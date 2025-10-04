Bộ trưởng Mỹ cảnh báo nguy cơ cạn ngân sách giám sát kho vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Wright cho rằng việc chính phủ ngừng hoạt động một phần có thể đe dọa đến an toàn của kho vũ khí hạt nhân quốc gia, khi nguồn tài trợ chỉ còn đủ trong khoảng một tuần nữa.

“Chúng ta chỉ còn khoảng 8 ngày nữa là hết kinh phí dành cho Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân, các động cơ của tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay của chúng ta. Tám ngày nữa thôi, rồi chúng ta sẽ phải chuyển sang quy trình ngừng hoạt động khẩn cấp, đặt đất nước vào tình trạng rủi ro”, ông Wright nói trong chương trình The Ingraham Angle trên kênh Fox News.

Chính phủ liên bang Mỹ đã ngừng hoạt động một phần lần đầu tiên sau gần 7 năm, sau khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu tại Thượng viện. Cả 2 bên đều cáo buộc phía còn lại gây ra tình huống bế tắc này.

Bộ trưởng Năng lượng cho biết hơn 20 nhân sự trong bộ của ông vẫn cần được Thượng viện phê chuẩn và cáo buộc đảng Dân chủ kéo dài quá trình này, làm trì hoãn các bổ nhiệm quan trọng và khiến tình trạng ngừng hoạt động của chính phủ tiếp diễn.

“Tôi nghĩ từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu, họ (đảng Dân chủ) luôn trong trạng thái khủng hoảng. Tôi nghĩ có một từ mô tả họ chính xác nhất, đó là cản trở", ông Wright nói với người dẫn chương trình Laura Ingraham.

Một kế hoạch dự phòng do Bộ Năng lượng (DOE) công bố cho biết: “Trong các chương trình vũ khí, nhân sự được phép tiếp tục làm việc sẽ giám sát các hoạt động then chốt có liên quan đến vật liệu hạt nhân hoặc bảo trì thiết bị đặc thù".

Khoảng 60% nhân viên của DOE đã bị cho tạm nghỉ việc, theo phân tích từ kế hoạch dự phòng của bộ.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump chỉ trích đảng Dân chủ vì ngăn chặn việc thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 21/11.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Dân chủ lại thúc đẩy việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) và đảo ngược việc cắt giảm ngân sách Medicaid trước khi đồng ý thỏa hiệp với đảng Cộng hòa.

“Hôm nay, ngày 1/10 và trong suốt tháng này, người dân trên khắp nước Mỹ sẽ bắt đầu nhận thông báo rằng phí bảo hiểm y tế của họ tăng gấp đôi", Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez nói trong một video cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để giải thích lý do họ bỏ phiếu chống lại dự luật chi tiêu tạm thời.

Trong đoạn video, ông Sanders dẫn các nghiên cứu của Đại học Yale và Đại học Pennsylvania, cho thấy rằng 50.000 người Mỹ có thu nhập thấp và tầng lớp lao động sẽ gặp nguy hiểm do việc cắt giảm Medicaid và xóa bỏ trợ cấp ACA.

Tuy nhiên, ông Wright nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn rằng các quy trình vận hành trong tình trạng chính phủ ngừng hoạt động một phần khiến các cơ quan liên bang “vô cùng kém hiệu quả". Ông cho rằng, điều này là không hợp lý khi dự luật chi tiêu tạm thời này đã được cả Hạ viện và Thượng viện đồng ý với đa số lưỡng đảng. Tuy nhiên, theo quy định, đảng Cộng hòa vẫn cần phiếu bầu từ đảng Dân chủ để đạt đủ số lượng cần thiết nhằm thông qua dự luật.