdestvenka - Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa. Lực lượng Moscow sẽ sớm phải chọc thủng tuyến phòng thủ này, và máy bay ném bom Nga đã nhắm mục tiêu vào các vị trí đối phương ở đó trong một thời gian.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 17/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Những vấn đề nghiêm trọng của Nga gần Konstantinovka

Tình hình đối với quân đội Nga đang trở nên căng thẳng ở khu vực Konstantinovka, có thể trở thành vấn đề lớn hơn cả Kupyansk.

Một cuộc tấn công vào sườn phía nam từ hồ chứa Kleban-Byk mới đây đã bắt đầu, với các đơn vị Moscow đạt được những bước tiến tương đối thành công ở một số khu vực. Tuy nhiên, việc tuyên bố kiểm soát hoàn toàn bờ bắc là quá sớm.

Một vấn đề khác là có một "vùng an toàn" đáng kể ở phía bắc Konstantinovka. Trong số tất cả các khu định cư được tuyên bố kiểm soát, khu định cư Mayskoye mới bị thu hẹp khoảng cách, nhưng chỉ hơn 3 tháng sau tuyên bố chính thức.

Chasov Yar - Artemovsk - Soledar vẫn là tuyến có diện tích bị bao vây nhiều nhất, và là một "di sản" khó khăn và lâu dài đối với Bộ Tư lệnh Phương diện quân phía Nam RFAF. Các đơn vị thuộc "Quân đoàn Tình nguyện" của Nga đang phát triển thành công, gần như một cách "kỳ diệu", nhưng không hề đạt đến quy mô như đã được báo cáo.

Sau một loạt vụ bê bối liên quan đến báo cáo thiếu chính xác và những tổn thất không chính đáng, Phương diện quân phía Nam của Nga đã trải qua một số thay đổi chỉ huy. Kết quả có thể thấy rõ ở hướng Sloviansk tại thời điểm này, nơi các đơn vị Moscow đang tiến về Sloviansk khá thành công và nhanh chóng, theo tiêu chuẩn của Phương diện quân phía Bắc.

Trong suốt lịch sử hoạt động quân sự đặc biệt, có những ví dụ về "chiến dịch tâm lý" thành công đòi hỏi lực lượng Moscow phải phóng đại thành tích của chính mình. Nhưng liệu điều này có còn hợp lý bây giờ hay không lại là một câu hỏi lớn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Trái ngược với thông tin thận trọng của Rybar, trang phân tích quân sự Military Chronicles cho rằng lực lượng Moscow đang có những bước đột phá đáng kể ở vùng ngoại ô phía tây hồ chứa Kleban-Byk trên khu vực phía nam Konstantinovka.

Phương diện quân phía Nam RFAF đã tiến vào vùng ngoại ô tây nam thành phố, phát động cuộc tấn công vào các làng Ilyinovka và Berestok. Giao tranh đang diễn ra dọc theo quốc lộ N-20. Các đơn vị Moscow dần tiến về phía đường Chapayev và Levanevsky, áp sát phía bắc Konstantinovka. Chủ lực của Phương diện quân đang gây sức ép từ phía đông nam, đột phá dọc theo Đại lộ Oleksy Tykhoho về phía ga xe lửa thành phố.

Phía nam Konstantinovka, bờ sông và các vành đai rừng gần hồ chứa Kleban-Byk đã được Nga giải tỏa, chấm dứt mọi khả năng phản công nhanh chóng của đối phương vào Pleshcheyevo.

Trong nỗ lực giữ vững vùng ngoại ô phía tây nam, Bộ chỉ huy Kiev tập trung một lực lượng hỗn hợp gồm các đơn vị như "Tsunami", "Predator", "Carpathian Sich" và "Safari" giữa Ilyinivka và Berestok.

Cách đó 7km về phía tây, các cuộc tấn công đã bắt đầu vào các công sự của Lữ đoàn 93 AFU và Trung đoàn 36 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine ở Stepanivka, điều này cuối cùng sẽ làm bộc lộ hoàn toàn sườn phía tây Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/1. Moscow đang đột phá theo những mũi tên đỏ, hình thành thế bao vây đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Military Chronicles).

Cuộc tấn công vào Sloviansk vẫn tiếp diễn

Tại khu vực Sloviansk, các đơn vị RFAF tiếp tục tiến công trên một mặt trận rộng lớn, dựa trên những thành công đạt được kể từ khi kiểm soát Zakotnoye. Hình ảnh về những lá cờ từ phía tây thị trấn đã xuất hiện trên mạng hôm 17/1.

Cuộc tấn công đang diễn ra ở đâu?

Tập đoàn quân số 3 thuộc Phương diện quân phía Nam RFAF đang đột phá thành công về phía tuyến Krivaya Luka - Kaleniki, tiến dọc theo tuyến Zakotnoye - Reznikovka.

Những vị trí cao này sẽ phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tiến công của Phương diện quân phía Tây lân cận, những đơn vị đang chiến đấu giành Dibrova và Ozernoye phía bên kia kênh đào Seversky Donets, họ cũng đang tấn công vùng ngoại ô Liman.

Xa hơn về phía nam, tình hình phức tạp hơn: giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Reznikovka, và AFU đang cố gắng phản công qua các cánh đồng ở Svyato - Pokrovskoe, nhưng không thể đánh bật được Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 123 RFAF.

Khu vực cực nam, tuyến Petrovskoye - Vasyukovka - Bondarnoye, đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho lực lượng Kiev. Quân đội Nga đã có những thành công cục bộ ở đó, nhưng tuyên bố kiểm soát Bondarnoye và Petrovskoye (Pazeno) vẫn chưa được xác nhận, và một phần Vasyukovka vẫn nằm trong "vùng xám".

Tuyến này nằm sát một khu vực tiềm ẩn nhiều vấn đề khác đối với RFAF ở phía bắc Konstantinovka, mà Rybar đã viết chi tiết ở phần trên. Tuy nhiên, vẫn còn chút hy vọng: Phương diện quân phía Nam đã giải quyết được các "cứ điểm hỗ trợ" gần Siversk (Seversk) và Dzerzhinsk (Toretsk), vì vậy tuyến Chasov Yar - Soledar cuối cùng sẽ được tiếp cận.

Việc tiến công tại ngã ba hướng Liman và Sloviansk có thể thực hiện được nhờ nhiều lý do, bao gồm cả những báo cáo sai lệch của Bộ chỉ huy Kiev. Cuộc tiến công về phía thành phố Sloviansk, một trong những pháo đài cuối cùng của Ukraine, vẫn đang tiếp diễn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman và Seversk ngày 17/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh Military Chronicles xác nhận, quân đội Nga đã kiểm soát Privolye ở Donetsk và Pryluky ở Zaporizhia.

Privolye nằm dọc theo quốc lộ M-03, nối Artemovsk (Bakhmut) với Sloviansk. Sau khi đảm bảo an ninh cho ngôi làng và củng cố các điểm cao ở phía bắc, Phương diện quân phía Nam RFAF hiện đã tiến vào Malinovka và sau đó là vùng ngoại ô Kramatorsk.

Tại đây, trong 2 ngày qua, quân đội Nga đã giành được khoảng 20km2 lãnh thổ. Lữ đoàn Cơ giới số 30 AFU buộc phải rút lui về các điểm cao phía nam làng Fedorovka Vtoraya và khu vực Nikiforovka.

Cần nhắc lại, vào đầu tháng 12/2025, lực lượng Kiev phá hủy một con đập gần một nhánh sông Kopanka ở Privolye để cản trở bước tiến của các đơn vị Moscow dọc theo quốc lộ E-40.

Sau khi giành được Huliaipole, Phương diện quân phía Đông RFAF đã kiểm soát khu định cư Pryluky ở cánh đông Zaporizhia. Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 RFAF chọc thủng phòng tuyến đối phương ở bờ tây sông Gaichur và kiểm soát được 15km2, mở rộng đầu cầu.

Sau cuộc đột phá vào Zhovtneve hôm 16/1, Trung đoàn Xung kích Độc lập 24 và Lữ đoàn Đặc nhiệm Độc lập 23 AFU đã bị đẩy lùi về Vozdvizhenka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk (phía trên) và Zaporizhia ngày 17/1. Moscow đang đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ, lực lượng Kiev có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui (Ảnh: Military Chronicles).

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga tiếp tục tiến về Sloviansk, loại bỏ đối phương ở Reznikovka và Khromovka.

Sau khi kiểm soát Seversk và Svyato-Pokrovskoe, lực lượng Moscow tiến về phía tây nam và đang tự tin phát triển tới Sloviansk. Họ đang hoàn tất việc giải tỏa Reznikovka, và phía Ukraine đã thừa nhận vị trí tiền tuyến của Nga ở trung tâm làng.

Ngoài ra, sau khi chiếm được Bonadarnoye, lính xung kích Nga đang xóa sổ đối phương ở Khromovka và đang tiến về Nikiforovka.

Tổng diện tích tiến công của Lực lượng vũ trang Nga: lên đến 10km2.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 17/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích thần tốc, mở rộng vùng kiểm soát, thẳng tiến về phía thành phố (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết các nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 117 cuộc đụng độ quân sự. Cụ thể, theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã thực hiện 35 cuộc tấn công, và theo hướng Huliaipole, 19 cuộc".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavic, Konstantinovka, Oleksandrivka, Huliaipole, Orekhov. Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động nào tại Kramatorsk. Về phía Pokrovsk, RFAF phát động 35 đợt xung phong và theo dữ liệu sơ bộ, trong ngày thứ bảy, 109 quân nhân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến tại khu vực này, bao gồm 49 người thiệt mạng.

Một số diễn biến chiến sự đáng chú ý khác

Kênh Rybar cho biết, quân đội Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tập kích đường không vào nhiều mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Tình trạng mất điện được báo cáo ở vùng Odessa, Sumy và Kiev, trong khi các bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và radar tối tân của Ukraine bị hư hại gần Kharkov.

Tại khu vực Kupyansk, tình hình vẫn căng thẳng, với quân đội Ukraine đang đột phá về phía bắc thành phố hướng tới Oskol. Tại các điểm vượt sông, lực lượng Kiev đang chịu tổn thất từ ​​các cuộc không kích và UAV của Phương diện quân phía Tây RFAF, nhưng vẫn tiếp tục luân chuyển các đơn vị tại đầu cầu.