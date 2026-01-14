Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

G7 đề nghị ông Donald Trump ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Financial Times dẫn lời 4 quan chức cho biết, các đối tác G7 của Ukraine sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos để thúc đẩy sự ủng hộ cá nhân của ông đối với các đảm bảo an ninh cho Kiev sau thỏa thuận ngừng bắn.

Financial Times viết: "Các nhà lãnh đạo của Italy, Đức, Pháp, Canada và Anh, cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu, dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc gặp gỡ với ông Donald Trump cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong tuần tới".

Giới lãnh đạo G7 muốn đảm bảo sự ủng hộ cá nhân của ông Trump đối với các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau thỏa thuận ngừng bắn.

Cụ thể, cuộc họp dự kiến ​​diễn ra ngày 21/1, có thể bao gồm các nhà lãnh đạo khác của "liên minh các nước sẵn sàng". Bên cạnh đó, các cố vấn an ninh quốc gia thuộc liên minh cũng dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp riêng.

Theo một quan chức châu Âu tham gia các cuộc đàm phán trước thềm Davos, việc triển khai lực lượng đa quốc gia, trước đây được Anh - Pháp hứa hẹn với Ukraine, sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.

"Vẫn chưa rõ ông Trump thực sự nghĩ gì", Financial Times dẫn lời quan chức này cho biết.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ghi nhận: "Kể từ đầu ngày, đã có 130 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận. Moscow phóng 23 tên lửa, tiến hành 23 cuộc không kích, thả 47 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 5.627 UAV cảm tử và thực hiện 3.073 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine (AFU) đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole và Dnieper.

Nga gia tăng sức ép ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, tại Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của lực lượng Kiev dọc theo tuyến đường P85. Các cuộc đột phá tiếp theo về phía những vị trí phòng thủ kiên cố đang được báo cáo. Đồng thời, họ hiện cũng được phát hiện ở hướng Orekhov.

Các đoạn video định vị địa lý từ làng Shakhove ở phía bắc Pokrovsk - Mirnograd dồn dập xuất hiện, lần đầu tiên xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga trên toàn bộ khu định cư. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công về phía Konstantinovka vẫn rất dữ dội, đặc biệt là dọc theo 2 con đường chính phía nam ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk ngày 13/1. Moscow đang đồng loạt tấn công từ nhiều hướng, tiến về 2 đại đô thị cuối cùng hiện vẫn do Kiev nắm giữ ở vùng Donbass (Ảnh: Military Summary).

DeepState: Nga đạt được tiến triển ở 2 khu vực

Dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo rằng quân đội Nga đang tiến công ở một số khu vực thuộc vùng Kharkov và Zaporizhia.

DeepState chỉ rõ, RFAF được cho là đã xâm nhập Lazovaya thuộc vùng Kharkov. Đồng thời, họ cũng đang đạt được tiến triển ở xung quanh Stepnogorsk và trong trung tâm thị trấn thuộc vùng Zaporizhia này.

Trước đó, ngày 13/ 1, DeepState báo cáo rằng lực lượng Moscow đã tiến gần các làng Shandrigolovo và Svyato-Pokrovskoe ở vùng Donetsk.

Ukraine dựa vào chiến thuật Festung để phòng thủ

Theo kênh Readovka, trên mặt trận Dobropillya, lực lượng Moscow đã xâm nhập Belitskoye từ phía nam.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 RFAF tiếp tục đột phá theo hướng Dobropillya, vốn bị gián đoạn tạm thời từ tháng 8/2025 do một loạt các trận phản công của Ukraine cũng như phải tập trung vào đánh sập vùng phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd sau đó.

Các đơn vị Moscow đột phá Belitskoye từ phía nam. Cùng với đó, xa hơn về phía bắc, lính xung kích Nga đã nối lại các cuộc tấn công về phía làng Novy Donbas, phần phía đông của làng này đã bị Ukraine bỏ lại.

Tình hình này là kết quả của một số yếu tố quan trọng xảy ra trong khu vực chiến đấu. Quan trọng nhất là việc RFAF hoàn tất thành công chiến dịch phá hủy một khu vực phòng thủ lớn của đối phương ở Pokrovsk, Mirnograd và vùng lân cận.

Yếu tố thứ hai là, sau nhiều nỗ lực thất bại trong việc giải vây Mirnograd, Bộ chỉ huy Kiev đã rút các đơn vị khỏi khu vực, phân tán họ theo nhiều hướng khác nhau. Đặc biệt, khu vực Kupyansk cần tăng viện hồi cuối mùa thu, vì giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh thành phố nhằm mục đích thu hút sự chú ý của truyền thông cho Ukraine.

Như vậy, vùng ngoại ô Dobropillia đã bị quân đội Ukraine biến từ "con cưng thành con nuôi". Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của Bộ chỉ huy Kiev đang tập trung vào các mặt trận phía nam và phía bắc. Do đó, khả năng hạn chế của AFU trong khu vực đã buộc họ phải áp dụng chiến lược phòng thủ cổ điển - xây dựng công sự ở nông thôn cũng như thành thị, trong lịch sử được gọi là "chiến thuật Festung". Festung theo tiếng Đức nghĩa là pháo đài.

Đây là chiến lược duy nhất mà Ukraine có thể sử dụng ở những khu vực mà họ không có lực lượng dư thừa cũng như khả năng nhanh chóng gọi hỗ trợ từ các đơn vị "cứu hỏa".

Bản chất của hệ thống phòng thủ này cần được đặc biệt chú ý. Thị trấn Belitske là một khu dân cư nhỏ gọn với nhiều tòa nhà chung cư. AFU có thể và có lẽ sẽ giữ được nó. Hơn nữa, phía bắc thị trấn là một bãi thải cũng như mỏ Belitska với một cụm làng mạc liền kề.

Vì vậy, mặc dù khu dân cư này là tâm điểm, nó vẫn là một phần của khu vực phòng thủ bao phủ Dobropillia từ phía nam. Nhóm AFU đồn trú ở đây sẽ phải hoàn toàn dựa vào lực lượng cực kỳ hạn chế của mình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 13/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Nga đối mặt với rủi ro ở nam Volchansk

Theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov, các đơn vị Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây nam Volchansk (Vovchansk), tiến công ở một số khu vực, kênh Rybar đưa tin.

Các nhóm xung kích nhỏ đang chiếm giữ các khu rừng gần Staritsa, giữa sông Volchya và biên giới hai nước.

Từ Prilipka, quân đội Nga đã tiến về Grafskoye, giành được chỗ đứng trong các tòa nhà của làng. Những thành công ở đây bắt đầu từ đầu tháng Giêng, có khả năng quy mô thực tế còn lớn hơn.

Từ làng Liman, một cuộc đột phá đã bắt đầu ở Simonovka. Tại đó, các đơn vị Moscow cũng vượt qua các khu rừng, giành được chỗ đứng trong những tòa nhà. Họ cũng chiếm giữ thêm một số khu rừng gần Vilcha. AFU đang cố gắng giữ vững các trang trại Volchansk, dựa trên lực lượng dự bị được tích lũy trong khu vực.

Ngoài ra, RFAF cũng có những thắng lợi cục bộ được ghi nhận ở khu vực Dvurechanske: Họ giành quyền kiểm soát thêm 2 vành đai rừng trên đường tiếp cận làng Kolodezne.

Mặt trận Burluk vẫn là khu vực chủ yếu diễn ra các cuộc đột kích cục bộ, đồng thời các bước tiến của Nga cũng rất hạn chế. Lực lượng Kiev đã tập trung một lực lượng đáng kể ở đây: cả ở khu vực Velykyi Burluk lẫn ở Chuguev, bao gồm các hoạt động ở hướng Kupyansk lân cận. Trong điều kiện này, việc thâm nhập sâu vào phòng tuyến của Ukraine vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Kharkov ngày 13/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga giành thắng lợi cục bộ ở Sumy

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Sumy, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công cục bộ dọc theo tuyến Kondratovka - Yunakovka, đạt được một số thắng lợi về mặt chiến thuật.

Lính xung kích Nga đẩy lùi đối phương khỏi một số vành đai rừng ở khu vực Andriivka - Aleksiivka. Điều này đưa các đơn vị Moscow tiến gần hơn một bước đến Pisarevka và Khoten, những nơi cung cấp cửa mở nhằm tiến quân đến các khu vực rừng và, thứ hai, tuyến đường để tiến xa hơn về phía thành phố Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên.

Như trước đây, vấn đề chính đối với Nga vẫn là sự tập trung cao độ của lực lượng dự bị Ukraine trực tiếp tại Sumy. Bộ chỉ huy Kiev hoàn toàn có lý khi lo ngại về áp lực ngày càng tăng theo hướng này nên họ đang chủ động tăng cường phòng thủ thành phố.

Một khó khăn khác là địa hình. Để tiếp cận các khu rừng trên đường đến Sumy, lực lượng Moscow không chỉ cần tiến đến Khoten mà còn phải thiết lập một đầu cầu ở bờ bên kia sông Oleshnya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sumy ngày 13/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga "đánh úp" Novokruglyakovka

Theo hướng Borovsk (Kharkov), thông tin cho biết các đơn vị xung kích RFAF bắt đầu "đánh úp" khu vực Novokruglyakovka, kênh Military Chronicles cho hay.

Một cuộc tiến công đã được quân đội Nga thực hiện từ làng Lozovaya về phía Novaya Kruglyakovka, vượt qua quãng đường 4,5km, kiểm soát một khu vực rộng 5km². Công tác chuẩn bị đã bắt đầu cho cuộc tấn công các cứ điểm của AFU tại Novaya Kruglyakovka.

Ngôi làng này nằm trong một khu vực giao tranh ác liệt với "nút thắt cổ chai" ở làng Boguslavka, một khu vực phòng thủ trọng yếu của Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng độc lập số 4, Lữ đoàn Bureviy (Hurricane) của lực lượng Kiev. Các đơn vị Nga đang gây sức ép lên "nút thắt cổ chai" rộng 2km từ 2 hướng bắc - nam.

Một khi lực lượng này bị loại bỏ, vòng vây Novokruglyakovsky được khép lại, đồng thời các đơn vị Moscow tiến đến sông Oskol ở Boguslavka, một tình hình chiến thuật thuận lợi sẽ xuất hiện cho cuộc tấn công, hạ gục Novoplatonovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borovsk ngày 13/1. Moscow đang tấn công theo những mũi tên đỏ, hình thành vòng vây đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).

Diễn biến đáng lo ngại gần Liman

Kênh RVvoenkor cho biết, quân đội Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ về phía Svyatogorsk, họ đã tiến đến ngoại ô, đang đánh chiếm thành phố bằng chiến thuật gọng kìm.

Theo hướng Liman (Lyman), bộ binh Nga gần đây tiến được khoảng 10km về phía Svyatogorsk. Họ trước tiên chiếm Yarovaya, sau đó đột phá, đồng thời củng cố vị trí ở Aleksandrovka và Sosnovy, cuối cùng đã xâm nhập khu vực phía đông nam Svyatogorsk.

Hiện nay các đơn vị Moscow bắt đầu chiếm thành phố bằng chiến thuật gọng kìm, họ đã đến Prishib, đang tiến về phía nam.

RFAF cũng giành thắng lợi, củng cố vị trí phía tây Shandrigolovo trên diện tích 3km².

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng đang viết về những bước tiến đáng kể của lực lượng Moscow: "Trong một cuộc tấn công, bộ binh Nga đã tiến sâu khoảng 7km và bị phát hiện ở phía đông Prishib, trên bờ đông sông Seversky Donets".