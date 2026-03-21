Bí ẩn "vị tướng sống sót" của Iran

Tướng Iran Esmail Qaani (giữa) (Ảnh: PA).

Giờ đây khi Iran đang trong một cuộc xung đột leo thang với Mỹ và Israel, số phận của tướng Esmail Qaani, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, một lần nữa trở thành chủ đề đồn đoán.

“Một tài khoản trên X viết: “Ông đã sống sót qua mọi âm mưu ám sát cho đến nay và thậm chí còn ở cùng cựu Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei khi Mỹ - Israel không kích, nhưng đã thoát được”.

Một nguồn tin Israel có nền tảng tình báo chia sẻ với báo Telegraph của Anh rằng sự thật về tình trạng của ông Qaani vẫn chưa rõ ràng. “Không ai biết sự thật. Ông ấy có thể đơn giản đúng như những gì ông tuyên bố: một vị tướng trung thành của Iran, và tất cả những tin đồn xung quanh ông có thể là một phần của chiến dịch nhằm làm suy yếu ông và các hoạt động của ông chống lại Israel”, nguồn tin nói.

Ông Qaani, 68 tuổi, nắm quyền chỉ huy Lực lượng Quds từ tháng 1/2020 sau khi người tiền nhiệm Qassem Soleimani bị Mỹ ám sát tại Baghdad. Trong nội bộ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Qaani được cho là ít có tính đột phá hơn so với người tiền nhiệm.

Lực lượng Quds là đơn vị hoạt động đối ngoại tinh nhuệ của Iran, chịu trách nhiệm xây dựng, vũ trang và điều phối “Trục Kháng chiến” trên khắp Trung Đông.

Trong nhiệm kỳ của ông, mạng lưới này đã bị suy yếu nghiêm trọng. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng. Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Hàng chục chỉ huy cấp cao Iran đã bị loại bỏ. Gần đây nhất, một chiến dịch chung Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy an ninh của Iran thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Qaani, người chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong cuộc chiến khu vực, không nằm trong số những người thiệt mạng.

Trong cuộc chiến Iran - Israel kéo dài 12 ngày, ông từng bị nhiều hãng tin tuyên bố đã chết, trước khi xuất hiện trở lại tại một lễ kỷ niệm công khai ở Tehran vào cuối tháng 6/2025. Thời điểm đó, ông mặc thường phục và đội mũ lưỡi trai, trong tình trạng sức khỏe tốt.

Kịch bản tương tự cũng xảy ra vào tháng 10/2024, khi ông bị nghi ngờ đã chết, sau đó được cho là bị thẩm vấn, rồi lại xuất hiện trên truyền hình nhà nước.

Bên ngoài mạng xã hội, sau khi Israel thâm nhập sâu vào Hezbollah và lần lượt loại bỏ ban lãnh đạo của lực lượng này, Iran đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức về lỗ hổng an ninh.

Israel trước đó đã công bố danh sách các quan chức Iran và những người liên quan mà họ muốn loại bỏ. Cuối tuần trước, danh sách này được tuyên bố là “hoàn tất”. Tên của ông Qaani không nằm trong đó.