Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công cơ sở hạt nhân quan trọng nhất

Ảnh chụp vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz của Iran (Ảnh: Reuters).

Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, hãng tin Tasnim dẫn thông báo của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử nước này đưa tin hôm 21/3.

“Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào đất nước chúng tôi, tổ hợp làm giàu uranium Natanz đã bị nhắm mục tiêu vào sáng nay”, thông báo viết.

Cơ quan này cho biết thêm rằng “không ghi nhận rò rỉ vật liệu phóng xạ” tại cơ sở làm giàu Shahid Ahmadi Roshan ở Natanz, miền trung Iran, một trong những địa điểm làm giàu uranium quan trọng nhất của nước này, cách Tehran khoảng 220km về phía đông nam.

Tasnim dẫn lời các quan chức Iran cho biết không có vật liệu phóng xạ nào bị phát tán. Theo báo cáo, không có nguy hiểm đối với người dân sống gần cơ sở này.

Mỹ và Israel chưa bình luận về tuyên bố của Iran.

Cơ sở hạt nhân Natanz cũng từng bị Israel tấn công trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6/2025.

Tuyên bố của cơ quan hạt nhân Iran không nêu rõ cuộc tấn công hôm 21/3 được thực hiện như thế nào và loại bom nào đã được sử dụng.

Natanz là một trong những địa điểm hạt nhân chủ chốt của Iran, nằm ở khu vực trung tâm đất nước, cùng với các cơ sở hạt nhân tại Isfahan. Đây được xem là một mục tiêu lớn của cuộc chiến Mỹ - Israel phát động nhằm vào Iran là phá hủy là chương trình hạt nhân của Tehran.Trong một bài đăng trên X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã thông báo cho họ về cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhằm vào cơ sở Natanz.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết không ghi nhận mức phóng xạ bên ngoài tăng lên, đồng thời đang xem xét báo cáo.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhắc lại “lời kêu gọi kiềm chế quân sự nhằm tránh bất kỳ nguy cơ tai nạn hạt nhân nào” trong cuộc chiến với Iran.

Nhà Trắng cho biết một mục tiêu chính của cuộc chiến mà họ phát động cùng Israel vào ngày 28/2 là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Natanz trước đó cũng đã bị tấn công trong tuần đầu tiên của cuộc chiến kéo dài 22 ngày, và một số tòa nhà đã bị hư hại, theo hình ảnh vệ tinh khi đó.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc ngày 3/3 cho biết cơ sở này đã chịu “thiệt hại gần đây”, một ngày sau khi Iran nói rằng nhà máy làm giàu uranium ngầm đã bị tấn công.

Nga đã lên án cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở Natanz, gọi đây là “vi phạm luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo rằng Mỹ và Israel sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần bắt đầu từ 22/3.

“Trong tuần này, cường độ các cuộc tấn công do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ tiến hành nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng mà họ dựa vào sẽ tăng lên đáng kể”, ông Katz cho biết trong một tuyên bố hôm 21/3.