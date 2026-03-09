Iran cảnh báo đanh thép Mỹ về ý định kiểm soát dầu mỏ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ý định của Mỹ khi mở chiến dịch tấn công Iran rất rõ ràng.

"Âm mưu của họ đã quá rõ ràng, ý đồ của họ cũng rất dễ nhận ra. Họ muốn chia cắt đất nước chúng tôi để chiếm đoạt trái phép nguồn tài nguyên dầu mỏ của chúng tôi", ông Baghaei nói.

"Mục tiêu của họ là xâm phạm chủ quyền của chúng tôi, đánh bại người dân của chúng tôi và làm suy yếu chúng tôi", người phát ngôn nói thêm.

Cơ sở dầu mỏ của Iran bốc cháy dữ dội sau trận tập kích (Nguồn: Guardian).

Ông Baghaei khẳng định Iran không phải là bên khởi xướng cuộc chiến.

Ông nói rằng, ở thời điểm hiện tại, các cuộc thảo luận về những nỗ lực hòa giải để dẫn đến một lệnh ngừng bắn là "không phù hợp", chừng nào các cuộc đối đầu quân sự vẫn tiếp diễn.

"Ngay lúc này, các cuộc đối đầu quân sự đang diễn ra. Tại thời điểm này, việc nói về bất kỳ vấn đề nào khác ngoài việc bảo vệ đất nước đều không phù hợp”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Baghaei chỉ trích Mỹ "phá hoại" các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra trước khi tiến hành các cuộc tấn công mới nhất vào Iran, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel "vi phạm tất cả các chuẩn mực và thông lệ quốc tế".

Theo ông Baghaei, Iran “kiên quyết duy trì quan hệ tốt đẹp và thân thiện” với các nước trong khu vực, nhưng cũng có “quyền tự vệ” nếu lãnh thổ của các nước khác được sử dụng để tấn công Iran.

Trước đó, ông Baghaei lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các kho nhiên liệu của Iran.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở thủ đô Tehran và tỉnh Alborz lân cận gây ra các đám cháy lớn. Khói đen bốc lên trên các đám cháy đã tạo ra đám mây đen phủ khắp thành phố ở Iran.

Mưa đen xuất hiện ở thủ đô Iran như "ngày tận thế" (Nguồn: RT).

"Cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước vào một giai đoạn mới nguy hiểm với các cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Những cuộc tấn công vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu này không khác gì chiến tranh có chủ đích chống lại người dân Iran", ông Baghaei nói.

Ông nói thêm rằng: "Bằng cách nhắm mục tiêu vào các kho nhiên liệu, đối phương đang phát tán các vật liệu nguy hiểm và chất độc hại vào không khí, đầu độc dân thường, tàn phá môi trường và gây nguy hiểm đến tính mạng trên quy mô lớn”.

"Hậu quả của thảm họa môi trường và nhân đạo này sẽ không chỉ giới hạn trong biên giới Iran", ông Baghaei cảnh báo.

Hội Chữ thập đỏ Iran cảnh báo các hợp chất độc hại từ các kho chứa dầu đang cháy có thể gây ra mưa axit nguy hiểm nếu xảy ra mưa.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin 6 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong vụ tấn công của Mỹ và Israel vào một trong những cơ sở chứa dầu ở tỉnh Alborz.

Một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với hãng tin Axios rằng nhà lãnh đạo Mỹ “không thích các cuộc tấn công” vào cơ sở dầu mỏ của Iran.

“Tổng thống muốn bảo vệ nguồn dầu mỏ, không phải đốt cháy nó. Điều này còn khiến mọi người liên tưởng đến giá xăng tăng cao", nguồn tin cho biết thêm.