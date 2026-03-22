Mỹ tập kích 8.000 mục tiêu, ném loạt bom 2,2 tấn vào "pháo đài" vũ khí Iran

Quân đội Mỹ ngày 21/3 cho biết khả năng của Iran trong việc đe dọa eo biển Hormuz đã bị “suy giảm” sau các cuộc ném bom trong tuần nhằm vào một cơ sở ngầm nơi nước này lưu trữ tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác.

Trong bối cảnh Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, quân đội Mỹ đã sử dụng một số loại bom hạng nặng nhất trong kho vũ khí của mình để xuyên phá các mục tiêu của đối thủ.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng này đã thả nhiều quả bom nặng hơn 2,2 tấn xuống một cơ sở ngầm “kiên cố” nằm dọc bờ biển Iran, nơi được sử dụng để lưu trữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa cơ động và các trang bị khác.

“Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này mà còn loại bỏ các địa điểm hỗ trợ tình báo và các trạm chuyển tiếp radar tên lửa được sử dụng để theo dõi hoạt động di chuyển của tàu thuyền", Đô đốc Cooper nói trong một video đăng trên X.

“Khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại và xung quanh eo biển Hormuz đã bị suy giảm vì điều đó, và chúng tôi sẽ không ngừng truy kích các mục tiêu này”, ông nói thêm.

CENTCOM đã tiết lộ việc sử dụng bom xuyên phá boongke từ ngày 17/3, nhưng trong thông điệp ngày 21/3, Đô đốc Cooper đã làm rõ hơn về tác động của chúng, trong bối cảnh Washington đang chịu áp lực ngày càng lớn phải xử lý hệ lụy của cuộc chiến với Iran đối với giá dầu và thương mại toàn cầu.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô tăng vọt, với giá dầu Brent Biển Bắc tăng hơn 50% trong tháng qua và hiện vượt 105 USD/thùng.

Ngày 20/3, ông Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO và kêu gọi họ tham gia bảo vệ eo biển.

Ông cũng cho biết Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được các mục tiêu quân sự và đang cân nhắc “giảm dần” quy mô hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Đô đốc Cooper cho biết trong ba tuần qua, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự, bao gồm 130 tàu của Iran.

Những quả bom nặng 2,2 tấn, theo một báo cáo của Air Force Times năm 2022 có giá ước tính khoảng 288.000 USD mỗi quả, có sức công phá kém hơn so với loại bom nặng hơn 13 tấn mà Mỹ đã sử dụng để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025.

Trong một diễn biến khác, hơn 20 quốc gia ngày 21/3 tuyên bố sẽ đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích việc Iran đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này.

“Chúng tôi chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại không vũ trang tại Vùng Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí, cũng như việc lực lượng Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz”, 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu, cùng với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Bahrain, cho biết.

“Chúng tôi bày tỏ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển. Chúng tôi hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia vào công tác chuẩn bị”, tuyên bố chung nêu rõ.

Từ ngày 1 đến 19/3, các tàu vận chuyển hàng hóa chỉ thực hiện 116 lượt qua lại eo biển, theo công ty phân tích Kpler, giảm 95% so với mức trung bình trước khi xung đột nổ ra.

“Chúng tôi kêu gọi lập tức áp dụng lệnh tạm dừng toàn diện đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí”, các quốc gia này nói thêm.