Bị đặc nhiệm Mỹ dồn vào chân tường, thủ lĩnh IS tự cho nổ tung chính mình

Tên Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, thủ lĩnh IS (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/2 cho biết, tên al-Qurayshi, lãnh đạo của tổ chức khủng bố bạo lực IS, đã chết sau khi tự cho nổ tung chính hắn và gia đình trong một vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ tại tây bắc Syria.

Vụ tấn công nhắm mục tiêu vào al-Qurayshi, kẻ đã lên nắm quyền điều hành IS vào ngày 31/10/2019 - chỉ vài ngày sau khi kẻ tiền nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi cũng mất mạng trong một cuộc đột kích của Mỹ tại Syria.

Ông Biden cho biết, al-Qurayshi đã chết giống như cách al-Baghdadi chết, bằng cách cho nổ một quả bom để tự giết chết bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, khi lực lượng Mỹ tiếp cận.

Chiến dịch này diễn ra khi IS đang cố gắng trỗi dậy trở lại, với hàng loạt cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công vào cuối tháng trước nhằm chiếm một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ ít nhất 3.000 tù nhân IS, trong một hoạt động được xem là táo bạo nhất của IS trong nhiều năm qua.

Sào huyệt của tên trùm khủng bố tan nát sau vụ đột kích (Ảnh: AFP).

"Nhờ sự dũng cảm của quân đội Mỹ, tên thủ lĩnh khủng bố khủng khiếp này không còn nữa", ông Biden nói. Ông cho rằng, al-Qurayshi đã phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhà tù, cũng như tội ác diệt chủng người Yazidi ở Iraq vào năm 2014.

Các nhân chứng cho biết, đặc nhiệm Mỹ đã hạ cánh bằng máy bay trực thăng và tấn công một ngôi nhà, giao tranh dồn dập trong 2 giờ với các tay súng. Người dân mô tả các vụ nổ súng và nổ liên tục đã làm rung chuyển thị trấn Atmeh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Biden nói đã yêu cầu quân đội Mỹ "làm mọi biện pháp phòng ngừa có thể để giảm thiểu thương vong cho dân thường", nên họ quyết định không tiến hành một cuộc không kích vào ngôi nhà.

Lực lượng phản ứng ban đầu cho biết có 13 người đã thiệt mạng trong vụ đột kích của Mỹ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Phía Mỹ cho biết họ không chắc chắn về con số chính xác số thành viên gia đình ở cùng với al-Qurayshi khi hắn kích hoạt thuốc nổ.

Tổng thống Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris và các trợ lý an ninh quốc gia cấp cao đã theo dõi vụ đột kích từ Phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Mỹ đánh giá nhiệm vụ đã thành công và phía Mỹ không có ai bị thương vong.

Al-Qurayshi khá kín tiếng sau khi trở thành lãnh đạo tối cao của IS khi không xuất hiện công khai, hiếm khi tung ra các bản ghi âm. Chưa thực sự rõ về tầm ảnh hưởng của hắn với IS và khó để đánh giá liệu cái chết của hắn ảnh hưởng ra sao tới nhóm khủng bố, theo AFP.