Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không hài lòng với tướng và đô đốc bị thừa cân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích các tướng và đô đốc thừa cân cùng các chương trình đa dạng hóa mà ông cho là nguyên nhân khiến quân đội Mỹ giảm sức mạnh trong nhiều thập niên.

Vào ngày 30/9, ông đồng thời nói rằng các chỉ huy nên từ chức nếu không ủng hộ chương trình cải tổ của ông.

Phát biểu trước căn phòng đầy các tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Mỹ được triệu tập từ khắp thế giới ở Quantico, bang Virginia, ông Hegseth tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ toàn diện cách xử lý các khiếu nại phân biệt đối xử và điều tra vi phạm trong Bộ Quốc phòng, nói rằng hệ thống hiện nay khiến giới chỉ huy cấp cao phải “bước đi trên vỏ trứng".

“Nếu những lời tôi nói hôm nay khiến tim các vị trĩu nặng, thì hãy làm điều danh dự và từ chức", ông Hegseth tuyên bố.

Ông cũng chỉ trích hình ảnh các quân nhân bị thừa cân. “Thật hoàn toàn không thể chấp nhận được khi thấy những tướng lĩnh và đô đốc thừa cân đi lại trong hành lang Lầu Năm Góc", ông nhấn mạnh.

Ông nói tất cả các bài kiểm tra thể lực sẽ dựa trên tiêu chuẩn dành cho nam giới và nhấn mạnh tầm quan trọng của tác phong kỷ luật.

Những lời phát biểu này khá khác với phát ngôn có xu hướng thân thiện của ông Trump hồi cuối tuần trước, khi ông nói rằng ông muốn gặp trực tiếp các chỉ huy quân sự hàng đầu tại Đại học Thủy quân Lục chiến ở Quantico để nói rằng “chúng ta yêu họ".

Khán phòng chứa đầy các sĩ quan cấp cao trong quân phục, ngồi trước sân khấu có quốc kỳ Mỹ, bục phát biểu và tấm biển ghi "Sức mạnh - Phục vụ - Nước Mỹ".

Lầu Năm Góc đã trải qua 8 tháng cải tổ mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức, bao gồm việc sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Đô đốc Hải quân hàng đầu, cấm một số đầu sách trong thư viện học viện quân sự và mở chiến dịch trấn áp nạn buôn bán ma túy ở Caribe.

Những động thái này làm dấy lên đồn đoán trong nội bộ quân đội Mỹ và công chúng rằng cuộc họp lần này có thể vượt xa mục tiêu “nâng cao tinh thần” như ông Trump mô tả, và sẽ bàn về việc cải tổ nhân sự cũng như định hình lại các ưu tiên quốc phòng của Mỹ.

“Mọi chuyện đều có thể xảy ra", một quan chức Mỹ giấu tên nói về chương trình nghị sự của cuộc họp.

Trong hầu hết các bài phát biểu công khai, ông Hegseth đều nói về “tinh thần chiến binh” và kêu gọi quân đội Mỹ phải khôi phục tư tưởng chiến đấu, chủ đề mà ông dự kiến sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào ngày 30/9.

Đầu tháng 9, ông Trump đã ký sắc lệnh dùng tên phụ là Bộ Chiến tranh cho Bộ Quốc phòng. Đây là tên gọi cũ trước Thế chiến II, nhằm nhấn mạnh vai trò của Lầu Năm Góc trong việc sẵn sàng chiến đấu. Việc đổi tên vĩnh viễn sẽ cần sự đồng thuận của quốc hội.

Ông Hegseth, cựu người dẫn chương trình Fox News, đang tiến hành cải tổ nhanh chóng để tái định hình và tái thương hiệu hóa bộ này, nhằm thực thi chương trình an ninh quốc gia của ông Trump và loại bỏ các sáng kiến đa dạng về giới tính, sắc tộc mà ông cho là mang tính phân biệt đối xử.