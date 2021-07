Chi tiết "kỳ lạ" trên thi thể Tổng thống Haiti tại hiện trường vụ ám sát

Dân trí Một thẩm phán đã tiết lộ các thông tin gây "sốc" tại hiện trường vụ ám sát Tổng thống Haiti hôm 7/7.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm

Một chiếc ô tô bị bắn vỡ cửa kính bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Moise (Ảnh: Getty).

Carl Henri Destin, một thẩm phán địa phương được giao nhiệm vụ điều tra và ghi chép lại diễn biến tại hiện trường vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, đã mô tả chi tiết diễn biến vụ việc xảy ra trong đêm 7/7.

"Các cánh cửa bị đạn bắn thủng, kính bị vỡ, cửa cũng bị đập vỡ, thậm chí ổ khóa cũng bị phá và rơi xuống đất", ông Destin cho biết.

Khi đi vào sâu bên trong, bước lên cầu thang rộng đầy máu dẫn đến phòng ngủ, Destin cho biết ông đã nhìn qua một ô cửa khác bị đập nát và thấy Tổng thống Moise đang nằm trên mặt đất.

"Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean xanh. Áo sơ mi của ông ấy bị xé toạc và đẫm máu. Tôi nhìn thấy rõ 12 vết đạn trên cơ thể của tổng thống... Mắt trái của tổng thống trúng đạn, nhưng cả hai mắt vẫn mở", ông Destin cho biết thêm.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, một trong hai cánh tay và bàn chân phải của Tổng thống Moise đã bị gãy, điều này đặt ra nghi vấn rằng nhà lãnh đạo Haiti có thể đã bị tra tấn. 12 viên đạn được tìm thấy trên thi thể của tổng thống. Những viên đạn này được bắn ra từ súng máy và súng lục.

Vỏ đạn tại hiện trường vụ ám sát (Ảnh: Getty).

Hàng loạt hình ảnh và video về hiện trường vụ ám sát đã được lan truyền ở Haiti và nhiều nơi khác, trong đó rất ít hình ảnh có thể được xác thực.

Tuy nhiên hầu như không có hình ảnh nào cho thấy thi thể Tổng thống Moise, hay những thiệt hại do vụ tấn công gây ra, hoặc việc di dời xác tổng thống ra khỏi nhà riêng của ông. Ông Destin xác nhận điều này, giải thích rằng ông đã cấm những người khác có mặt tại hiện trường chụp ảnh vì muốn dành sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo đã khuất.

Một vụ ám sát bí ẩn cướp đi sinh mạng của vị tổng thống 53 tuổi và khiến vợ ông bị thương nặng ngay tại căn nhà của họ ở khu phố Pelerin 5 trên những ngọn đồi ở thủ đô Port-au-Prince. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông Moise có tổng cộng 12 vết đạn ở vùng đầu, ngực, mông và bụng.

Nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về những gì đã diễn ra trong ngôi nhà của tổng thống Haiti vào đêm ông qua đời.

Văn phòng Thủ tướng lâm thời Haiti cho biết một số xe ô tô bị đốt cháy trên đường dẫn đến nhà ông Moise là của các nghi phạm.

Ít nhất 28 người bị tình nghi có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti, trong đó có 26 người Colombia và 2 người là công dân Mỹ. Cho đến nay, 20 trong số những nghi phạm này đã bị bắt giữ, 5 người đang bị truy lùng và 3 người đã bị tiêu diệt.

Nhà chức trách Haiti cho biết 2 công dân Mỹ gốc Haiti bị bắt được xác định danh tính là James Solages, 35 tuổi và Joseph Vincent, 55 tuổi. Các quan chức Bộ Quốc phòng Colombia ngày 9/7 xác định danh tính của 13 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti, đồng thời cho biết tất cả đều đã từng tham gia quân đội Colombia.

Tướng Jorge Luis Vargas, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Colombia, cho biết các quan chức nước này đang điều tra 4 công ty mà họ tin rằng đã tuyển các tay súng để tham gia nhóm ám sát Tổng thống Haiti.

Tranh cãi về thủ phạm ám sát tổng thống

Tổng thống Jovenel Moise (Ảnh: Sputnik).

Cảnh sát và các chính trị gia Haiti cho biết Tổng thống Moise đã bị bắn chết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/7. Nghi phạm là các thành viên của một nhóm biệt kích, gồm chủ yếu là người Colombia, đã xông vào nhà riêng của tổng thống.

"Những người nước ngoài đến đất nước chúng tôi để sát hại tổng thống", Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Haiti Leon Charles cho biết.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập và giới truyền thông ở Haiti và Colombia đang nghi ngờ câu chuyện này.

Ngày 9/7, Steven Benoit, một chính trị gia đối lập nổi tiếng và là cựu thượng nghị sĩ Haiti, nói với đài phát thanh địa phương Magik9 rằng: "Tổng thống bị chính vệ sĩ của ông ấy ám sát, không phải người Colombia".

Tạp chí Colombia Semana dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các cựu binh Colombia đã đến Haiti sau khi được thuê để bảo vệ Tổng thống Moise - người từng nhận được nhiều lời đe dọa ám sát.

Báo El Tiempo của Colombia cũng một nguồn tin cho biết, camera an ninh tại dinh thự của Tổng thống Moise đã ghi lại hình ảnh nhóm lính đánh thuê Colombia đến căn nhà này trong khoảng thời gian từ 2h30 đến 2h40 sáng 7/7, thay vì 1h sáng 7/7 như thông tin do cảnh sát cung cấp.

"Điều đó có nghĩa là họ đến nơi (nhà tổng thống) một tiếng rưỡi sau khi xảy ra vụ ám sát", nguồn tin cho biết.

Những thông tin mâu thuẫn về vụ ám sát tổng thống đã khiến nhiều người dân Haiti nghi ngờ và lo lắng.

Paul Raymond, một giáo viên 41 tuổi tại Port-au-Prince, tin rằng tổng thống đã bị các thành viên trong đội an ninh của ông phản bội. Sau vụ ám sát, đội an ninh này đã bị triệu tập để giải thích lý do không bảo vệ tổng thống.

"Vụ ám sát này đã được lên kế hoạch bởi những người quen biết ông ấy và những người quen thuộc với nhà riêng của tổng thống", Raymond nhận định, đồng thời nghi ngờ việc không có vệ sĩ nào của tổng thống bị thương trong vụ tấn công.

Thành Đạt

Theo Reuters, Guardian