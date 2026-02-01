Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ về chiến tranh khu vực

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

“Mỹ nên biết rằng nếu họ bắt đầu một cuộc chiến, lần này sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố hôm 1/2, đồng thời gửi thông điệp tới người dân Iran rằng họ “không nên sợ hãi” trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo tối cao Iran đã ví các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây tại nước này như một "cuộc đảo chính".

“Họ (những người bạo loạn) đã tấn công cảnh sát, các trung tâm chính phủ, các trung tâm của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo), ngân hàng và nhà thờ Hồi giáo, đốt kinh Koran… Nó giống như một cuộc đảo chính”, ông Khamenei cho biết, đồng thời khẳng định “cuộc đảo chính đã bị dập tắt”.

Tehran thừa nhận hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại các thành phố trên khắp Iran, nhưng khẳng định hầu hết là thành viên lực lượng an ninh và người dân vô tội, đồng thời cho rằng bạo lực là do “các hành động khủng bố”.

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ can thiệp để đối phó với việc chính quyền Iran trấn áp làn sóng biểu tình. Ông Trump cũng yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận về hạt nhân và tên lửa.

Ngày 26/1, Tổng thống Trump tuyên bố một hạm đội khổng lồ của Mỹ đang tiến về Iran. Ông bày tỏ hy vọng Tehran sẽ quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng, vào tháng 6/2025, Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong chiến dịch Búa Đêm.

Tổng thống Trump ngày 1/2 cho biết Mỹ hy vọng Iran sẽ đồng ý đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với Washington.

"Họ đang đàm phán với chúng tôi, đàm phán rất nghiêm túc", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ coi một thỏa thuận với Iran là chấp nhận được nếu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tehran đã đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Trump bằng cách đe dọa tấn công toàn bộ cơ sở quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông trong trường hợp có bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cả Washington lẫn Tehran đều không thể đạt được lợi ích gì từ một cuộc xung đột ở Trung Đông và điều này chỉ khiến toàn bộ khu vực thêm bất ổn.

Ông Pezeshkian cũng hy vọng Washington đã nhận ra rằng không thể ép buộc Tehran đàm phán thông qua những lời đe dọa và gây sức ép.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định “bất chấp tình hình hiện tại, ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu của Iran”.

Các đồng minh khu vực của Mỹ trong khu vực đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.