Tổng thống Trump đáp trả cảnh báo của Iran về xung đột toàn Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Anadolu).

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 1/2 cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến lan khắp khu vực Trung Đông khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran.

“Mỹ nên biết rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo.

Khi được hỏi về các phát biểu của ông Khamenei, ông Trump nói: “Dĩ nhiên ông ấy sẽ nói như vậy. Nhưng chúng ta có những con tàu lớn nhất, mạnh nhất thế giới ở đó, rất gần, và hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận”, ông tiếp tục.

Ông tuyên bố: “Nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy có đúng hay không”.

Trước đó, ông nói rằng Iran đang “nói chuyện nghiêm túc” với Mỹ, đồng thời từ chối cho biết liệu ông đã quyết định về một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran hay chưa.

Trước đó, ông viết trong một bài đăng trên Truth Social. “Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và hợp lý - không vũ khí hạt nhân -một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước nói rằng không có các cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch giữa nước này và Mỹ, nhưng cho biết ông sẵn sàng để nối lại các cuộc đàm phán.

Ông cho biết ông tin một thỏa thuận vẫn có thể đạt được giữa nước này và Mỹ nếu Washington cam kết một thỏa thuận “công bằng và hợp lý”.

“Chúng ta đừng nói về những điều không thể. Và đừng bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận hạt nhân công bằng và hợp lý để bảo đảm không có vũ khí hạt nhân. Như tôi đã nói, điều đó có thể đạt được thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn”, Ngoại trưởng Araghchi chia sẻ.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, dù Iran không muốn chiến tranh nổ ra, nước này vẫn có sự chuẩn bị. “Nếu chiến tranh bắt đầu, đó sẽ là một thảm họa cho tất cả mọi người”, Ngoại trưởng Iran nói.

Với việc Mỹ có rất nhiều căn cứ quân sự ở Trung Đông, “không thể tránh khỏi việc nhiều khu vực trong vùng sẽ bị cuốn vào, tham gia, và điều đó có thể rất nguy hiểm”, ông nói thêm.

Ông Ali Shamkhani, một cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, cũng cảnh báo rằng bất kỳ phản ứng nào đối với một cuộc tấn công của Mỹ sẽ diễn ra trên diện rộng.

“Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ, từ bất kỳ địa điểm nào và ở bất kỳ mức độ nào, sẽ được coi là khởi đầu của một cuộc chiến. Phản ứng sẽ ngay lập tức, toàn diện và chưa từng có tiền lệ”, ông Shamkhani nói.

Ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), vào năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Thỏa thuận này trao cho Iran việc nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.

Gần đây, ông Trump liên tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân cũng như chấm dứt các hoạt động trấn áp người biểu tình.

Ông tuyên bố, một hạm đội lớn của Mỹ đã đến Trung Đông và “cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều” so với cuộc tập kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Iran năm ngoái.