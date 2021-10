Lầu Năm Góc cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ

Dân trí Quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chống lại Mỹ vào năm tới.

Các phần tử khủng bố ISIS-K trong một tài liệu tuyên truyền (Ảnh: NY Post).

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 26/10, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách Colin Kahl cho biết IS-K, một nhánh của IS tại Afghanistan, không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ ngay bây giờ, nhưng IS-K "có thể tạo ra khả năng đó trong khoảng 6-12 tháng tới".

Ông Kahl cũng nói thêm rằng, tổ chức khủng bố al-Qaeda có thể mất từ 1-2 năm để xây dựng lại khả năng thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài Afghanistan nhằm chống lại Mỹ.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết, mục tiêu đặt ra là đối phó với các nhóm này để IS và al-Qaeda không có khả năng tấn công Mỹ.

"Chúng ta cần phải cảnh giác với việc đó", ông Kahl nhấn mạnh.

Ông Kahl ước tính lực lượng IS có "khoảng vài nghìn" chiến binh. Ông cũng cho rằng lực lượng al-Qaeda ở Afghanistan đặt ra vấn đề phức tạp hơn, do mối quan hệ của al-Qaeda với Taliban. Chính mối quan hệ này đã dẫn đến cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan hồi năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 của al-Qaeda vào New York và Washington. Taliban được cho là đã chứa chấp các thủ lĩnh của al-Qaeda.

Tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ là cảnh báo mới nhất cho thấy Afghanistan vẫn có thể gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia đối với Mỹ, ngay cả khi Washington đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan hồi tháng 8.

Sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, IS-K đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom tại sân bay Kabul hồi tháng 8, khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có 13 quân nhân Mỹ.

IS-K được biết tới là nhóm khủng bố tàn bạo, đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các dân thường vô tội trong suốt những năm qua. Nhóm này hoạt động mạnh nhất ở tỉnh Khorasan, Afghanistan.

IS-K đã chiến đấu với Taliban trong nhiều năm qua để tranh giành lãnh thổ ở Afghanistan sau sự sụp đổ của IS tại Syria và Iraq. IS coi IS-K là mắt xích trong kế hoạch "chinh phạt" khu vực Nam và Trung Á của lực lượng này trong tương lai.

Taliban là kẻ thù "không đội trời chung" với IS-K và hai bên từng đụng độ nhau trong quá khứ. Các phần tử IS-K thề trung thành với hệ tư tưởng bạo lực và cực đoan của IS, bao gồm viễn cảnh về vương quốc Hồi giáo để thống nhất thế giới Hồi giáo, một mục tiêu mà Taliban không tán thành.

Cuối tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nói rằng mối đe dọa khủng bố từ Afghanistan hiện vẫn thấp hơn so với vụ khủng bố 11/9, nhưng IS-K hoặc al-Qaeda có thể vực dậy sức mạnh trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác trước các mối đe dọa từ Afghanistan bằng cách thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo. Tuy vậy, các quan chức Mỹ cảnh báo việc kiểm soát các nhóm khủng bố như al-Qaeda và IS sẽ rất khó khăn nếu không có lực lượng quân sự Mỹ tại Afghanistan.

