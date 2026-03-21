Iran nói bắn trúng F-16 Israel, hạ 200 mục tiêu

Máy bay chiến đấu F-16 của Israel (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các hệ thống phòng không tiên tiến đã tấn công một máy bay chiến đấu của đối phương vào rạng sáng 21/3 tại miền Trung Iran.

Theo văn phòng quan hệ công chúng của IRGC, chiếc máy bay, được xác định là tiêm kích F-16 của Israel, đã bị các hệ thống phòng không tiên tiến do Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC vận hành bắn trúng vào lúc 3h45 sáng.

Israel chưa bình luận về tuyên bố này.

Tuyên bố cho biết thêm rằng việc đánh chặn và phá hủy thành công hơn 200 mục tiêu trên không, bao gồm UAV, tên lửa hành trình, máy bay tiếp dầu và các tiêm kích hiện đại, trong 3 tuần xung đột.

Ngoài ra, IRGC cho biết đã thực hiện đợt tấn công thứ 71 trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel. Iran nói rằng, họ đã tập kích nhằm vào Tel Aviv và Rishon LeZion bằng tên lửa siêu nặng và dẫn đường chính xác Emad, cũng như các tên lửa hạng nặng đa đầu đạn Qadr và UAV mang thuốc nổ.

“Tại các mục tiêu khác trong danh sách của Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC, bao gồm các căn cứ của Mỹ như căn cứ không quân Ali Al Salem, Al Kharj và Camp Victoria, cũng đã bị tấn công nhiều lần bằng UAV mang chất nổ và tên lửa hạng nặng theo một quá trình bào mòn từng bước", tuyên bố cho biết thêm.

“Sau khi quan sát, điều tra và nắm bắt đầy đủ các điểm yếu của đối phương trong ba tuần đầu của cuộc chiến, các chỉ huy tình báo và tác chiến của IRGC đã đưa vào chiến trường các chiến thuật tấn công mới và những hệ thống hiện đại hơn cho một giai đoạn tác chiến mới, tập trung vào hiệu quả sát thương. Cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn và lựa chọn của đối phương sẽ bị thu hẹp hơn trước”, tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

Ngoài ra, Iran nói rằng tiến hành một chiến dịch quy mô lớn trong đêm, nhắm vào các cơ sở quân sự và kho nhiên liệu của Israel, sử dụng các UAV cảm tử tiên tiến.

Quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố rằng các UAV đã tấn công các tòa nhà quân sự cũng như kho nhiên liệu và nhà chứa máy bay tiếp dầu tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv.

Thông báo cho biết việc tiếp nhiên liệu cho máy bay quân sự, hoạt động sân bay, các chuyến bay đến và đi, cũng như việc vận chuyển binh sĩ đã bị gián đoạn sau các cuộc tấn công, buộc phía Israel phải chuyển sang vận chuyển quân bằng đường sắt, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người dân thường.

Quân đội Iran nhấn mạnh rằng kho dữ liệu mục tiêu toàn diện sâu trong các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát đã mang lại cho họ lợi thế, và các đòn tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của Israel sẽ tiếp tục chừng nào các mối đe dọa đối với Iran còn tồn tại.

Tuyên bố cũng cho biết sân bay Ben Gurion, ngoài vai trò là nơi bố trí chính cho các máy bay tiếp dầu của Israel, còn là nơi đóng quân của các đơn vị phản ứng nhanh. Các cơ sở của Không quân Israel cũng như các cơ sở hàng không vũ trụ và bảo dưỡng máy bay cũng nằm gần đó.