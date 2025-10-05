Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham gia lập kỷ lục Guinness thế giới về chống đẩy

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (áo sơ mi trắng) trong màn lập kỷ lục (Ảnh: Zuma).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tham gia vào màn lập kỷ lục trong chiến thắng 34-31 của đội bóng bầu dục Hải quân Mỹ trước đội Không quân Mỹ hôm 4/10 tại Annapolis, bang Maryland.

Tại trận đấu, ông Hegseth dẫn đầu một “đội chống đẩy” gồm các học viên, sĩ quan và người hâm mộ, lập nên kỷ lục Guinness Thế giới mới.

Cụ thể, màn hít đất của ông Hegseth với 3.068 người đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số người hít đất cùng lúc trong vòng 1 phút.

Như vậy, đội Hải quân không chỉ thắng đội bóng bầu dục của Không quân mà còn giành luôn kỷ lục chống đẩy từ Học viện Không quân.

Kỷ lục trước đó là 2.926 người, do Học viện Không quân tại Colorado Springs, bang Colorado, thiết lập vào ngày 20/4/2023, theo Guinness World Records.

Ông Hegseth đã tham dự lễ hội thể thao của đội bóng Hải quân Mỹ. Sau trận đấu gay cấn, ông cũng tham gia buổi ăn mừng và có bài phát biểu đầy khí thế trong phòng thay đồ của các cầu thủ.

Chiến thắng này giúp đội Hải quân (5–0) giành lợi thế trong cuộc đua giữ Cúp Tổng tư lệnh, được trao cho đội chiến thắng trong loạt đấu vòng tròn giữa ba học viện: Hải quân, Không quân và Lục quân.