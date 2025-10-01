Mệnh lệnh "thép" của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi họp với dàn tướng lĩnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu với các chỉ huy quân sự cấp cao tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia ngày 30/9 (Ảnh: Reuters).

Trước hàng trăm sĩ quan quân đội cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đổ về căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia vào sáng 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã khẳng định tầm nhìn của mình về diện mạo và hành động của quân đội Mỹ, đồng thời đưa ra mệnh lệnh rõ ràng: “Nếu không đồng ý, hãy từ chức”.

"Chúng ta càng sớm có được những người phù hợp, chúng ta càng sớm có thể thúc đẩy các chính sách đúng đắn... nhưng nếu những lời tôi nói hôm nay khiến các bạn nản lòng, thì các bạn nên làm điều danh dự là từ chức", ông Hegseth tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các chính sách đúng đắn tập trung vào chiến dịch rộng lớn hơn chống lại những nỗ lực trước đây mà ông cho là "thiếu sáng suốt", nhằm thúc đẩy sự đa dạng hoặc hỗ trợ quân đội. Những chi tiết cụ thể đã được chính thức hóa trong 10 chỉ thị gửi đến giới lãnh đạo quân đội khi ông phát biểu.

Ông Hegseth nói rằng ông hoàn toàn “không thể chấp nhận được việc nhìn thấy "lính tráng" hay "tướng lĩnh và đô đốc béo phì" trong hành lang của Lầu Năm Góc. Các quân nhân sẽ được cạo râu sạch sẽ, và quân đội sẽ ít hoặc không có ngoại lệ, dù là vì lý do tôn giáo hay y tế.

Ngoài ra, các quân nhân sẽ bị ràng buộc theo “tiêu chuẩn thể chất nam giới cao nhất cho các đơn vị chiến đấu”, và nếu yêu cầu này khiến một số vị trí không có nữ giới đảm nhận thì buộc phải “chấp nhận”. Ông cho biết tất cả các bài kiểm tra thể lực sẽ chỉ được thiết lập theo tiêu chuẩn dành cho nam giới và nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn về ngoại hình.

"Thời đại của vẻ ngoài thiếu chuyên nghiệp đã qua”, lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Các chỉ thị này phần lớn đảo ngược những nỗ lực đã được thực hiện trong thập niên qua nhằm xóa bỏ văn hóa độc hại trong quân đội Mỹ, vừa để giảm các hành vi có hại như quấy rối, vừa để đáp ứng nhu cầu thực tế về việc khuyến khích quân nhân nhập ngũ và giữ họ ở lại lâu hơn khi các binh chủng trong quân đội gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số.

Nhiều cải cách lớn từng được các quan chức quân đội Mỹ đưa ra trước đây được cho là xuất phát từ nhu cầu trên. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã mở rộng các vai trò chiến đấu cho phụ nữ vào năm 2015. Ông nói rằng quân đội "không thể để mình bị tước mất một nửa tài năng và kỹ năng của đất nước" nếu muốn thành công về quốc phòng.

Mặc dù quân đội Mỹ đã có những thay đổi trong những năm gần đây nhằm giảm thiểu các trường hợp quấy rối, phân biệt đối xử hoặc chỉ huy độc hại bằng cách tạo ra các cơ chế báo cáo để quân nhân có thể lên tiếng, nhưng Bộ trưởng Hegseth cho biết những nỗ lực đó đã đi quá xa và đang làm suy yếu vai trò của các chỉ huy.

“Định nghĩa của từ “độc hại” đã bị đảo lộn, và chúng tôi đang sửa lại điều đó”, ông Hegseth tuyên bố, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành xem xét lại các từ như “bắt nạt” mà ông cho là đã bị “vũ khí hóa”.

Các tướng lĩnh và đô đốc tham dự cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập tại căn cứ ở Quantico (Ảnh: Reuters).

Cải tổ mạnh mẽ quân đội

Bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth được gửi đến các tướng lĩnh và đô đốc, những người được lệnh gấp rút tham dự cuộc họp tại căn cứ quân sự ở Virginia. Nhiều người đang đóng quân ở nước ngoài và buộc họ phải nhanh chóng về nước tham dự.

Đây là cuộc họp chưa từng có và các nguồn tin cho biết chi phí ​​của sự kiện sẽ lên tới hàng triệu USD do các khoản chi hậu cần liên quan.

Bộ trưởng Hegseth kêu gọi quân đội phớt lờ "những quy tắc giao chiến ngớ ngẩn". Quy tắc giao chiến là những chỉ thị chi phối cách thức và thời điểm quân đội Mỹ có thể sử dụng vũ lực.

"Chúng ta sử dụng bạo lực áp đảo và trừng phạt đối với đối thủ. Chúng ta cũng không chiến đấu bằng những quy tắc giao chiến ngớ ngẩn. Chúng ta cởi trói cho các chiến binh của mình để đe dọa, làm suy yếu tinh thần, săn đuổi và tiêu diệt đối thủ của đất nước. Không còn những quy tắc giao chiến quá chính trị hay gò bó nữa", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Ông Hegseth từ lâu đã hoài nghi về các cuộc điều tra tội ác chiến tranh và đã vận động Tổng thống Donald Trump ân xá cho ít nhất 3 quân nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh kể từ năm 2019.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc yêu cầu giải quyết ngay lập tức những vấn đề mà ông nêu ra tại cuộc họp với các tướng lĩnh và đô đốc, không thể chậm trễ thêm một ngày.

Bộ trưởng Hegseth, cựu thiếu tá Vệ binh Quốc gia, thường xuyên chỉ trích các sĩ quan cấp tướng của quân đội vì sự tham gia của họ vào việc chính trị hóa quân đội.

Bộ trưởng Hegseth - người đã tuyên bố sẽ đưa Lầu Năm Góc trở lại tập trung hoàn toàn vào hoạt động tác chiến - nói với các sĩ quan cấp cao rằng, chủ đề về các mối đe dọa đối với đất nước và việc răn đe Trung Quốc sẽ được thảo luận trong "một bài phát biểu khác vào một ngày khác". Ông cũng ám chỉ về chính sách mua sắm vũ khí trong tương lai có thể sẽ thay đổi. Trong khi đó, bài phát biểu mới nhất của ông tập trung chặt chẽ vào các vấn đề văn hóa vốn là trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông.

Trong số 10 chỉ thị do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra cũng bao gồm việc cải tổ Văn phòng Thanh tra Lầu Năm Góc, cơ quan trong nhiều tháng đã xem xét việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng Signal để thảo luận về các thông tin quân sự nhạy cảm, cũng như các chương trình cơ hội bình đẳng của quân đội nhằm ứng phó với các báo cáo về quấy rối và phân biệt đối xử.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp tại căn cứ Quantico (Ảnh: Reuters).

Những tuyên bố của Bộ trưởng Hegseth được tiếp nối bằng bài phát biểu mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Trước khi tham dự cuộc họp, ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ sa thải các sĩ quan "ngay tại chỗ" nếu ông không thích họ.

Lầu Năm Góc đã trải qua 8 tháng cải tổ mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức, bao gồm việc sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Đô đốc Hải quân hàng đầu, cấm một số đầu sách trong thư viện học viện quân sự và mở chiến dịch trấn áp nạn buôn bán ma túy ở Caribe.

Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth cũng đã sa thải một loạt tướng lĩnh và đô đốc cấp cao để thực thi chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ các sáng kiến đa dạng về giới tính, sắc tộc mà ông cho là mang tính phân biệt đối xử.

Tháng này, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh". Sự thay đổi này sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Portland, Oregon. Đầu năm nay, ông đã điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến tại ngũ đến Los Angeles, bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương. Ông cũng cam kết sẽ điều quân đến Chicago.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với Bộ trưởng Hegseth rằng "chúng ta nên sử dụng một số thành phố nguy hiểm này làm nơi huấn luyện cho quân đội của chúng ta”.

Ông Trump thừa nhận ông đã bị chỉ trích vì triển khai quân đội trên đường phố Mỹ, nhưng ông cho rằng nước Mỹ đang bị kìm kẹp bởi một cuộc chiến từ bên trong do những người nhập cư bất hợp pháp gây ra. Đây cũng là những người mà chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách trục xuất.